Pourquoi l’agenda du haut débit de Biden est à un moment où il faut faire ou mourir

La neutralité du Net et le reste de l’agenda du haut débit du président américain Joe Biden sont en jeu alors que le candidat du président au poste de cinquième commissaire de la Federal Communications Commission attend un vote au Sénat américain. Mais le processus est au point mort depuis neuf mois et le temps presse.

Gigi Sohn, défenseur de longue date de l’intérêt public et ancien conseiller de la FCC, a été nommé en octobre de l’année dernière pour être le troisième démocrate de l’agence. Depuis lors, elle a fait face à deux audiences controversées de confirmation du Sénat au cours desquelles les républicains l’ont interrogée sur son activité sur les réseaux sociaux et d’autres problèmes, comme sa critique de Fox News.

Avec un Sénat à 50-50 et une forte opposition à sa nomination de la part des républicains, chaque démocrate est nécessaire pour que sa nomination franchisse la ligne d’arrivée. Mais avec seulement trois semaines restantes sur le calendrier du Sénat avant les vacances d’août d’une année électorale, le temps pourrait s’écouler sur la nomination de Sohn, laissant le FCC sans majorité fonctionnelle. L’agence a déjà passé plus de 500 jours avec une répartition dans l’impasse 2-2 entre républicains et démocrates.

Si les démocrates perdent le contrôle du Sénat en novembre, la nomination de Sohn est presque certainement morte. Les républicains contrôleraient alors le calendrier du Sénat, et même si Biden la renommait et que le Sénat votait, ils auraient probablement le nombre nécessaire pour voter contre sa nomination. Cela laisserait probablement la FCC divisée 2-2 pendant la durée de la présidence Biden, incapable d’adopter des politiques audacieuses qui pourraient susciter la controverse ou la dissidence entre les parties, a déclaré Greg Guice, directeur des affaires gouvernementales pour Public Knowledge, un groupe de surveillance des consommateurs qui Sohn a aidé à fonder et dirigé pendant 12 ans.

La confirmation de Sohn en tant que cinquième membre est la clé du programme de Biden sur la politique du haut débit, qui comprend la neutralité du net et la mise à disposition du haut débit à 100% des Américains. S’il est confirmé, Sohn deviendrait le vote pour sortir de l’impasse de la FCC, mettant les démocrates aux commandes. Sans cette majorité, l’agence sera paralysée pour tenir la promesse de Biden de fournir un service haut débit abordable et équitable à tous les Américains, ainsi que sa promesse de restaurer les protections fédérales de neutralité du net de l’ère Obama. Et étant donné que les commissaires de la FCC ont tendance à voter selon les lignes de parti, avoir une répartition égale signifie que l’agence serait peu susceptible d’adopter autre chose que des politiques intermédiaires.

“Ce qui se passe avec cette nomination n’a rien à voir avec Gigi Sohn”, a déclaré Guice. “Il s’agit de politique et les démocrates ont le cinquième siège à la FCC. Peu importe qui Biden nomme, les républicains utiliseront le même manuel pour bloquer le processus et empêcher l’administration de mettre en œuvre son programme sur le haut débit.”

Certains démocrates en ont assez de l’inaction et poussent le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer de New York à planifier un vote sur sa nomination.

“La @FCC dispose d’outils importants pour faire respecter la protection de la vie privée et faire baisser les prix en favorisant la concurrence », a déclaré la sénatrice Elizabeth Warren, démocrate du Massachusetts, tweeté plus tôt cette semaine. “Nous devons rapidement confirmer Gigi Sohn, qui a des décennies d’expérience, en tant que dernier commissaire de la FCC afin que l’agence puisse mener à bien sa mission.”

La @FCC dispose d’outils importants pour faire respecter la protection de la vie privée et réduire les prix en favorisant la concurrence. Nous devons rapidement confirmer Gigi Sohn, qui a des décennies d’expérience, en tant que dernier commissaire de la FCC afin que l’agence puisse mener à bien sa mission. – Elizabeth Warren (@SenWarren) 11 juillet 2022

Ce qui est en jeu

Élu lors de la hauteur des fermetures d’écoles provoquées par la pandémie de COVIDBiden a déclaré au début de sa présidence que fournir un haut débit abordable, fiable et à haut débit à tous les Américains était une priorité. Il a également précisé dans un décret émis il y a un an qu’il voulait ramener les protections de la neutralité du net qui avaient été vidé sous le président de l’époque, Donald Trump.

Le projet de loi bipartisan sur les infrastructures, qui engage 65 milliards de dollars pour obtenir le haut débit là où il est le plus nécessaire, comprend également des mandats pour rendre l’accès équitable en traitant les problèmes de redlining numérique, un terme utilisé pour décrire le moment où les fournisseurs de haut débit laissent délibérément les clients à faible revenu sur un héritage plus lent et plus lent. l’infrastructure à large bande tout en modernisant l’infrastructure dans les communautés plus riches. C’est une pratique enracinée au début du XXe siècle, lorsque les banques ont élaboré des cartes pour retenir les prêts pour les “types d’habitants indésirables” à haut risque, qui étaient presque toujours des personnes de couleur pauvres.

Dans le cadre de la division 2-2, la FCC n’a même pas commencé à s’attaquer à la question du rétablissement des protections de neutralité du net de l’ère Obama, qui, en plus d’établir l’autorité de la FCC pour réglementer le haut débit, avaient empêché les entreprises de haut débit de bloquer ou de ralentir le trafic ou priorisant leurs propres services par rapport à ceux des concurrents. En mars, l’agence a ouvert des commentaires publics sur la façon de créer des politiques de lutte contre la discrimination numérique et promouvoir l’égalité d’accès au haut débit.

