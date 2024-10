pourquoi l’achat de votes aux États-Unis est illégal

Elon Muskles nouvelles tactiques de pour attirer des votes pour Donald Trump sont des signaux d’alarme lorsqu’il s’agit de lois sur le financement des élections.

Josh Shapiro, le gouverneur de Pennsylvanie, a suggéré dans une interview ce week-end que les forces de l’ordre devraient enquêter sur l’affaire Musk. proposition de donner 1 million de dollars une fois par jour à un électeur inscrit dans un État swing qui a signé une pétition en faveur de la liberté d’expression.

L’expert en droit électoral Rick Hasen a déclaré dans des articles de blog et dans des interviews que les actions de Musk enfreignent la loi, d’abord avec l’offre de billets gratuits pour les électeurs inscrits et maintenant avec celle-ci.

« C’est probablement illégal, car lors d’une élection fédérale, on ne peut rien donner de valeur en échange de l’acceptation par quelqu’un de voter », a déclaré Hasen.

« Il n’est pas nécessaire de proposer à une personne de voter pour ou contre un candidat en particulier. Voici la loi pertinente, 18 USC, article 597. Tout comme on ne peut pas offrir gratuitement des glaces, des lave-autos ou des billets de concert, on ne peut pas offrir une entrée gratuite pour entendre le discours d’un entrepreneur technologique.

Plus tôt ce mois-ci, Musk avait également proposé un paiement de 47 dollars aux personnes qui enjoignaient les électeurs inscrits dans les États swing à signer une pétition en faveur de la liberté d’expression et du droit aux armes à feu. Le comité d’action politique du milliardaire utilise la pétition pour recueillir des informations de contact dans le cadre d’un dernier effort de soutien à Donald Trumpla campagne.

En réponse à cette offre, la société de jeux de cartes Cards Against Humanity, longtemps un ennemi de Muska annoncé qu’il le ferait payer jusqu’à 100 $ à chaque personne qui n’a pas voté en 2020, qui s’en excuse, planifie de voter et publie en public la phrase « Donald Trump est des toilettes humaines ». Les résidents des États swing peuvent gagner le plus d’argent.

L’achat de votes est illégal en vertu de la loi américaine, mais le site Cards Against Humanity affirme qu’il « exploite une faille juridique pour rémunérer les non-votants américains à tendance bleue ».

Le Guardian s’est entretenu avec Hasen, professeur spécialisé en droit électoral et directeur du projet Safeguarding Democracy à la faculté de droit de l’UCLA, à propos de la situation. légalité – sinon l’opportunité – de ces offres.

J’aimerais que vous me disiez où se situe la limite. Qu’est-ce qui est légal et qu’est-ce qui ne l’est pas ? Avec quoi regardons-nous Trump achète pour 100 $ de produits d’épicerie pour quelqu’un au magasin, ou Musk avec ce truc à 47 $, ou le réaction de Cards Against Humanity à cela ? Dans quelle mesure cela est-il légal et dans quelle mesure ne l’est-il pas ?

Tout est légal. Celui de Cards Against Humanity s’en rapproche le plus, mais il y a une ligne assez claire. Vous ne pouvez pas payer quelqu’un pour qu’il vote, qu’il s’inscrive sur les listes électorales ou qu’il vote d’une manière particulière lors d’une élection fédérale. Elon Musk ne paie personne pour voter. Il paie pour des leads. Je veux dire, s’il veut réellement payer les gens pour qu’ils votent, c’est une autre question.

Je dois me demander si quelqu’un va réellement recevoir un chèque à la fin de la journée grâce à cela.

C’est une autre question, et c’est potentiellement une fraude. Mais si vous parlez d’achat de votes, l’idée selon laquelle vous payez quelqu’un pour des pistes, des gens qui pourraient signer une pétition qui indiquerait qu’ils sont conservateurs en signant une deuxième pétition d’amendement, cela ne signifie pas payer quelqu’un pour voter ou pour inscrivez-vous pour voter.

S’il s’agissait d’un référendum sur un bulletin de vote, je pense que ce serait différent.

Ceci n’est pas un document officiel. Cela reviendrait à payer quelqu’un pour signer une initiative, une pétition afin de qualifier quelque chose pour le scrutin. C’est très différent de signer une pétition privée.

Supposons que quelqu’un qui court après les gens pour qu’ils signent cette pétition leur propose quelque chose. Comme: « Hé, Elon va me payer 47 $. Je vous donnerai 15 $ pour signer la pétition.

Ce n’est pas voter.

