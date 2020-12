HONG KONG – Le militant pour la démocratie de Hong Kong, Nathan Law, a déclaré lundi qu’il avait demandé l’asile politique en Grande-Bretagne, une pétition qui aggraverait probablement les tensions avec la Chine si elle était acceptée.

M. Law, 27 ans, s’est enfui à Londres en juin, juste avant qu’une nouvelle loi sur la sécurité nationale ne donne à Hong Kong des pouvoirs étendus pour annuler la dissidence après des mois de violentes manifestations anti-gouvernementales.

M. Law s’est fait connaître à Hong Kong en tant que dirigeant étudiant en 2014, appelant à des élections plus libres dans le territoire chinois semi-autonome grâce à des manifestations de rue et des sit-in. Deux ans plus tard, à 23 ans, il est devenu le plus jeune législateur élu de la ville, bien qu’il ait été disqualifié l’année suivante pour avoir modifié son serment.

M. Law a été emprisonné en 2017 pour incitation aux manifestations de rue trois ans plus tôt. Son proche allié, Joshua Wong, a été condamné à plus d’un an de prison ce mois-ci pour une manifestation en 2019 et fait face à des accusations supplémentaires pour son activisme.