Mais sans une majorité de 3 contre 2 à la FCC, les règles adoptées n’iront probablement pas assez loin, a déclaré Ernesto Falcon, conseiller législatif principal de l’Electronic Frontier Foundation, une organisation à but non lucratif axée sur la défense de la confidentialité numérique, de la liberté d’expression et de l’innovation.

“L’administration Biden avec une majorité démocrate claire au FCC a une réelle opportunité de faire une énorme différence dans la vie de millions de familles à faible revenu, si elle peut mettre en place des réglementations strictes de non-discrimination”, a déclaré Falcon.

Bien qu’un ensemble clair de protections fédérales de la neutralité du net serait également bon, les experts disent que ce n’est pas nécessaire. Sans réglementation fédérale ou loi fédérale codifiant les protections de la neutralité du net, il appartiendra à chaque état adopte sa propre réglementation.

« Ensuite, les fournisseurs de services peuvent se conformer à 50 ensembles de réglementations », a déclaré Guice de Public Knowledge. “Ce n’est pas idéal. Mais je suppose que c’est ce que veulent les FAI, car c’est ce qui se passe sans cinquième commissaire.”

Quel est le hold-up ?

Même si Biden a déclaré que le haut débit était une priorité, il a attendu 10 mois dans sa présidence de nommer Sohn et Jessica Rosenworcel à la présidence. Il a également attendu pour nommer Alan Davidson à la tête de la National Telecommunications and Information Administration, une autre agence clé chargée par le projet de loi sur les infrastructures d’allouer aux États 42 milliards de dollars de financement pour construire le haut débit dans les communautés non desservies.

Rosenworcel était confirmé en décembre et Davidson était confirmé en janvier.

La Maison Blanche n’a pas répondu à une demande de commentaire sur les raisons pour lesquelles le président a attendu si longtemps pour nommer Sohn, ni répondu aux questions de savoir si Biden envisageait de retirer sa nomination. Une personne familière avec la pensée de la Maison Blanche a déclaré que le président s’était engagé à mener à bien sa nomination et n’avait aucune intention de nommer quelqu’un d’autre.

Des personnes proches de Sohn disent qu’elle n’a pas l’intention de se retirer avant un vote du Sénat sur sa nomination. Chip Pickering, ancien membre du Congrès républicain du Mississippi et aujourd’hui PDG d’Incompas, une association professionnelle qui défend la politique de la concurrence dans tous les réseaux, connaît Sohn depuis plus de 20 ans.

“Quiconque connaît Gigi sait qu’elle tient toujours bon et se bat jusqu’au bout”, a déclaré Pickering. “Je m’attends à ce qu’elle fasse de même pour cette nomination et le processus de confirmation.”

Pourtant, le moment de la nomination à la fin de la première année de Biden a probablement contribué à faire traîner le processus de confirmation et à le politiser au cours d’une année d’élections de mi-mandat. En plus de cela, le président et le Congrès ont également été aux prises avec d’autres problèmes politiques, notamment le contrôle des armes à feu, le droit à l’avortement, l’inflation, la pandémie et la guerre en Ukraine.

Le problème est aggravé par la faible majorité des démocrates au Sénat, avec la division 50-50 et le vice-président Kamala Harris détenant le vote décisif sur les questions litigieuses, comme les nominations controversées. Les républicains cherchant à ralentir l’agenda de Biden, cela signifie que les démocrates ont besoin de chaque vote, et parce que plusieurs sénateurs ont été absents pour des quarantaines COVID et d’autres problèmes de santé, il a été difficile de trouver un moment pour planifier un vote, a déclaré Guice.

“Si vous aviez une majorité plus large, les absences n’auraient peut-être pas autant d’importance”, a-t-il déclaré. “Mais en ce moment, cela a un impact assez conséquent sur les choses. À ce stade, tout le monde comprend qu’il doit y avoir un vote, mais il s’agit davantage de rassembler tout le monde et de rendre ce temps disponible.”

Certaines personnes ont émis l’hypothèse que Schumer a également retardé le vote, incertain que Sohn ait le soutien des 50 démocrates du Sénat.

Le bureau de Schumer n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Il y a une petite poignée de démocrates du Sénat qui n’ont pas publiquement indiqué qu’ils voteraient pour Sohn, y compris le sénateur Joe Manchin de Virginie-Occidentale ; Mark Kelly et Kyrsten Sinema d’Arizona; Maggie Hassan du New Hampshire; et Catherine Cortez Masto du Nevada.

Les représentants des bureaux de Manchin, Kelly, Hassan, Masto et Sinema n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Il nous reste encore du temps

Les partisans de Sohn admettent qu’il est peu probable que le Sénat vote sur la nomination avant les vacances d’août, car trois démocrates du Sénat, dont Schumer, ne sont pas à Washington pour cause de maladie.

Mais le Sénat devrait reprendre ses sessions en septembre, et étant donné qu’il reste encore plusieurs autres projets de loi importants qui n’ont pas encore été adoptés, notamment réforme antitrust bipartite et réglementation de la vie privéeGuice pense qu’il y a une chance que la nomination soit votée en septembre.

Si ce n’est pas en septembre, la prochaine et probablement dernière opportunité serait lors de la session du canard boiteux du Congrès après les élections de novembre et avant la fin de l’année. Falcon a déclaré qu’il était convaincu que les démocrates amèneraient Sohn à franchir la ligne d’arrivée, même si c’est tard dans l’année.

“Il arrive un moment où Biden et les démocrates doivent tenir leurs promesses de campagne”, a-t-il déclaré. “S’ils se trompent complètement simplement parce qu’ils ne peuvent pas obtenir une liste complète de commissaires de la FCC lorsqu’ils contrôlent le Sénat, alors quel est l’argument qu’ils donnent aux gens pour soutenir l’un de leurs objectifs?”