Donc, ce que vous dites, c’est qu’Elon Musk pourrait théoriquement payer quelqu’un directement pour signer la pétition.

Bien sûr.

Qu’en est-il des Cartes contre l’humanité ? Ce système est-il légal ?

Celui-là s’en rapproche le plus, car ce que vous devez faire, c’est obtenir l’argent, vous devez avoir élaboré un plan pour voter, ce qui implique de déterminer comment vous inscrire sur les listes électorales et où tu voterais, non ?

Donald Trump était dans une épicerie il y a quelques semaines et a acheté toutes les courses…

Pas près de la ligne. Pas même dans le quartier. Il ne paie pas quelqu’un pour voter ou pour s’inscrire sur les listes électorales.

Certains conservateurs comparent l’initiative de Biden visant à alléger les prêts étudiants à l’achat de votes, en disant : « Oh, il achète simplement les votes des étudiants. » Est-ce que ce vote achète ?

Il ne s’agit donc pas d’acheter des voix, car vous faites des propositions politiques qui pourraient bénéficier financièrement aux gens. C’est comme lorsque Donald Trump dit : « Je veux accorder une réduction d’impôt aux personnes qui travaillent pour des pourboires afin qu’elles ne soient pas imposées ». Il y a une affaire devant la Cour suprême qui explique que cela ne constitue pas un achat de voix. Une partie du premier amendement consiste à faire des promesses générales sur ce que vous ferez pendant votre mandat, et non des promesses spécifiques à des personnes spécifiques que vous allez les payer pour voter d’une manière particulière.

Y a-t-il eu des cas réels et significatifs d’achat de voix aux États-Unis ?

Bien sûr, oui. Les gens ont été payés pour voter. Ils ont été payés pour remettre des bulletins de vote par correspondance. J’ai écrit sur un cas dans les années 1990 où cela s’est produit, où des candidats en compétition pour un bureau de comté ont installé des tables aux extrémités opposées des marches du palais de justice et ont payé des gens pour qu’ils votent. C’est rare. Aujourd’hui, tout le monde est attentif à la fraude, ce n’est donc pas le genre de chose qui se produit au grand jour.

Pourriez-vous expliquer succinctement pourquoi acheter et vendre des votes est une mauvaise idée ?

La raison pour laquelle nous interdisons l’achat et la vente de votes est que nous ne voulons pas que les gens pensent à exercer leur droit de vote de manière purement transactionnelle. Il y a certaines choses dont nous interdisons la vente. Nous n’autorisons pas la vente de parties du corps. Nous pensons qu’il existe certaines choses qui sont un droit inaliénable, des choses qui ne peuvent être vendues. Et l’idée de vendre des votes est que cela va amener les gens à réfléchir au vote d’une manière beaucoup plus matérielle et intéressée qu’ils ne le feraient autrement. Tout comme vous ne voudriez pas qu’un homme politique vote pour ou contre un projet de loi sur la base d’un pot-de-vin, d’un avantage personnel, plutôt que de voter dans l’intérêt public.

L’élément philosophique m’intéresse, en partie à cause de toutes les façons dont, une fois que l’on y approfondit, cette philosophie est violée dans la pratique. En 2020, ils ont dépensé environ un demi-milliard de dollars en élections pour faire sortir le vote, en rassemblements, en publicité, tout le reste. Il y avait 5 millions vote ici. Cela représentait donc environ 100 $ par vote dépensé pour influencer les élections. En droit, il est parfaitement acceptable que les candidats dépensent 100 $ par personne pour tout, sauf pour lui remettre un billet de 100 $ afin de l’obtenir d’une manière ou d’une autre.

Oui, c’est la différence entre essayer de convaincre quelqu’un – et cela prend des ressources pour y parvenir – de la façon dont il devrait voter, plutôt que de le payer directement, et le faire ne pas considérer ce qui est dans le meilleur intérêt de la nation ou de sa communauté, mais plutôt ce qui est dans le meilleur intérêt de la nation ou de sa communauté. aller dans leur poche.

Je peux imaginer Joe Voter regarder tout cela et être assez cynique à ce stade.

Bien sûr. Mais vous savez, vous pouvez aller à l’autre extrême. Demandez-vous pourquoi la Géorgie interdit de donner de l’eau à quelqu’un lorsqu’il fait la queue pour voter ? Vous savez, cela est considéré comme un achat potentiel de votes, comme si quelqu’un faisait la queue pendant des heures pour voter afin d’obtenir une bouteille d’eau gratuite.