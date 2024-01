Pourquoi l’Alabama a-t-il exécuté un homme en utilisant de l’azote ?

25 janvier 2024 Mis à jour il y a 1 heure

Source des images, Département des services correctionnels de l’Alabama Légende, Kenneth Eugene Smith devrait être la première personne à être exécutée par azote gazeux aux États-Unis

Un condamné à mort a été exécuté selon une méthode inédite. Pourquoi les autorités de l’Alabama ont-elles utilisé de l’azote gazeux et pourquoi est-ce controversé ?

Kenneth Eugene Smith devait initialement être mis à mort avec des drogues mortelles en novembre 2022.

Le personnel pénitentiaire a inséré une ligne intraveineuse, mais deux lignes ont été nécessaires pour administrer l’injection mortelle.

Après avoir lutté pendant une heure pour insérer la deuxième perfusion, l’exécution a été annulée.

Mais Smith – qui a été reconnu coupable du meurtre contre rémunération de la femme d’un pasteur en 1988 – a finalement été exécuté à l’aide d’azote gazeux.

Il s’agit d’une méthode controversée qui n’a jamais été utilisée auparavant par un État américain.

Et cela représente la dernière étape dans la recherche d’une nouvelle manière d’exécuter les criminels reconnus coupables – même si la peine de mort est devenue moins populaire au fil du temps.

Les problèmes de l’injection létale

Près de la moitié des États américains disposent toujours de lois sur la peine de mort. Les méthodes d’exécution varient, mais certains États autorisent toujours l’exécution par pendaison, par fusillade ou par chaise électrique.

Selon le Death Penalty Information Center (DPIC), une organisation à but non lucratif qui critique la manière dont les exécutions sont administrées, aucune méthode n’a été trouvée pour violer l’interdiction des « peines cruelles et inhabituelles » prévue par la Constitution américaine, même si certains tribunaux d’État ont interdit certaines méthodes.

Toutefois, au cours des dernières décennies, la plupart des États ont convergé vers l’injection létale – l’administration de drogues intraveineuses qui endormissent et tuent le condamné – comme principale méthode d’exécution.

Le Texas a été le premier État à exécuter un criminel reconnu coupable par injection létale, en 1982.

L’année dernière, 24 personnes ont été exécutées aux États-Unis, la plupart en Floride et au Texas, et toutes par injection létale.

Source des images, Getty Images Légende, Huit États autorisent toujours l’utilisation de la chaise électrique lors des exécutions

Toutefois, le processus n’est pas toujours simple. Plusieurs mois avant la précédente exécution bâclée de Smith, les autorités de l’Alabama n’avaient pas réussi à mettre à mort un autre condamné à mort, Alan Miller, également en raison de difficultés à insérer une aiguille intraveineuse. Plusieurs autres exécutions par injection létale ne se sont pas non plus déroulées comme prévu.

Et les États ont récemment eu des difficultés à obtenir des drogues injectables mortelles. Dans certains cas, les fabricants de médicaments ne les vendent pas ou ne les produisent plus.

Le Royaume-Uni et l’Union européenne ont interdit les exportations de ces produits chimiques en 2011, et cinq ans plus tard, le géant américain des médicaments Pfizer, la dernière source ouverte de drogues létales injectables sur le marché, a annoncé qu’il ne les vendrait plus pour les utiliser lors d’exécutions.

Le résultat est que les États se sont efforcés de trouver d’autres moyens d’exécuter les prisonniers.

Qu’est-ce que l’hypoxie azotée ?

Les responsables de la prison ont attaché un masque au visage de Smith et lui ont administré de l’azote pur.

Le gaz en lui-même n’est pas toxique : l’azote constitue plus des trois quarts de l’atmosphère terrestre.

Mais sous forme purement concentrée, l’inhalation du gaz étouffe l’oxygène vers le cerveau, un processus appelé hypoxie azotée.

L’utilisation de l’azote gazeux lors des exécutions a été approuvée par trois États, dont l’Alabama en 2018, et a résisté à diverses contestations judiciaires depuis.

Pourquoi est-ce controversé ?

Pour lire ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur Légende de la vidéo, Regarder : Comment l’azote est devenu une forme d’exécution aux États-Unis

La procédure avait suscité des critiques avant même l’exécution de Smith.

“C’est une procédure expérimentale”, explique le Dr Jeff Keller, président de l’American College of Correctional Physicians. “Beaucoup de choses peuvent mal tourner.”

Deborah Denno, criminologue à la Fordham Law School spécialisée dans la recherche sur les méthodes de peine de mort, a déclaré que la procédure “est censée être indolore”.

“Mais je dois souligner que c’est en théorie”, dit-elle.

“Ces masques ne conviennent généralement pas aux gens”, dit-elle. “Ils ne sont pas hermétiques, l’air peut rentrer.”

Smith aurait pu commencer à vomir ou survivre à la tentative d’exécution avec des lésions cérébrales, dit-elle.

Les partisans de la méthode rejettent les critiques et citent des exemples d’hypoxie d’azote se produisant lors d’accidents industriels, les victimes ne se rendant apparemment pas compte de ce qui leur arrive.

Une étude préparée pour les législateurs de l’Oklahoma qui envisagent d’autoriser ou non les exécutions à l’azote gazeux cite des recherches concluant que “sans présence d’oxygène, l’inhalation de seulement 12 respirations d’azote pur entraînera une perte soudaine de conscience”.

Le procureur général de l’État de l’Alabama, Steve Marshall, a qualifié l’azote gazeux de “peut-être la méthode d’exécution la plus humaine jamais conçue”.

Phrase impopulaire

L’attention suscitée par l’exécution de Smith survient alors que l’enthousiasme pour la peine de mort a diminué dans une grande partie des États-Unis.

Le nombre d’exécutions est en baisse substantielle par rapport au pic de 98 enregistré en 1999, selon le DPIC.

Non seulement moins de condamnations à mort sont exécutées dans moins d’États – dix seulement ont exécuté un prisonnier au cours de la dernière décennie – mais moins de peines de mort sont prononcées par les tribunaux.

“Nous avons constaté un grand changement dans le soutien américain à la peine de mort”, déclare Robin Maher, directeur exécutif du DPIC.

L’organisme de sondage Gallup, qui suit depuis près d’un siècle l’attitude du public à l’égard de la peine de mort, affirme que 53 % des Américains sont favorables à la peine de mort pour les meurtres reconnus coupables.

Ce chiffre est en baisse par rapport au sommet de 80 % enregistré il y a 30 ans.

Mme Maher affirme que divers facteurs ont contribué à rendre la peine de mort moins courante : non seulement des exécutions bâclées, mais aussi l’exonération de près de 200 condamnés à mort, des changements juridiques qui interdisent aux personnes déficientes mentales et aux mineurs d’être mis à mort, et la réticence croissante des jurys pour prononcer des condamnations à mort.

“Je m’attends à ce que cette tendance se poursuive”, dit-elle.