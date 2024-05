Pourquoi l’administration Biden a décidé de ne pas sanctionner la CPI

L’administration Biden a fait volte-face en faveur de la Cour pénale internationale de Justice, au milieu des avertissements des législateurs et des groupes de défense des droits de l’homme contre cette décision.

« Ils (l’administration Biden) ont réalisé que les sanctions ne changeraient pas le résultat et qu’elles commenceraient à faire passer les États-Unis pour un État paria », a déclaré Adam Weinstein, directeur adjoint du programme Moyen-Orient au Quincy Institute for Responsible Statecraft. Oeil du Moyen-Orient.

« C’est le genre de décision que l’on attend d’une dictature antilibérale », a-t-il ajouté.

Lors d’une audience au Sénat la semaine dernière, le sénateur républicain Lindsey Graham a déclaré au secrétaire d’État Antony Blinken qu’il souhaitait un effort bipartisan pour sanctionner la CPI, en réponse à l’appel de son procureur en faveur de mandats d’arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le ministre de la Défense Yoav Gallant.

« Je suis heureux de travailler avec vous là-dessus », a répondu Blinken.

Mardi, la Maison Blanche est revenue sur ces commentaires, le porte-parole de la Maison Blanche, John Kirby, déclarant aux journalistes : « Nous ne pensons pas que les sanctions contre la CPI soient la bonne approche dans ce cas ».

Cette décision s’est produite si soudainement qu’elle a pris Israël au dépourvu.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s’est dit « déçu » que l’administration Biden ne soutienne pas cette décision.

« Je pensais que c’était toujours la position américaine parce qu’il y avait un consensus bipartite il y a quelques jours », Netanyahu ditselon un extrait d’une interview de Sirius XM sur Le spectacle Morgan Ortagus devrait être diffusé dimanche.

«Maintenant, vous dites qu’il y a un point d’interrogation…. franchement, je suis surpris et déçu.

Les analystes estiment que cette volte-face souligne la politique confuse de l’administration Biden à l’égard de Gaza, alors qu’elle peine à concilier le soutien à son plus proche allié au Moyen-Orient – ​​ainsi que l’isolement croissant des États-Unis sur la scène mondiale. En plus de tenter de pousser Israël à un cessez-le-feu, la Maison Blanche est prise entre de profondes divisions au sein du Parti démocrate sur la guerre contre Gaza.

« Mauvais précédent »

Les déclarations de Blinken sur la sanction de la CPI ont suscité une réaction de la part des experts des droits de l’homme.

La semaine dernière, 121 groupes de défense des droits humains et de la société civile ont mis en garde le président Biden dans un communiqué. lettre contre le mouvement.

« Nous exhortons votre administration à s’opposer aux menaces et aux appels à des mesures punitives contre la Cour… Répondre à ces appels nuirait gravement aux intérêts de toutes les victimes dans le monde et à la capacité du gouvernement américain à défendre les droits de l’homme », ont déclaré les groupes dans un communiqué. lettre.

Les experts ont noté que la suggestion de l’administration Biden selon laquelle elle soutiendrait les sanctions contre la CPI semblait particulièrement creuse après que Biden a salué la décision de la cour en mars 2023 d’émettre un mandat d’arrêt contre Poutine.

Certains législateurs démocrates pro-israéliens ont soutenu cet appel. Le membre du Congrès Brad Sherman a déclaré que les États-Unis devraient envisager d’interdire les visas aux responsables de la CPI, mais de hauts législateurs démocrates se sont également opposés à cette décision.

Le sénateur américain Chris Murphy a déclaré : « Je ne sais même pas ce que cela signifie » lorsqu’on l’a interrogé sur la sanction de la CPI.

La secrétaire de presse Karine Jean-Pierre a été plus directe, affirmant que les sanctions du Congrès contre la CPI « ne sont pas quelque chose que l’administration va soutenir ».

Weinstein a déclaré que toute décision de l’administration visant à sanctionner la Cour « créerait un mauvais précédent », ajoutant : « Les États-Unis sanctionneraient-ils la CPI chaque fois qu’elle s’en prend à un allié ?

La décision de la CPI de demander des mandats d’arrêt contre des responsables israéliens a isolé diplomatiquement Israël et les États-Unis de certaines grandes puissances européennes, qui sont des alliés des États-Unis et d’Israël, affirmant que la décision de la CPI est contraignante et doit être respectée. Certains sont même allés jusqu’à dire qu’il leur faudrait mettre en œuvre les mandats d’arrêt si une telle situation se présentait.

Le chef de la politique étrangère de l’Union européenne, Josep Borrel, a déclaré que les pays de l’UE étaient tenus d’appliquer les décisions de la Cour.