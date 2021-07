Pourquoi l’aide alimentaire et l’aide au logement sont essentielles pour améliorer la santé des États-Unis

Les Américains obtiennent une mauvaise affaire de leur système de santé – mais le problème commence avant que quiconque n’entre dans le cabinet d’un médecin ou un hôpital.

Il y a un contributeur sous-estimé à la santé comparativement mauvaise des États-Unis : nous sous-investissons dans les services sociaux qui aident les gens à vivre une vie plus saine et donc dépensons trop en soins médicaux par rapport à d’autres pays développés.

Les tendances à long terme des soins de santé aux États-Unis, comme je l’ai écrit plus tôt cette semaine, racontent une histoire claire : les résultats médicaux se sont améliorés, les mesures de l’espérance de vie et du fardeau de la maladie s’étant améliorées au cours des 25 dernières années, mais elles ne se sont pas améliorées. autant qu’ils l’ont fait dans d’autres pays riches qui dépensent moins d’argent en soins de santé que les États-Unis.

Selon une analyse de la Kaiser Family Foundation sur les tendances en matière de soins de santé de 1991 à 2016, l’espérance de vie aux États-Unis a augmenté de 3,1 ans au cours de cette période, une amélioration significative, mais nettement inférieure aux 5,2 années gagnées dans des pays comparables. Et pour ces résultats médiocres, les États-Unis dépensent plus en soins de santé : près de 18 % de leur PIB, contre environ 11 %, en moyenne, dans des pays comparables. Les dépenses de santé ont augmenté au même rythme aux États-Unis et dans leurs pairs au cours des dernières décennies, et pourtant, ces autres pays ont vu leurs résultats en matière de santé s’améliorer davantage.

« On pourrait conclure que l’amélioration de la valeur des pays comparables (…) était plus importante », ont écrit les chercheurs du KFF en 2018, « même s’ils ont commencé à un seuil plus élevé en termes de meilleurs résultats et d’un pourcentage plus faible du PIB consommé pour y parvenir. «

Il y a beaucoup de défauts à trouver au sein du système de santé américain lui-même : un plus grand nombre de personnes non assurées que dans d’autres économies développées, des prix plus élevés pour les services médicaux et les médicaments sur ordonnance, des frais remboursables plus élevés, etc. Mais il y a une autre explication à la mauvaise performance des soins de santé aux États-Unis.

Si vous combinez les dépenses de services sociaux avec les dépenses de santé, les États-Unis et leurs pairs dépensent en fait à peu près le même montant d’argent (un peu plus de 30 % de leur PIB respectif). Mais les dépenses dans ces autres pays sont davantage axées sur le soutien social – subventions à l’alimentation et au logement, aide au revenu, etc. – alors que l’Amérique dépense davantage pour les soins médicaux.

Suivi du système de santé Peterson-KFF

Dix-huit pour cent des personnes aux États-Unis vivent dans la pauvreté, contre 10 pour cent dans d’autres pays riches. Et nous savons que les personnes à faible revenu sont confrontées à de nombreux défis structurels – l’accès à des aliments sains, à de l’eau propre et à de l’air frais, pour commencer – qui entraînent des problèmes de santé plus graves. Lorsqu’ils tombent malades, ils ont plus de mal à trouver un médecin et à payer leurs soins médicaux. En général, ils vivent également avec plus de stress et d’anxiété que les personnes qui gagnent plus d’argent, ce qui a également des effets délétères sur leur santé.

« Les inégalités économiques sont de plus en plus liées aux disparités d’espérance de vie dans la répartition des revenus, et ces disparités semblent s’accroître avec le temps », ont écrit les auteurs d’une revue de 2018 des recherches pertinentes en la matière. Affaires de santé. Une mauvaise santé contribue également à la baisse des revenus, créant une boucle de rétroaction connue sous le nom de « piège santé-pauvreté ».

Comment les États-Unis tentent d’améliorer les déterminants sociaux de la santé — lentement

Ces facteurs non médicaux qui ont des conséquences importantes sur la santé d’une personne sont appelés déterminants sociaux de la santé. Ils décrivent les conditions économiques et sociales qui affectent la capacité d’une personne à mener une vie saine. Ils sont également l’un des défauts caractéristiques du système de santé américain.

Voici une autre façon de penser à la façon dont les soins de santé américains ont été mal alignés sur cette question, à partir d’un article du New England Journal of Medicine de 2016 :

Pendant des décennies, les experts ont décrit un profond déséquilibre entre le financement public des soins médicaux aigus et les investissements dans les déterminants sociaux et environnementaux de la santé en amont. Selon certaines estimations, plus de 95 % des billions de dollars dépensés en soins de santé aux États-Unis chaque année financent des services médicaux directs, même si 60 % des décès évitables sont enracinés dans des comportements modifiables et des expositions qui se produisent dans la communauté.

C’est aussi la partie du système de santé américain trop souvent ignorée dans le débat sur la politique des soins de santé. Les déterminants sociaux sont le fondement de la théorie de la santé publique, mais les politiciens américains ne parlent pas toujours d’aide alimentaire ou d’aide financière ou d’autres programmes de protection sociale dans le cadre de leur stratégie pour améliorer la santé du pays. Même ainsi, les deux sphères sont inextricablement liées.

« Nous avons des décennies, voire des siècles, de preuves nous prouvant que les déterminants sociaux sont vraiment importants pour influencer la santé », m’a dit Amanda Brewster, professeur à l’UC-Berkeley qui a étudié la relation entre les deux.

