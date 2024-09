Pourquoi l’acteur oscarisé Jeff Bridges adore sa caméra panoramique « Fickle »

Dans le cadre d’une tournée médiatique pour la deuxième saison de FX Le vieil hommeJeff Bridges est apparu sur Le spectacle tardif avec Stephen Colbert et les deux parlent longuement de l’amour de Bridges pour l’appareil photo panoramique Widelux, qu’il a reçu en cadeau de mariage de sa femme.

Le Widelux est un appareil photo relativement rare et coûteux qui capture des images panoramiques sur pellicule 35 mm ou 120 mm (Bridges semble préférer l’option 35 mm). Il a été fabriqué par la société japonaise Panon Camera Shoko et a fait ses débuts en 1958. Il utilise un nouvel objectif pivotant de 26 mm avec une fente qui pivote et agit comme un obturateur, exposant lentement une zone sur une bande de film. Il a un champ de vision de 126 degrés avec une taille d’image de 24 x 59 mm. Comme il est panoramique, les négatifs qu’il produit sont deux fois plus larges que la largeur standard du cadre 35 mm. Il dispose d’un nombre limité d’options de vitesse d’obturation – 1/15, 1/125 et 1/250 – et de valeurs d’ouverture définies de 2,8, 4, 5,6, 8 et 11.

Bien qu’il soit doté d’un viseur, il a été décrit comme « pratiquement inutile » car il est préférable de composer une photo à travers le champ de vision du photographe et d’utiliser les flèches sur le dessus de l’appareil photo comme guides de base.

L’amour de Bridges pour le Widelux n’est pas un secret – ce n’est même pas la première fois qu’il en parle dans un talk-show de fin de soirée : il en a discuté avec Jimmy Kimmel il y a quatre ans.

« La plupart des photos que je prends sont prises avec un appareil Widelux. C’est un appareil photo panoramique. J’utilise la version 35 mm. Il est équipé d’un objectif 28 mm qui permet un panoramique de près de 180 degrés. Au lieu d’un obturateur traditionnel, il est doté d’une fente qui, lorsque l’objectif pivote, expose le film », écrit Bridges sur son site Internet.

« La première fois que j’en ai vu un, c’était au lycée. Nous étions réunis pour prendre notre photo de classe. Le photographe avait un Widelux. Il m’a expliqué comment ça fonctionnait. Certains enfants pensaient qu’en courant très vite, ils pourraient battre l’objectif panoramique et apparaître deux fois sur la photo. Ils avaient raison. Des années plus tard, j’ai commencé à utiliser cette technique pour prendre des photos d’acteurs créant les masques de théâtre de la tragédie et de la comédie. Le résultat était quelqu’un qui fronçait les sourcils et se souriait à lui-même – le tout sur un seul négatif. »

C’est ce style de photo que Bridges a choisi de recréer avec Colbert sur Le spectacle tardif cette semaine. Il existe plusieurs exemples de ces portraits sur le site Web de Bridges, à la fois dans le tome un et tome deux galeries.

« Le Widelux est une maîtresse capricieuse ; son viseur n’est pas précis et il n’y a pas de mise au point manuelle, ce qui lui donne un côté arbitraire, capricieux. J’aime ça. C’est quelque chose à laquelle j’aspire dans tout mon travail : un manque de préciosité qui rend les choses plus humaines et honnêtes, une volonté de recevoir ce qui est là sur le moment et de laisser tomber le résultat. S’écarter du chemin semble être l’une de mes principales tâches en tant qu’artiste », poursuit-il.

« Quand ma femme, Sue, qui prenait des photos professionnellement à l’époque, a vu à quel point j’aimais mes photos, elle m’a offert un Wide-Lux en guise de cadeau de mariage. J’ai commencé à l’emporter avec moi comme appareil photo instantané, pour prendre des photos de ma famille et de mes amis. Quand je tournais un film, j’y prenais parfois des photos aussi. Le cadre Wide-Lux ressemble beaucoup au rapport 1:8:5 d’un film typique. Grâce à son objectif panoramique, il fonctionne comme une sorte de pont entre la photographie fixe et les images animées. »