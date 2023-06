Pourquoi l’accord avec l’équipe courte de Mbappe peut en fait limiter ses options

Laissez-moi savoir si vous avez déjà entendu celui-ci: la superstar n ° 1 du jeu de moins de 35 ans fait savoir qu’il ne signera pas de prolongation de contrat dans son club, le Paris Saint-Germain, ce qui signifie que dans 12 mois , il sera agent libre.

Moins COVID, ça ressemble un peu à 2021 à nouveau, n’est-ce pas ?

Kylian Mbappe a déclaré au PSG lundi dernier qu’il ne prendrait pas l’option d’un an sur le contrat qu’il a signé il y a 13 mois. (Qui font les photos de lui poser avec cette stupide chemise 2025 semble encore plus ridicule maintenant, n’est-ce pas ?)

Choix de l’éditeur 2 Connexe

A l’époque, comme aujourd’hui, le PSG était abasourdi. À l’époque, comme aujourd’hui, les gens spéculaient sur le fait que le club devrait le vendre cet été. À l’époque, comme aujourd’hui, le Real Madrid semblait la destination la plus probable, étant donné les affiches de Cristiano Ronaldo sur son mur lorsqu’il était enfant, étant donné le penchant de Florentino Perez pour Galactiques (joueurs superstars) et compte tenu du fait que l’on peut compter sur une main les clubs qui peuvent se le permettre.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Deux considérations évidentes — et interconnectées — viennent à l’esprit ici. La première est que si vous êtes une jeune superstar du genre qui transfère des clubs pour des sommes énormes et que vous êtes prêt à parier sur vous-même, des contrats plus courts sont la voie à suivre.

Il était une fois des contrats longs conçus pour garantir à un joueur stabilité et sécurité, sachant que l’avenir financier de ses enfants et petits-enfants serait assuré. Mais le fait est le suivant : des gars comme Mbappe sont déjà bien préparés pour la vie à l’âge de 24 ans. Ce qu’ils perdent en argent garanti, ils le gagnent en liberté et en contrôle sur leur propre carrière.

C’est peut-être une chose de la génération Z, mais la perspective d’un seul emploi sûr pour toute leur vie de joueur (et une montre en or à la fin) n’a pas nécessairement l’attrait qu’elle a eu pour ceux qui les ont précédés. D’autant plus que le risque de blessure mettant fin à leur carrière et de perte de revenus est couvert par les primes élevées qu’ils déboursent en assurance.

Mbappe et sa famille qui le conseillent comprennent l’effet de levier que cela apporte mieux que la plupart.

Mbappe comprend l’influence dont il dispose pour déterminer son avenir, mais c’est aussi peut-être plus restrictif qu’il n’y paraît à première vue. THOMAS COEX/AFP via Getty Images

Prenez sa dernière prolongation au PSG. Il aurait pu le signer à tout moment entre 2019 et 2021 et cela aurait été une aubaine. Mais il a attendu jusqu’à la toute fin pour pouvoir soit déménager au Real Madrid, soit obtenir l’accord « deux plus un » dont il rêvait. Et cela lui valait la peine même si cela signifiait que lors de ses premières saisons à Paris, il était encore sur son contrat d’origine et donc relativement sous-payé.

Ce qui nous amène au deuxième point. Oui, Mbappe a toutes les cartes en main… mais qui l’assied en face de lui à table ? Avec qui peut-il réellement jouer, métaphoriquement et pratiquement ? Ici, vous obtenez un énorme sentiment de déjà-vu.

Si c’est le Real Madrid, s’ils surmontent l’amertume d’avoir été debout devant l’autel il y a 13 mois. Si c’est le PSG, s’il fait le même virage à 180 degrés avec le frein à main qu’il a fait en mai dernier et choisit de prolonger son contrat (ou change d’avis sur l’année d’option). Si Mbappe déménage cet été, il y aura des frais de transfert à payer et en supposant qu’il veuille rester en Europe sans réduction de salaire massive, les seules autres options sont à Manchester – et les deux sont de loin.

jouer 0:51 Mbappé : le PSG est ma seule option pour le moment Kylian Mbappé répond aux réactions que sa lettre adressée au PSG a reçues et réaffirme son attachement aux champions de France.