Cette connaissance commence à imprégner davantage le débat politique, car l’industrie des soins de santé elle-même a signalé qu’il est nécessaire de s’attaquer à ces contributeurs structurels à la santé des personnes pour améliorer les tendances à long terme décrites ci-dessus.

« Ce que nous avons vu changer, c’est l’intérêt du secteur des soins de santé à se demander quoi faire au sujet des déterminants sociaux », a déclaré Brewster, citant le passage à un paiement davantage basé sur la valeur pour les soins de santé comme « une chose qui a contribué à encourager la créativité dans les fournisseurs de soins de santé et les organisations sur l’éventail des façons dont ils pourraient améliorer la santé des gens.

L’un des défis est qu’après des décennies de sous-investissement dans les soutiens sociaux, les États-Unis n’ont pas beaucoup de modèles internes de réussite sur lesquels s’appuyer. À moins de l’adoption soudaine d’un filet de sécurité sociale scandinave, l’Amérique doit trouver sa propre stratégie pour améliorer les conditions socio-économiques qui conduisent à une mauvaise santé.

Elizabeth Bradley, présidente du Vassar College qui a déjà co-écrit un livre sur le sujet, m’a dit que les Américains ont des traits uniques – un fort individualisme, moins d’attente que le gouvernement aide à résoudre ces problèmes, plus de diversité raciale et de polarisation politique. — qui posent un défi pour inverser la tendance des déterminants sociaux de la santé.

« Je ne pense pas que ce soit sans espoir aux États-Unis. Nous sommes incroyablement innovants. Au niveau local, nous faisons toutes sortes de choses intelligentes », a-t-elle déclaré. « Mais comment l’étendre à travers un pays aussi diversifié et avec ces divisions raciales, c’est là que nous tombons. »

C’est aussi un problème de ressources. Parce que tant d’argent est déjà englouti dans les soins médicaux, il est plus difficile de rassembler les fonds pour de nouvelles interventions qui cibleraient les déterminants sociaux de la santé.

Même lorsque le gouvernement fédéral a essayé d’investir davantage dans ce genre de programme, l’investissement est généralement assez faible. L’Affordable Care Act a établi un programme appelé Accountable Health Communities, destiné à financer des projets pilotes qui relieraient les patients à risque à davantage de soutiens sociaux. Une première évaluation a révélé une réduction modeste des visites aux urgences à l’hôpital, mais a également conclu que la grande majorité des participants n’avaient pas duré une année entière dans le programme, les gestionnaires de cas citant une difficulté à rester en contact avec les inscrits.

C’était aussi sans doute un programme beaucoup plus petit que ce qui était nécessaire. Le programme AHC a été financé avec environ 150 millions de dollars sur cinq ans. Brewster m’a fait remarquer que, dans le cadre d’un projet au niveau de l’État mis en place en Californie qui vise le même objectif, un seul comté a reçu environ 200 millions de dollars.

Le projet californien, le programme pilote Whole Person Care, a été créé en 2017 via Medicaid et doté de 3 milliards de dollars pour un effort de cinq ans. Il est trop tôt pour dire à quel point cela améliore réellement la santé, mais Brewster a expliqué comment cela fonctionne pour illustrer à quoi pourrait ressembler une meilleure coordination entre les services sociaux et les sphères médicales.

Dans le comté de Contra Costa, par exemple, le comté a intégré différents systèmes de données pour identifier quels patients ont des besoins complexes et courent le plus grand risque d’avoir à terme de graves problèmes médicaux. Les patients sont ensuite assignés à un gestionnaire de cas. Cette personne peut les aider à s’inscrire à une aide au logement ou à l’alimentation, les mettre en contact avec un médecin de soins primaires, mettre en place un soutien en santé mentale – en d’autres termes, établir un plan de soins complet qui va au-delà des soins médicaux. Les patients peuvent également recevoir gratuitement un téléphone portable afin de leur permettre de rester plus facilement connectés au programme.

« Il ne s’agit pas seulement de voir leur médecin de soins primaires, mais tout ce portefeuille de choses que nous savons est important pour la santé », a déclaré Brewster. « Cela brouille vraiment les frontières de ces systèmes de soins. »

Au début de la pandémie de Covid-19, le comté a recalibré ses systèmes de données afin d’identifier les personnes les plus exposées au nouveau coronavirus. Les gestionnaires de cas ont ensuite contacté ces personnes avec des livraisons de nourriture et d’autres services qui les aideraient à s’abriter sur place pour réduire leur risque d’infection.

Brewster a souligné que nous devrions avoir des attentes réalistes quant à ce que les programmes qui ciblent les déterminants sociaux de la santé peuvent accomplir. Ils peuvent ne pas faire baisser les dépenses globales de santé, par exemple ; déjà aux États-Unis, le problème n’est pas que les gens utilisent davantage les services médicaux, mais que les prix de ces services sont plus élevés. Le programme fédéral AHC a eu un effet relativement modeste, ce qui peut refléter le fait que le programme était « trop peu, trop tard » pour les personnes qui avaient déjà des besoins médicaux complexes.

« Ces programmes ne sont pas des drogues, » dit-elle. « Ce sont des interventions complexes. Ils pourraient bien fonctionner dans certains endroits et moins bien dans d’autres.

Mais en termes d’amélioration des résultats de santé réels des personnes et de la qualité de vie à long terme, il s’agit de l’une des frontières les plus prometteuses de la politique de santé américaine.