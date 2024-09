Pourquoi l’acquisition de Karl-Anthony Towns ne garantit pas que les Knicks s’améliorent

Acquérir le meilleur joueur dans un métier est généralement l’objectif. Bien que les gagnants et les perdants de telles transactions ne soient souvent déterminés que des mois, voire des années plus tard, cela tend à être un bon point de départ.

Dans le cas des Knicks de New York, qui, vendredi soir, lors d’un blockbuster, ont acquis Karl-Anthony Towns des Timberwolves du Minnesota en échange de Julius Randle, Donte DiVincenzo et un choix de première ronde via Detroit (tout en envoyant Daquan Jefferies et une compensation pour Charlotte), le meilleur joueur arrive à New York. Mais est-ce que cela rend sans aucun doute les Knicks meilleurs ?

Je n’en suis pas si sûr.

Villes est le meilleur joueur dans ce métier. Cela va sans dire. C’est un talent quatre fois All-Star et deux fois All-NBA qui, année après année, a donné un réel crédit à sa prétention de 2021 d’être « le plus grand tireur d’hommes de tous les temps ».

Offensivement, ses compétences fournissent à elles seules quelque chose dont les Knicks ont été absents dans leur zone avant depuis de nombreuses années. Il marquera sans problème à New York. Les villes seront des villes. De plus, avec l’ajout de Mikal Bridges cette intersaison et d’OG Anunoby plus tôt cette année, il créera un espacement optimal pour Jalen Brunson, l’un des six meilleurs candidats MVP il y a un an, qui est le Benjamin Button de la NBA, alors qu’il continue. pour paraître plus attrayant en tant que joueur au fil du temps.

Cet échange ne répond cependant pas aux deux plus grands besoins des Knicks, notamment suite à l’annonce que Mitchell Robinson (cheville) pourrait être absent jusqu’en janvier, à savoir la défense sur le terrain et le jeu secondaire. En fait, on pourrait affirmer que l’état de New York s’est aggravé dans les deux départements ayant conclu cet accord. Randle, malgré ses défauts à cet égard, est au moins un peu plus polyvalent quant à savoir qui il peut garder.

Cela dit, cependant, la défense peut être plus facile à réparer, en supposant que Robinson revienne à 100% en bonne santé – ce qui ne devrait jamais être supposé. La formation de départ probable de New York pour commencer l’année de Brunson-Josh Hart-Bridges-Anunoby-Towns peut facilement se transformer en Brunson-Bridges-Anunoby-Towns-Robinson à mi-chemin de la saison. Cela, en théorie, pourrait apaiser toutes les inquiétudes si tout se passe bien pour le rétablissement des Knicks et Robinson. Le jeu secondaire, cependant, qui a fini par être une grande partie de la sortie en séries éliminatoires pour New York, devra s’accompagner de quelques démonstrations afin de progresser en interne.

Randle a eu des moments prolongés avec les Knicks où il a été un bon meneur de jeu. Vous ne pouvez pas chercher plus loin que l’année dernière, en particulier lorsque New York avait une fiche de 12-2 lors des matchs joués par Randle en janvier avant qu’une blessure à l’épaule ne l’écarte pour la saison. Les chiffres de Randle en tant que manieur de balle pick-and-roll – pas seulement en janvier mais dans les matchs auxquels il a joué avant sa blessure – étaient en hausse et l’offensive avait tendance à être bonne dans ces scénarios de jeu.

Au cours de la saison 2020-21, Randle a connu une année de carrière – remportant les huit premiers votes MVP, remportant le prix du joueur le plus amélioré et étant choisi à la fois pour All-Star et All-NBA – et sa croissance en tant que passeur est une des principales raisons de sa carrière. de telles distinctions. Un Randle en bonne santé aurait pu résoudre certains des problèmes de jeu secondaires auxquels New York a été confronté plus tard dans la saison. Ensuite, bien sûr, les capacités de DiVincenzo en tant que lanceur de ballon décisif nous manqueront également à l’avenir.

Une grande partie de la responsabilité d’essayer d’améliorer le jeu de New York en dehors de Brunson repose désormais en grande partie sur Bridges et Miles « Deuce » McBride. Bridges vient de suivre un cours intensif sur ce que signifie être placé dans cette position de l’autre côté du pont avec Brooklyn, mais il n’est pas encore arrivé à un endroit où il doit assumer de telles responsabilités au sein d’une équipe qui compte. Et malgré toutes les intrigues qui accompagnent McBride, on ne peut pas simplement supposer que le gardien de 24 ans entrera dans un tel vide avec un grand impact. Avec Randle, que vous l’aimiez ou non, il était un peu plus clair de voir comment les Knicks pouvaient être un peu plus polyvalents offensivement dans les minutes où Brunson était hors du terrain. Avec Towns maintenant dans le giron, il est juste de se demander si une formation sans Brunson est un peu plus prévisible car Towns n’a pas tout à fait les compétences de maniement du ballon que possède Randle.

Il a toujours semblé probable que Randle, qui dispose d’une option de joueur après cette saison, serait traité cette saison. La croyance autour de la ligue était que les Knicks ne seraient pas disposés à payer à Randle ce qu’il voulait, d’où l’échange. À son tour, New York a échangé un joueur vedette imparfait sur un contrat essentiellement expirant contre un joueur vedette imparfait sur un contrat à long terme. Mis à part l’impact sur le terrain, c’est une affaire solide.

Cependant, les Knicks sont à la porte de leur saison la plus attendue depuis plus de deux décennies, avec un trophée de championnat juste de l’autre côté de la porte verrouillée. L’impact que cela aura sur le basket-ball pour cette saison et pour les années à venir pèsera tout autant que de bonnes affaires logistiques. Un championnat est là pour qu’ils puissent l’arracher.

Les Knicks ont obtenu le meilleur joueur dans un échange. New York est plus talentueux qu’il ne l’était jeudi. Cependant, avec cela, il est juste de se demander si les Knicks ont réellement répondu à l’une des préoccupations qui les ont suivis avant l’accord. Nous saurons tôt ou tard si New York a fait le bon choix.

Mais jusqu’à ce que nous obtenions une réponse, il est légitime de se poser des questions.

(Photo du haut de Karl-Anthony Towns : Christian Petersen/Getty Images)