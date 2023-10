C3.ai (IA 3,03%) l’action connaît des gains significatifs dans les échanges de jeudi. Cette décision est quelque peu surprenante étant donné que le marché dans son ensemble, et en particulier les valeurs technologiques dépendantes de la croissance, connaissent des ventes massives en conjonction avec des préoccupations macroéconomiques.

Le cours de l’action C3.ai était en hausse de 3,9 % à 15 h HE, selon les données de Intelligence du marché mondial de S&P. Pendant ce temps, le S&P500 et Nasdaq Composite les indices étaient en baisse de 0,4% et 0,9%, respectivement.

Le prochain décret de Biden pourrait augmenter le stock de C3.ai

L’action C3.ai gagne aujourd’hui suite à l’annonce selon laquelle le président Joe Biden devrait signer un décret sur l’intelligence artificielle (IA) la semaine prochaine. Même si le décret devrait inclure des dispositions qui réglementeront le développement des technologies d’IA afin d’assurer la sécurité, il devrait également adopter et renforcer les initiatives qui verront l’intelligence artificielle utilisée comme outil de sécurité nationale.

Ce développement pourrait s’avérer être une aubaine pour C3.ai, et il contribue à faire grimper le titre dans ce qui aurait autrement été une journée de négociation baissière pour le marché dans son ensemble. L’entreprise a déjà des contrats avec des organisations du ministère américain de la Défense, notamment l’US Air Force et l’US Missile Defence Agency. Alors que le prochain décret de Biden devrait promouvoir l’utilisation de l’IA dans plusieurs catégories de sécurité nationale, il est possible que C3.ai connaisse une augmentation des dépenses des clients du gouvernement.

Quelle est la prochaine étape pour le stock C3.ai ?

Grâce à l’enthousiasme suscité par la tendance de l’intelligence artificielle, C3.ai a été l’une des valeurs les plus en vogue de cette année. Le cours de l’action de la société est désormais en hausse d’environ 128 % sur l’ensemble des échanges en 2023.

Même s’il est possible que l’entreprise connaisse une augmentation substantielle des dépenses du gouvernement américain liées à la sécurité nationale, les investisseurs doivent garder à l’esprit que les perspectives de l’entreprise restent hautement spéculatives. Valorisé à environ 9,8 fois les ventes attendues cette année, ce titre affiche déjà une très forte croissance.

L’entreprise affiche toujours des pertes et a vu son calendrier de transition vers une rentabilité non-GAAP (ajustée) repoussé plus loin dans le futur. Il fait également face à la concurrence de Palantir Technologies et d’autres entreprises dans le domaine de l’IA. Il est possible que l’action C3.ai poursuive son parcours impressionnant, mais les investisseurs doivent aller de l’avant en sachant qu’il s’agit d’un jeu à haut risque et à haute récompense.