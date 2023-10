Pourquoi l’aide à Gaza est toujours bloquée près du terminal de Rafah en Egypte

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

LE CAIRE — Cela fait une semaine depuis que le passage de Rafah entre Gaza et l’Egypte a été effectivement fermé, à la suite des frappes aériennes israéliennes sur le passage principal pour d’éventuels convois de secours et une voie de sortie pour les personnes désespérées de quitter le territoire palestinien assiégé. Alors que la situation humanitaire à Gaza s’aggrave, des centaines de tonnes d’aide restent bloquées du côté égyptien du passage malgré les appels internationaux croissants pour venir en aide aux civils de Gaza. Pendant ce temps, les détenteurs de passeports étrangers du côté palestinien cherchent une issue.

Des questions et une confusion subsistent quant aux raisons pour lesquelles Rafah est toujours fermé.

Lundi – à la suite d’informations selon lesquelles l’Égypte, Israël et les États-Unis étaient parvenus à un accord pour rouvrir le passage – des camions remplis d’aide ont bordé la route d’Arish, la ville la plus proche d’Égypte, tandis que des étrangers et des binationaux se pressaient aux portes du côté palestinien. . Mais Israël et le Hamas ont nié qu’un accord ait été conclu.

Les pourparlers marathon entre le secrétaire d’État américain Antony Blinken et le cabinet de guerre du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, qui se sont prolongés jusqu’à mardi matin, n’ont donné lieu à aucune annonce sur un accord – même si les camions transportant de l’aide ont commencé à se déplacer d’Arish plus près du terminal de Rafah. Les camions humanitaires ont ensuite fait demi-tour.

Pourquoi le passage de Rafah est-il si important ?

Le passage entre la limite sud de la bande de Gaza et la région égyptienne du nord du Sinaï est le seul lien depuis Gaza qu’Israël ne contrôle pas. Gaza est soumise à un blocus imposé par Israël et l’Égypte depuis 2007, lorsque le Hamas a pris le contrôle de l’enclave.

En temps de paix, le terminal de Rafah constitue un passage vital permettant aux Palestiniens vivant en dehors de Gaza de rendre visite à leurs proches et aux résidents de la bande de Gaza de recevoir des soins médicaux en Égypte.

L’Égypte maintient un contrôle strict sur la frontière et les personnes souhaitant la traverser doivent obtenir l’autorisation des autorités palestiniennes et égyptiennes. Le nord du Sinaï, où l’Égypte combat les militants islamistes depuis une décennie, est fortement militarisé. L’Égypte craint depuis longtemps les retombées de l’instabilité en provenance de Gaza.

Le 7 octobre, des militants du Hamas basés à Gaza ont lancé une attaque sur plusieurs fronts contre Israël qui a tué au moins au moins 1 400 Israéliens. Les personnes et les marchandises ont ensuite pu traverser Rafah pendant plusieurs jours. Rafah a cessé ses activités le 10 octobre, lorsque les frappes israéliennes en représailles ont endommagé le terminal.

Les bombardements israéliens à Gaza ont blessé ou tué des milliers de Palestiniens. Israël a également coupé la nourriture, le carburant, l’électricité et l’eau aux plus de 2 millions d’habitants de la bande.

L’eau potable s’épuise et les Nations Unies ont tiré la sonnette d’alarme sur le risque de propagation de maladies en l’absence d’assainissement adéquat. Les hôpitaux sont surpeuplés et manquent de générateurs et de fournitures. L’avertissement d’évacuation lancé samedi par Israël – appelant 1,1 million d’habitants du nord de Gaza à se déplacer vers le sud, avant une invasion terrestre attendue – a aggravé la crise, selon les travailleurs humanitaires.

« Nous sommes au bord du gouffre au Moyen-Orient », a déclaré dimanche le secrétaire général de l’ONU, António Guterres.

Le terminal de Rafah est officiellement contrôlé par les autorités égyptiennes et palestiniennes à Gaza. Mais Israël contrôle le ciel et continue de bombarder la zone. Environ 80 personnes ont été tuées dans des frappes contre Rafah et la ville voisine de Khan Younis à Gaza au cours des dernières 24 heures, a écrit le ministère de l’Intérieur dirigé par le Hamas sur Facebook mardi après-midi, heure locale.

« Il n’y a aucune autorisation pour le passage en toute sécurité de la multitude de camions et de camions qui sont amassés entre Arish et le poste frontière de Rafah, attendant d’entrer dans des conditions sûres », a déclaré mardi le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, à la BBC.

Mais l’Égypte a ses propres préoccupations politiques et sécuritaires et veut éviter qu’un grand nombre de Palestiniens entrent en Égypte. Les autorités du Caire ont déclaré qu’elles n’autoriseraient pas les ressortissants étrangers à entrer dans le Sinaï à moins qu’il n’y ait une pause dans les hostilités pour permettre le passage de l’aide, Mustapha Bakri, membre du parlement égyptien, a déclaré au journal égyptien al-Masry al-Youm.

Les responsables israéliens ont déclaré la semaine dernière qu’aucune aide ne pourrait entrer à Gaza tant que les otages israéliens capturés par le Hamas ne seraient pas libérés. Israël est également préoccupé par la contrebande d’armes à Gaza via des convois humanitaires. Au cours du week-end, les responsables ont discuté de la possibilité de mettre en place un mécanisme de contrôle qui permettrait aux Israéliens d’inspecter les marchandises entrant à Gaza, a rapporté le Washington Post.

Mais pour l’Égypte, la présence d’inspecteurs israéliens sur son sol n’est pas une solution.

L’ouverture du terminal de Rafah à l’aide humanitaire – et aux ressortissants étrangers, y compris aux Américains, souhaitant quitter Gaza – a été un sujet clé de discussion lors de la tournée éclair de Blinken au Moyen-Orient ces derniers jours.

Les diplomates américains tentent de surveiller le passage de Rafah, mais les responsables égyptiens les ont retenus, invoquant des menaces spécifiques à la sécurité, a déclaré lundi au Post un responsable du Département d’État, s’exprimant sous couvert d’anonymat pour discuter d’une question diplomatique sensible.

Où en sont les négociations ?

Après que Blinken ait rencontré dimanche le président égyptien Abdel Fatah El-Sisi au Caire, il a déclaré que « Rafah sera ouverte » et que l’aide parviendra « aux personnes qui en ont besoin ».

Le président Biden a nommé dimanche l’ancien ambassadeur David Satterfield pour diriger les efforts humanitaires des États-Unis liés au conflit. Satterfield a été envoyé en Égypte pour aider à coordonner l’aide.

Lundi, l’ambassade américaine en Israël a encouragé les Américains à Gaza à se diriger vers le terminal, alors que des informations faisaient état d’une possible ouverture de celui-ci. Mais Israël et le Hamas ont déclaré qu’ils n’étaient pas d’accord sur un cessez-le-feu temporaire pour autoriser l’aide.

Martin Griffiths, le sous-secrétaire général de l’ONU aux affaires humanitaires, devait arriver au Caire mardi, suivi par le chef de l’ONU Guterres mercredi pour plaider en faveur d’un couloir humanitaire d’urgence vers Gaza.

« Il y a beaucoup de critiques quant aux responsabilités, mais en fin de compte, les personnes qui sont en mesure de prendre ces décisions ne le font pas pour le moment », a déclaré Richard Brennan, directeur régional des urgences pour le bureau de l’Organisation mondiale de la santé en Méditerranée orientale. .

La question sera probablement abordée lors du voyage prévu de Biden en Israël, puis en Jordanie, où il rencontrera mercredi des dirigeants arabes, dont l’Égyptien Sissi.