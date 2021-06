Pourquoi l’Allemagne a de la chance d’être en huitièmes de finale contre l’Angleterre

L’Allemagne est vivante. Non seulement cela, mais leur récompense est l’un des matchs les plus juteux – en termes d’histoire et de battage médiatique – que le jeu a à offrir : un match à élimination directe de l’Euro 2020 à Wembley contre l’Angleterre. Et ça ?

– Reportage : l’Allemagne s’impose avec le nul de la Hongrie

Fondamentalement cependant, l’Allemagne est toujours en vie car après avoir été dominé, dépassé et battu par la Hongrie, Jogi Low s’est tourné vers le seul tonique restant dans sa trousse de médecine. C’était l’équivalent de retirer votre gardien de la glace au hockey, ou d’envoyer cinq receveurs et de lancer un Je vous salue Marie dans le football américain : continuez à substituer des joueurs défensifs aux joueurs attaquants et priez pour que quelqu’un fasse quelque chose.

Essentiellement, croisez les doigts et éloignez-vous d’un imbécile ou d’un roi. Ou, plus précisément dans ce cas, un sage déchu, dont les plans sophistiqués se sont transformés en poussière et qui a finalement été sauvé par les instruments tactiques les plus contondants.

– Euro 2020 sur ESPN : Diffusez des matchs EN DIRECT et des rediffusions (États-Unis uniquement)

– European Soccer Pick ‘Em: Rivalisez pour gagner 10 000 $

– Calendrier et calendrier des matchs de l’Euro 2020

Lorsque le tir dévié de Leon Goretzka a effleuré le pied du gardien hongrois Peter Gulacsi et est entré dans le but, il restait six minutes à jouer. Six minutes avant que l’Allemagne n’entre dans l’histoire : jamais auparavant elle n’était tombée au premier obstacle en deux tournois majeurs consécutifs. Il y avait également six attaquants sur le terrain, soit le double du nombre avec lequel l’Allemagne avait commencé le match.

Après le but – lorsque l’élan a fait un virage à 180 degrés, comme c’est souvent le cas à ce stade du tournoi de football, et que la Hongrie avait maintenant besoin d’un score pour éviter l’élimination – l’Allemagne a terminé avec un dos quatre qui comprenait un ailier (Leroy Sane) et un attaquant (Timo Werner) à l’arrière.

A tort ou à raison, le football international est un jeu de stéréotypes : le Brésil est créatif, l’Italie est défensive, la Colombie est floconneuse, l’Uruguay est dur comme des clous rouillés. L’étiquette de l’Allemagne a toujours été celle de la solidité et de la fiabilité. Même lorsqu’ils sont passés à un style plus créatif et énergique à l’ère moderne, et même lorsqu’ils n’étaient pas particulièrement bons, il y avait toujours un plan : il y avait rarement du désespoir et de l’espoir. Pourtant, il y en avait beaucoup à Munich mercredi soir sous la pluie battante.

Une grande partie de ce qui a fonctionné lors de la victoire 4-2 contre le Portugal était introuvable. Le duo d’ailiers de Robin Gosens et Joshua Kimmich, si dévastateur contre l’équipage de Cristiano Ronaldo, a été largement réduit au silence par un arrière organisé à cinq qui ne leur a pas laissé beaucoup d’espace.

L’Allemagne s’est rassemblée pour obtenir le point dont elle avait besoin contre la Hongrie et avancer à l’Euro 2020, mais cette équipe ne semble pas pouvoir faire beaucoup plus à moins qu’elle ne trouve un nouveau plan dans les six prochains jours. Laurens Lindhout/Soccrate/Getty Images

Une grande partie de ce qui n’a pas fonctionné était, encore une fois, douloureusement évident. Matthias Ginter et Mats Hummels seront blâmés pour avoir laissé Adam Szalai se faufiler entre eux et enfoncer sa tête dans le terrain humide et dépasser Manuel Neuer après 11 minutes, mais ils ne sont pas seuls. Regardez encore : il y a huit joueurs allemands derrière le ballon lorsque Rolland Sallai frappe sa balle dans la surface. La Hongrie venait de récupérer le ballon en transition. Il n’y a aucun moyen que cela aurait dû arriver.

