Pourquoi l’administration Biden annule-t-elle la dette étudiante ? | Actualités sur la dette

Le président américain Joe Biden a annoncé une nouvelle série d’annulations de prêts étudiants fédéraux pour remédier à la « dette insoutenable » que les emprunteurs accumulent pour terminer leurs études universitaires.

Cette mesure vise à aider 125 000 emprunteurs en apurant 9 milliards de dollars de dettes grâce aux programmes existants. Depuis que Biden a pris ses fonctions, un total de 3,6 millions d’emprunteurs auront vu 127 milliards de dollars de dettes effacés.

« Nous n’avons pas encore fini », a déclaré Biden mercredi dans la salle Roosevelt de la Maison Blanche.

Voici ce que vous devez savoir sur l’exonération de prêt :

Pourquoi Biden a-t-il annoncé cela maintenant ?

Les remboursements des prêts étudiants ont repris ce mois-ci après avoir été gelés depuis la pandémie de COVID, et l’administration Biden a ajusté les propositions antérieures qui avaient été rejetées, pour aider à alléger la dette étudiante.

Biden a parlé de faire avancer les réformes de l’éducation depuis son entrée en fonction en 2021. Il a déclaré qu’il aimerait faciliter l’obtention d’un diplôme pour les Américains en rendant les programmes de premier cycle gratuits, mais il s’attaquerait d’abord à l’endettement auquel les diplômés sont déjà confrontés. Collectivement, ils doivent 1,76 billion de dollars.

Plus tôt dans l’année, le gouvernement américain a tenté d’annuler des montants allant jusqu’à 20 000 dollars pour 40 millions d’emprunteurs, mais sa décision a été rejetée par la Cour suprême, qui a fait valoir que Biden n’avait pas l’autorité nécessaire pour imposer de telles mesures sans l’approbation du Congrès.

Le juge en chef de la Cour, John Roberts, a déclaré : « La question ici n’est pas de savoir si quelque chose doit être fait ; c’est qui a le pouvoir de le faire.

Les dettes sont-elles complètement annulées ?

Oui, pour certains.

Les enseignants et les travailleurs sociaux feront partie des 53 000 emprunteurs éligibles à un allégement complet de leur dette, tout comme d’autres inscrits aux programmes de remise de prêts à la fonction publique. Au total, ils bénéficieront d’une remise de dette de 5,2 milliards de dollars, selon le ministère de l’Éducation.

Les personnes bénéficiant de programmes d’aide en fonction du revenu, dont environ 51 000 emprunteurs doivent au total jusqu’à 2,8 milliards de dollars et celles qui sont des emprunteurs handicapés souffrant d’un handicap permanent, soit 22 000 personnes devant 1,2 milliard de dollars.

Qu’est-ce qui est proposé d’autre ?

Le plan de l’administration Biden prévoit également des remboursements mensuels inférieurs de la dette pour les personnes à faible revenu.

Biden a annoncé : « Personne bénéficiant d’un prêt de premier cycle aujourd’hui ou à l’avenir, qu’il s’agisse d’un collège communautaire ou d’un collège de quatre ans, n’aura à payer plus de 5 % de son revenu discrétionnaire pour rembourser ces prêts. »

Dans quelle mesure le coût de l’enseignement supérieur a-t-il augmenté aux États-Unis ?

En 1980, un programme de premier cycle coûtait en moyenne 10 231 dollars par an, mais en 2020, il coûtait 28 775 dollars. Les subventions financières gouvernementales destinées aux plus démunis, connues sous le nom de subventions Pell, n’ont pas augmenté pour faire face à l’augmentation des frais de scolarité. Cela a conduit davantage de personnes à contracter des prêts étudiants pour couvrir leurs coûts.

D’autres groupes peuvent-ils bénéficier des programmes d’allègement de la dette ?

Le groupe de défense des droits civiques, la National Association for the Advancement of Colored People (NAACP), souhaite que Biden étende l’allégement de la dette aux prêts Parent PLUS. Il s’agit de prêts contractés par les parents pour les aider à financer les études supérieures de leurs enfants.

Les chercheurs ont trouvé que 40 pour cent des diplômés noirs ont des dettes d’études supérieures, tandis que seulement 22 pour cent des diplômés universitaires blancs sont endettés.

Dans un communiqué, le président de la NAACP, Derrick Johnson, a déclaré : « Historiquement, l’éducation a été considérée comme un point d’entrée permettant aux communautés marginalisées d’accéder à une mobilité ascendante et de commencer à créer une richesse générationnelle.

« Il est inadmissible que, dans leur quête d’un avenir meilleur pour leurs enfants, les parents noirs soient victimes d’un système qui exploite leur désavantage inhérent. »

Biden a ajouté à plusieurs reprises de nouveaux programmes à la liste croissante d’initiatives visant à réduire ou à annuler la dette étudiante au cours des deux dernières années.

« Mon administration fait tout ce qui est en son pouvoir pour alléger la dette étudiante du plus grand nombre et aussi vite que possible », a déclaré Biden.

Quels autres programmes d’allégement de la dette Biden a-t-il introduit ?

En juin de cette année, l’administration Biden a lancé le plan Saving on A Valuable Education (SAVE). Il s’agit d’un système de remboursement basé sur le revenu, dans le cadre duquel les emprunteurs gagnant moins de 15 dollars de l’heure n’auront pas à effectuer de remboursements sur leurs prêts, avec un risque que leurs prêts soient effacés.

Pour ceux qui gagnent plus de 15 $ de l’heure, ils devront effectuer des paiements mensuels en fonction de ce qu’ils gagnent chaque mois.

« Ce type d’aide change la vie des individus et de leurs familles, mais il est également bon pour notre économie. En libérant des millions d’Américains du fardeau écrasant de la dette étudiante, cela signifie qu’ils peuvent mettre de l’ordre dans leur vie », a déclaré Biden.

« Ils peuvent penser à acheter une maison, ils peuvent démarrer une entreprise, ils peuvent fonder une famille. C’est important, c’est important pour leur vie quotidienne », a-t-il ajouté.

Tout le monde est-il d’accord avec les programmes d’allégement de la dette étudiante de Biden ?

Biden a fait campagne pour rendre les collèges communautaires gratuits, mais n’a pas réussi à obtenir le soutien du Congrès. Ceux qui s’opposent à ces projets ont déclaré que c’était une façon pour Biden de faire quelque chose de similaire sans avoir besoin de l’approbation du Congrès.

En février de cette année, l’ancienne secrétaire à l’Éducation, Betsy DeVos, s’est jointe à d’autres pour qualifier d’illégal le plan d’annulation des prêts étudiants de Biden.

« Bien que les inquiétudes concernant la hausse des coûts de l’enseignement supérieur et le montant de la dette étudiante impayée fassent partie du discours public depuis des décennies (et bien avant le COVID-19), l’idée selon laquelle le pouvoir exécutif pourrait annuler unilatéralement la dette étudiante sur une base économique. une base de masse sans l’autorité du Congrès n’a pas été sérieusement envisagée », a déclaré DeVos.

D’autres ont fait valoir que l’allégement répercute injustement un coût élevé sur les contribuables qui ont déjà remboursé leurs propres prêts étudiants ou qui n’ont pas poursuivi leurs études.