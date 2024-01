Pourquoi l’administration Biden ignore-t-elle les atrocités commises au Nigeria ?

Alors que de nombreuses personnes du monde entier profitaient agréablement de leur réveillon de Noël, près de 300 villageois endormis dans l’État du Plateau, au Nigeria, étaient aurait été massacré par des terroristes musulmans. Comme pour la plupart des attaques terroristes contre des chrétiens dans le pays, cette atrocité n’a reçu qu’une attention minime de la part du reste du monde.

Pourtant le L’administration Biden ne peut tout simplement pas se résoudre à voir un problème ici, refusant pour inscrire le Nigeria sur la liste des pays particulièrement préoccupants (CPC). Malgré les atrocités terroristes commises depuis plus d’une décennie – Boko Haram lancé une attaque presque identique contre des villages nigérians la veille de Noël il y a trois ans – cela ne mérite pas l’inquiétude d’un gouvernement américain qui a accordé proche de 1 milliard de dollars d’aide étrangère par an au cours des cinq dernières années.

Qui plus est, le Nigéria dernier deux présidents ont tacitement encouragé ce terrorisme en prenant toute cette aide sans rien faire pour protéger leur population chrétienne. Mais cela ne semble déranger personne non plus. La situation serait peut-être différente si les présidents étaient chrétiens et si la minorité terrorisée était musulmane, comme ce fut le cas en 2007. Bosnie dans les années 90.

D’une manière ou d’une autre, le Biden L’indifférence de l’administration est encore pire que celle du dernier démocrate au pouvoir, Barack Obama. Durant la présidence d’Obama, les violentes attaques contre des chrétiens innocents au Nigeria ont déclenché une campagne de sensibilisation sur les réseaux sociaux. Qui peut oublier Michelle Obama fronçant les sourcils devant la caméra alors qu’elle tenait une pancarte « #BringBackOurGirls », juste après que Boko Haram ait kidnappé plus de 200 filles nigérianes ? Il est vrai que la campagne de sensibilisation n’a rien donné : Boko Haram est toujours actif et les filles ont presque certainement été tuées. vendu comme esclave – mais il a quand même retenu un minimum d’attention de la part du monde entier et a communiqué le mal des enlèvements de masse.

Aujourd’hui, cette évidence le point n’est pas si évident. Comme les Américains en ont été témoins en octobre avec l’attaque du Hamas en Israël, qui visait spécifiquement des innocents, beaucoup à gauche prendre à le rues et acclamé les terroristes. Il semble que les Américains ne soient plus unis dans leur opposition au mal évident comme ils l’étaient il y a moins de dix ans.

La cause de ce changement n’est un secret pour personne. Comme l’ont noté de nombreux écrivains et journalistes, les idéologues de gauche ont endoctriné une partie importante de la population qui est devenir majeur et supporter une dépravation totale au nom de la justice sociale. Leur moralité repose sur les principes de l’intersectionnalité, l’idée selon laquelle ceux qui sont les moins privilégiés en raison de leur race et de leur sexualité ont la position morale la plus élevée dans une communauté.

Ainsi, au lieu d’identifier l’auteur et la victime d’un crime pour déterminer une réponse juste, de nombreuses personnes apprennent aujourd’hui à identifier qui est privilégié et qui ne l’est pas. Si la victime fait partie d’une classe privilégiée reconnue (c’est-à-dire blanche, chrétienne, juive, hétérosexuelle, masculine, etc.), elle n’est pas une victime. Et si l’auteur fait partie d’une classe de victimes reconnue (c’est-à-dire LGBT, ni blanc, ni chrétien, etc.), il n’est pas coupable d’un crime. C’est vraiment aussi simple que cela.

Pour une raison quelconque (s’il y en a), dans les cas où l’auteur et la victime font partie de la même classe, toute culpabilité est niée. Ainsi, « Black Lives Matter » ne s’applique qu’en considérant des événements moins fréquents. crimes blanc sur noiret non les crimes entre noirs, qui ont tendance à se produire à un moment donné. taux plus élevé. De même, les conflits à l’étranger entre Factions musulmanes ou factions tribales du même groupe ethnique sont totalement ignorés. Par conséquent, les conflits impliquant des persécutions religieuses, comme au Nigeria, sont rendus hors de propos et désignés comme simple tribal des disputes.

Pour les Biden Selon l’administration, l’événement de la veille de Noël n’était pas un exemple de terroristes islamiques attaquant des civils chrétiens, mais de bergers de la tribu Peul se battant contre les agriculteurs de la tribu Haoussa pour les terres et les ressources. En d’autres termes, il n’est pas tout à fait déraisonnable de conclure – avec l’administration Biden et les médias de gauche – qu’il s’agit réellement d’un problème. le changement climatique qui a aggravé ces tensions.

Cependant, c’est carrément faux. Des voyous armés attaquent et assassinent des civils innocents, et un gouvernement corrompu refuse de faire quoi que ce soit pour y remédier. C’est une violation de la moralité, des droits de l’homme et des intérêts stratégiques américains. Le Nigeria n’est pas un autre pays périphérique en Afrique. C’est un pays avec un une culture riche, des gens brillants et un énorme potentiel. Et beaucoup considèrent les Américains nigérians comme parmi les plus réussi Communautés d’immigrés aux États-Unis Il n’y a aucune raison pour que le pays soit aussi dysfonctionnel qu’il l’est.

Ceux sur le La gauche pourrait paresseusement attribuer tout cela à la colonisation et au racisme. En effet, comme l’écrit Paul Kengor dans son récent livre La pire des indignitéssemble être le même argument qui pousse ceux qui par ailleurs obsédés par l’esclavage et le racisme à fermer les yeux sur l’esclavage moderne dans le monde en développement – ​​comme si les colonisateurs européens étaient entrés dans un pays moralement vierge, l’avaient corrompu au-delà de toute reconnaissance et y avaient jeté un fléau. un sort pour rendre cette corruption permanente et endémique longtemps après leur départ du pays.

Plus il est probable L’explication est que les forces libéralisantes du christianisme et de la culture occidentale sont laissées sans défense et donc attaquées par ce que l’écrivain Jens Heycke appelle « »ethnique opportunistes», des démagogues qui font des boucs émissaires des minorités ethniques ou religieuses pour accéder au pouvoir.

Quelles que soient les raisons de la violence qui sévit au Nigeria, il est tout à fait raisonnable de la dénoncer et d’exiger des réformes, sous peine de suspendre l’aide. Il ne s’agit pas de choisir d’intervenir ou non dans un pays étranger, mais de soutenir la justice et l’ordre face à la cruauté et au chaos.

Au fond, il ne s’agit pas d’une question partisane, mais d’une question humaine.