L’Allemagne est entrée dans la pause abasourdie, n’ayant produit rien d’autre qu’une frappe de Hummels sur les boiseries. C’était comme s’ils étaient somnambules, engourdis par un côté hongrois qui rentrera tôt chez lui, mais qui mérite une tonne de crédit. Ils ont été radiés par tout le monde (y compris le vôtre) en partie parce qu’ils étaient l’équipe classée au 19e rang du tournoi, en partie parce qu’ils étaient privés de leur meilleur joueur, le blessé Dominik Szoboszlai, en partie parce qu’ils étaient dans un groupe avec le champions d’Europe en titre, le Portugal, ils sont champions du monde en titre, la France et oui, l’Allemagne, qui bousille rarement les choses deux tournois de suite.

Au lieu de cela, cette équipe, composée de seulement quatre gars qui exercent leur métier dans une ligue européenne « Big Five », a tenu le Portugal à un match nul 0-0 jusqu’à six minutes de la fin, avait tenu la France à un match nul 1-1 et battait l’Allemagne. en Allemagne. Leur entraîneur, Marco Rossi, un globe-trotter italien en tant que joueur – il a été le premier Italien à jouer en Bundesliga et avait joué pour le Club America au Mexique, où il était dirigé par un certain Marcelo Bielsa – qui avait passé la dernière décennie à La Hongrie faisait des miracles.

Low avait besoin de son propre miracle, car peu fonctionnait. Les trois de derrière grinçaient à chaque contre-attaque. Ilkay Gundogan a été envahi au milieu du parc. Les trois premiers de Kai Havertz, Serge Gnabry et Sane (qui a été choisi devant Thomas Muller) semblaient s’être rencontrés juste avant le coup d’envoi via l’une de ces applications de football. Au lieu de cela, il a eu un peu de chance alors que Gulacsi a battu un ballon inoffensif dans la surface, la grosse tête de Hummels l’a envoyé dans les buts et Havertz était là pour le pousser.

La normalité retrouvée ? Oui, aussi longtemps qu’il vous faut pour balayer deux fois sur Instagram. Parce que la Hongrie a manœuvré le ballon dès le coup d’envoi, Adam Szalai a accroché un ballon en profondeur à Andras Schaefer en provenance des profondeurs et il a battu Manuel Neuer pour porter le score à 2-1. L’Allemagne rentrait chez elle (ou plutôt, étant donné qu’elle était à Munich, restait chez elle). De nouveau.

Low a dû avoir l’impression que le gars qui découvre que son grattage de loterie lui a gagné 100 000 $, seulement pour le voir glisser hors de ses mains et dans une bouche d’égout juste au moment où il fait la fête. Il n’y avait plus qu’à ramener la maison à ce moment-là. Léon Goretzka était entré quelques minutes plus tôt ; il serait rejoint par Werner, Mueller, Jamal Musiala et Kevin Volland. Plus on est de fous, plus on rit.

Ça a marché. Ils ont gagné et ils vivent pour se battre un autre jour, mais c’est une équipe qui avait l’air pire que tout ce que Low avait servi dans un tournoi majeur. Et oui, cela inclut Russie 2018. Peu de choses ont fonctionné et il n’a eu aucune réponse jusqu’à ce qu’il jette tout ce qu’il avait sur le banc et espère qu’une combinaison de talent individuel, de hasard et de chance ferait le travail.

À partir de là, l’Allemagne a six jours pour le réparer. Six jours avant le choc avec l’Angleterre à Wembley, où s’écrira un autre chapitre de la rivalité. Six jours au cours desquels Low considérera le fait que, en ce moment, son équipe est outsider et ce pourrait être ses derniers jours en tant qu’entraîneur de l’équipe nationale.

Peut-il le prolonger ? Peut-il renverser l’euro allemand ?

L’histoire est pleine d’équipes qui ont réussi en phase de groupes et qui ont gagné. (Bon sang, c’est arrivé avec le Portugal en 2018.) Mais le sentiment est que l’une des deux choses doit se produire. Soit Low doit proposer un plan de match qui fonctionne et qui obtient l’adhésion de ses joueurs, soit il prend un siège arrière et prie pour que ses pièces talentueuses (mais mal ajustées) s’emboîtent d’une manière ou d’une autre dans un modèle cohérent, abdiquant peut-être un certain niveau de contrôle à ses vétérans sur le terrain, que ce soit Toni Kroos, Muller ou Neuer.

Si son équipe sert davantage ce que nous avons vu mercredi, la course – et la carrière de Low en tant que patron de l’Allemagne – se terminera contre l’Angleterre à Wembley. Cela ne ternira pas outre mesure son héritage : il sera toujours l’architecte tactique qui, lors de six tournois majeurs consécutifs, a atteint trois demi-finales et trois finales (en remportant la Coupe du monde 2014 au passage). Mais on se souviendra aussi de lui comme du gars qui est resté trop longtemps.