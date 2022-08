Pourquoi l’alcool perturbe-t-il mon sommeil ?

“L’alcool est un sédatif”, a déclaré le Dr Ilene M. Rosen, docteur en médecine du sommeil et professeur agrégé de médecine à la Perelman School of Medicine de l’Université de Pennsylvanie. “Je n’utiliserais aucun hypnotique sédatif, en vente libre ou non, lorsque vous buvez de l’alcool.”

Certaines personnes boivent plus près de l’heure du coucher pour les aider à s’endormir. Mais cela peut déclencher un cycle dangereux de sommeil plus fragmenté, suivi d’une forte consommation d’alcool. “Je vois beaucoup de gens qui se soignent eux-mêmes pour l’insomnie avec de l’alcool, ce qui n’est certainement pas une bonne pratique”, a déclaré le Dr Sabra Abbott, professeur adjoint de neurologie en médecine du sommeil à la Northwestern University Feinberg School of Medicine. Selon elle et d’autres experts, une consommation nocturne prolongée peut établir des schémas inquiétants qui peuvent persister même après que les gens ont cessé de boire.

Pour aider à évaluer comment l’alcool peut affecter votre sommeil, les experts recommandent une période de réinitialisation sans alcool, ou ce que le Dr Martin a appelé « des vacances alcoolisées », d’une durée d’au moins deux semaines. “Il peut être très révélateur d’apprécier à quel point l’alcool affecte votre sommeil”, a-t-elle déclaré. Beaucoup de gens qui pensent souffrir d’insomnie, dit-elle, peuvent simplement boire trop ou trop près de l’heure du coucher.

“Il s’avère que s’ils ne boivent pas, ils dorment beaucoup mieux”, a déclaré le Dr Martin, qui est également porte-parole de l’American Academy of Sleep Medicine. Après les «vacances», a-t-elle dit, «ils peuvent simplement prendre une décision plus éclairée sur la quantité et la fréquence à laquelle ils consomment de l’alcool».

Les experts suggèrent également de construire dans une zone tampon d’au moins quelques heures entre boire et se coucher. Un dernier verre n’est pas votre ami. “Il est probablement acceptable de prendre un verre de vin avec le dîner quatre heures avant de se coucher”, a déclaré le Dr Abbott. Ou peut-être limiter votre consommation d’alcool à l’happy hour ou au cours d’apéritif.

L’alcool peut également perturber votre routine matinale. “Les gens peuvent se tourner vers des stimulants” comme la caféine, en buvant du café jusque tard dans l’après-midi, a déclaré le Dr Armeen Poor, médecin en soins pulmonaires et intensifs au Metropolitan Hospital Center de New York et professeur adjoint clinique de médecine au New York Medical College.