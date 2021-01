L’Afrique du Sud a le plus grand nombre d’infections en Afrique

Plus d’un tiers de tous les cas de Covid-19 en Afrique se sont produits en Afrique du Sud et les chiffres augmentent avec l’émergence d’une nouvelle variante du virus.

Mais contrairement à certains autres pays durement touchés dans le monde, l’Afrique du Sud n’a pas encore commencé son programme de vaccination.

L’Afrique du Sud a-t-elle reçu les vaccins Covid?

Le président Cyril Ramaphosa a déclaré que l’Afrique du Sud avait jusqu’à présent obtenu vingt millions de doses, qui devraient être livrées au premier semestre 2021.

Mais il n’y a pas de calendrier détaillé pour un programme visant à vacciner jusqu’à quarante millions de personnes.

Les agents de santé et les patients dans la zone extérieure temporaire Steve Biko Academic Hospital a été créé pour dépister et traiter les cas suspects de Covid-19 le 11 janvier 2021 à Pretoria, en Afrique du Sud. Selon le département de la santé de Gauteng, l’hôpital a noté une forte augmentation du nombre de patients atteints de COVID-19 et cela a mis plus de pression sur l’établissement. (Photo par Alet Pretorius / Gallo Images via Getty Images)

L’Afrique du Sud cherche à se procurer des vaccins de trois manières:

via le programme Covax soutenu par l’Organisation mondiale de la santé

via des arrangements pris par l’Union africaine

via des contrats bilatéraux avec des fabricants de vaccins

Covax est une initiative mondiale dans laquelle les pays mettent en commun leurs ressources pour soutenir le développement de vaccins en vue de garantir que tous les pays reçoivent un approvisionnement équitable en vaccins efficaces.

L’Afrique du Sud prévoit d’acquérir des doses pour environ 10% de la population via Covax et a été informée qu’elle les recevrait d’avril à juin.

L’Union africaine a créé l’année dernière l’équipe spéciale africaine d’acquisition de vaccins afin de trouver les doses de vaccin pour le continent.

Mais il semble que les vaccins ne seront pas disponibles avant plusieurs mois.

Le ministère de la Santé a déclaré avoir conclu un accord bilatéral avec le Serum Institute of India, le plus grand fabricant de vaccins au monde, pour 1,5 million de doses.

Il s’attend à recevoir le premier lot d’un million de doses du jab Oxford-AstraZeneca plus tard ce mois-ci, et le reste en février.

Le pays souhaite vacciner les agents de santé dans un premier temps. Mais avec un nombre de travailleurs estimé à 1,2 million, le premier lot ne semble pas suffisant.

L’Afrique du Sud aurait-elle pu se faire vacciner plus tôt?

On craint que de nombreux pays plus pauvres et moins développés soient laissés pour compte dans la compétition mondiale pour sécuriser l’approvisionnement en vaccins.

Un membre du personnel médical du département de la santé de l’Afrique du Sud travaille sur un ordinateur dans une unité de test mobile de l’aéroport international OR Tambo d’Ekurhuleni le 30 décembre 3030, où les passagers présentant des symptômes du COVID-19 à l’arrivée sont testés. (Photo par Luca Sola / AFP) (Photo par LUCA SOLA / AFP via Getty Images)

Cependant, les critiques suggèrent que l’Afrique du Sud – en tant que pays le plus riche d’Afrique – ne devrait pas être dans cette position.

« La stupéfiante réalité est que [South Africa] n’a ni un approvisionnement sécurisé en vaccins ni un plan d’inoculation de masse dans un avenir prévisible qui puisse résister à un examen minutieux », déclare le Progressive Health Forum, un groupe d’experts médicaux de premier plan dans le pays.

L’Alliance démocratique d’opposition a appelé le gouvernement à donner tous les détails de ses négociations avec les fournisseurs de vaccins, accusant le gouvernement de «laisser tomber la balle».

Il affirme que le gouvernement n’a commencé à parler aux fournisseurs de vaccins qu’au début de janvier.

Que dit le gouvernement?

Le Dr Anban Pillay, directeur général adjoint au ministère de la Santé, a déclaré que le pays était en contact avec les fabricants dès septembre dernier.

«Il y a eu diverses conversations pendant la majeure partie de l’année dernière», déclare le Dr Pillay.

Il a défendu la stratégie du gouvernement.

Deux doses complètes du vaccin Oxford ont donné une protection de 62%, une demi-dose suivie d’une dose complète était de 90% et dans l’ensemble, l’essai a montré une protection de 70%.

« Les vaccins que la plupart des autres pays ont achetés sont des vaccins qui ne sont peut-être pas idéaux pour l’Afrique du Sud à différents niveaux », a-t-il déclaré.

Il dit que le vaccin Pfizer / BioNTech ne serait pas approprié pour une vaccination de masse, souvent dans les zones rurales éloignées, en raison de ses besoins de stockage de -70 ° C.

Et il souligne que le comité consultatif ministériel a déconseillé l’utilisation de ce vaccin.

« Nous attendions les autres vaccins que nous pourrions utiliser dans le cadre d’une campagne de déploiement de masse, et ces vaccins n’étaient pas encore arrivés sur la chaîne de production », a-t-il déclaré.

Il dit également que certains pays sont allés de l’avant avec certains vaccins sans données d’essais cliniques complètes, ce qui ne serait pas autorisé par le régulateur en Afrique du Sud.

Le gouvernement dit qu’il n’aurait pas pu signer des accords tôt sans savoir si les vaccins étaient sûrs et efficaces, car cela aurait enfreint les lois financières nationales.

«En ce qui concerne nos fonds publics, nous sommes tenus d’investir dans un produit une fois que nous comprenons que le produit fonctionne», déclare le Dr Pillay.

Qu’ont fait les autres pays?

Les pays riches, tels que le Royaume-Uni et d’autres, ont signé des accords pour des vaccins potentiels dès juillet de l’année dernière alors qu’ils étaient encore en développement et en cours d’essais.

Et les pays qui peuvent se permettre de payer le plus au stade le plus précoce de la production peuvent souvent obtenir un avantage, selon les experts.

En outre, certains pays comme le Brésil et le Mexique, qui ont pu accueillir des essais de vaccins, l’ont utilisé comme moyen de sécuriser les approvisionnements.

L’Afrique du Sud a accueilli un essai pour le vaccin Oxford AstraZeneca l’année dernière.

L’Afrique du Sud a participé à des essais sur l’homme pour plusieurs vaccins potentiels contre le Covid-19

Une recherche menée par l’Université Duke aux États-Unis sur le suivi des engagements anticipés en matière de vaccins par pays montre qu’à part les pays les plus riches, il existe un certain nombre de pays moins aisés qui avaient confirmé des accords pour les vaccins.

Et parmi les 20 pays avec le plus de cas de coronavirus, beaucoup ont déjà commencé leurs programmes de vaccination.

Mais il vaut aussi la peine de dire que parmi les pays qui comptent plus d’un million de cas, à part l’Afrique du Sud, il y en a d’autres qui n’ont pas encore commencé à vacciner comme la Colombie, le Pérou, l’Ukraine et l’Iran.

