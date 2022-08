Pourquoi l’adoption des boosters COVID est à la traîne au Québec – et pourquoi c’est important

Lorsque les vaccins contre la COVID-19 ont été rendus disponibles pour la première fois au Québec en décembre 2020, des milliers de Québécois attendaient avec impatience de pouvoir retrousser leur manche et de bénéficier de la protection contre le virus offerte par le vaccin.

Mais plus d’un an et demi plus tard, alors que Québec annonçait qu’une cinquième dose serait mise à la disposition de tous les adultes d’ici la fin août, les experts disent que peu de gens s’empresseront de faire la queue.

En fait, les données provinciales montrent un intérêt décroissant pour tous les rappels COVID-19 au cours des derniers mois. Selon le ministère de la Santé du Québec, seulement 56 % de la population admissible totale a reçu une troisième injection — ou leur première dose de rappel. Ce nombre est resté inchangé pendant un mois.

Seulement 19 % de la population totale éligible a reçu une quatrième dose, dont la grande majorité est âgée de 60 ans et plus.

Alors que fédéral et provincial Les responsables de la santé ont déclaré que la meilleure défense contre une huitième vague potentielle et une maladie grave due au virus est de se mettre à jour avec les doses de COVID-19, les experts disent qu’il y a plusieurs raisons pour lesquelles les Québécois tardent à se faire vacciner.

Kim Lavoie, titulaire de la chaire de médecine comportementale à l’UQAM, affirme qu’à moins que le gouvernement du Québec ne modifie ses messages sur la vaccination, les Québécois ne recevront probablement pas leur prochaine dose de rappel. (Jean-Claude Taliana/CBC)

La chaire de médecine comportementale de l’Université du Québec à Montréal affirme que l’incapacité du gouvernement provincial à être transparent et à gérer les attentes des gens en fait partie.

“[The government] dit, ‘oh, vous savez, vous allez avoir besoin de deux doses et c’est la définition de complètement vacciné”, a déclaré Kim Lavoie du message du ministère de la Santé au début de la pandémie.

Alors que le gouvernement a continué à exhorter les gens – pas de manière déraisonnable, selon Lavoie – à obtenir plus de doses, elle dit que cela a semé la confusion et la méfiance quant aux avantages qu’ils procurent.

“Je pense que c’est ce dont nous souffrons – de l’impression que le gouvernement ne sait pas de quoi il parle parce qu’il continue de faire des promesses et de modifier le contrat.”

Lavoie dit que sans changements concrets aux messages du gouvernement, elle craint que les Québécois ne reçoivent pas leur prochaine dose de rappel – sans parler de leur cinquième.

En attente du rappel COVID mis à jour

Le Dr Matthew Oughton, spécialiste des maladies infectieuses à l’Hôpital général juif de Montréal, affirme que cette lenteur des injections de rappel est observée partout au Canada.

Il s’attend à ce que cela soit dû en partie aux personnes qui attendent de recevoir le nouveau vaccin bivalent de Moderna, qui a été récemment autorisé pour une utilisation au Royaume-Uni Il est spécialement conçu pour protéger contre la variante hautement contagieuse Omicron de la COVID-19 et est actuellement en attente d’approbation au Canada. On ne sait pas quand il serait disponible.

“Je m’attends en fait à voir une forte augmentation de la demande une fois que les boosters bivalents seront réellement disponibles”, a-t-il déclaré, notant leur meilleure protection contre la souche de virus qui circule actuellement dans le pays.

Mais la personne moyenne, sans risque de complications graves du COVID-19, est-elle mieux d’obtenir une protection maintenant ou d’attendre une période indéterminée pour plus de protection plus tard ?

Le Dr Matthew Oughton dit qu’il vaut mieux recevoir votre prochaine dose de rappel maintenant plutôt que d’attendre le vaccin bivalent de Moderna. (Radio-Canada)

Prativa Baral, épidémiologiste, encourage les gens à ne pas attendre.

“Étant donné qu’il y a encore des niveaux élevés de COVID qui circulent encore en ce moment, le meilleur vaccin est le vaccin qui vous est disponible”, a-t-elle déclaré.

Oughton dit que, surtout pendant les mois les plus froids, avec la grippe qui se profile à l’horizon, attendre une dose améliorée pourrait être risqué.

“[The current booster] au moins vous protège contre les maladies graves et réduirait vraisemblablement le fardeau qui pèserait sur les établissements de santé s’il y avait une augmentation énorme et relativement soudaine de la maladie dans la population », a-t-il déclaré.

Les autorités sanitaires britanniques ont autorisé une version mise à jour du vaccin contre le coronavirus de Moderna qui vise à protéger contre le virus d’origine et la variante omicron. (Rogelio V. Solis/Associated Press)

Communiquer la valeur

Lavoie dit maintenant que des millions de Québécois ont déjà contracté le COVID-19 – certains deux fois – la volonté des gens de recevoir une autre dose dépend en partie de leur perception du risque.

« À mesure que la perception du risque diminue, la volonté de faire le sacrifice nécessaire pour obtenir un vaccin diminue également », a-t-elle déclaré.

L’expert en médecine comportementale affirme que le gouvernement du Québec doit donc mieux communiquer la valeur ajoutée d’une dose de rappel de manière claire et accessible.

Elle dit que changer le comportement des gens se résume à trois facteurs, que le gouvernement doit s’efforcer de résoudre :

Sensibilisation : Le problème est que trop peu de personnes reçoivent des injections de rappel.

Motivation : C’est ainsi que le fait d’être boosté vous sera bénéfique personnellement ou s’alignera sur vos valeurs.

Confiance : c’est à quel point une dose de rappel est accessible pour vous, en termes de commodité, de coût, de capacité à gérer les effets secondaires, etc.

La stratégie du vaccin uniquement n’est pas la meilleure méthode

Mercredi, le directeur de la santé publique du Québec, le Dr Luc Boileau, a déclaré que la cinquième dose, “ainsi que les autres qui pourraient suivre”, sera nécessaire pour maintenir l’immunité contre la COVID-19.

Baral dit que si les vaccins restent un outil important pour prévenir les infections graves, une stratégie de vaccin uniquement, comme elle l’a vu dans de nombreuses provinces, n’est pas nécessairement la meilleure méthode, d’autant plus que les gens ne suivent pas leurs rappels.

Baral dit qu’elle aimerait voir le gouvernement du Québec imposer des mesures supplémentaires pour empêcher la propagation de la COVID-19 à l’approche de la rentrée scolaire.

“Qu’il s’agisse de ventilation dans les écoles, d’une meilleure qualité de l’air, nous pouvons certainement prendre des mesures supplémentaires pour nous assurer que notre stratégie” vivre avec ce virus “est un peu plus sûre pour toutes les personnes impliquées”, a-t-elle déclaré.

Dans une entrevue à CBC Montréall’aube du jourBoileau a déclaré ne pas recommander le retour de mesures obligatoires, comme le port du masque, notamment parce qu’aucune nouvelle variante n’est détectée au Québec pour le moment.

Il a déclaré que la santé publique discutait de la possibilité d’amener des cliniques mobiles de vaccination dans les écoles au cours des prochaines semaines.

Quant à la qualité de l’air dans les salles de classe, il a déclaré que celles qui sont les plus à risque ont été identifiées et équipées de lecteurs de CO2.