United, malgré toute sa pauvreté plaidante et son incertitude quant à sa propriété, pourrait probablement trouver l’argent, mais il est difficile de voir Mbappe vouloir rejoindre un club en reconstruction en ce moment. Il ajouterait encore plus de qualité à City, et un partenariat Haaland-Mbappe relèverait de la fantaisie, mais Pep Guardiola veut-il jouer avec sa machine à triples gains ? (Et, même s’il l’a fait, Mbappe veut-il partager la vedette, l’ayant fait ces deux dernières années? Et veut-il lancer les dés étant donné les accusations de Premier League contre City et la possibilité que Guardiola passe à autre chose lorsque son accord expire en 2025, sinon plus tôt ?)

Si le plan est que Mbappe force un déménagement cet été – rappelez-vous, il dit que ce n’est pas le cas, mais plutôt qu’il ne prend tout simplement pas l’option sur son contrat – il peut avoir un effet de levier, mais pas de prétendants.

Serait-ce différent dans un an ? Peut-être que Thomas Tuchel pourra le persuader de faire un « choix de vie » au Bayern. Peut-être qu’Arsenal ou Liverpool seront prêts et disposés à faire un geste audacieux. Peut-être que Chelsea sera de retour en Ligue des champions et que le grand plan de Todd Boehly aura soudainement un sens. Peut-être que Barcelone trouvera plus de leviers à tirer. Tout est possible, rien de tout cela n’est probable.

C’est l’ironie. Malgré tout son effet de levier, ses options sont limitées. Ce n’est pas tout à fait un monopsone – une condition de marché où il n’y a qu’un seul acheteur – mais ce n’est pas loin non plus et tout indique le Real Madrid … à moins que l’histoire ne se répète. Et cette possibilité rend sans aucun doute Madrid un peu méfiant.

En 2021, alors qu’il lui restait un an sur son contrat, le PSG a passé une grande partie de l’été à dire qu’il ne passerait pas à autre chose. Ils ont tenu parole, refusant des offres répétées du Real Madrid allant jusqu’à 180 millions d’euros (environ 200 millions de dollars). Lorsque la fenêtre de transfert s’est fermée en septembre 2021, le Real Madrid a juste haussé les épaules et a probablement pensé « bien, nous l’aurons juste comme agent libre l’été prochain et une grande partie de ces 180 millions d’euros qui allaient au PSG lui iront à la place. «

Sauf que Mbappe a lancé cette balle courbe avec sa prolongation de mai 2022, qui a laissé Madrid bouillonnant et le président de la Liga Javier Tebas – qui savourait la perspective qu’une star mondiale rejoigne sa ligue – se plaignant auprès de l’UEFA que le PSG devait enfreindre les règles de viabilité financière.

Nous ne pouvons donc pas exclure définitivement cette possibilité, bien que vous pensiez que le comportement du PSG cet été nous donnera une indication de la façon dont les choses pourraient se passer. Deviennent-ils plus attractifs pour Mbappe, peut-être avec une reconstruction crédible, peut-être autour de jeunes talents français avec lui en figure de proue ? Ou est-ce que ce sera le même zoo super cher et dirigé par des agents que l’année dernière ? Vont-ils essayer de lui trouver un acheteur, plutôt que de le perdre en tant qu’agent libre l’année prochaine ? Nous devrions avoir une idée assez claire d’ici août.

Pourtant, les indicateurs pointent vers le Real Madrid, pour diverses raisons. Ils sont dans une situation financière décente. Ils avaient la deuxième masse salariale la plus élevée (après le PSG) en Europe, mais cela sera atténué par les départs de Marco Asensio, Karim Benzema et Eden Hazard, ainsi que peut-être de Luka Modric et Toni Kroos. Et le fait est que même si leur masse salariale a explosé, Madrid a en fait réalisé un bénéfice de 160 millions d’euros (175 millions de dollars) sur le marché des transferts depuis 2020 – l’argent est là, même avec l’ajout de Jude Bellingham. (En fait, signer sans doute le meilleur adolescent du monde devrait aider à attirer Mbappe vers ce qui se construit au Bernabeu.)

jouer 1:23 Moreno avertit le PSG de ne pas lutter contre le départ de Mbappe Ale Moreno dit qu’il est dans l’intérêt du PSG d’éviter de perdre Kylian Mbappe lors d’un transfert gratuit l’été prochain.

Y a-t-il du mauvais sang de ce qui s’est passé il y a 13 mois, peut-être un sentiment de « une fois mordu, deux fois timide » ici ? Ils pensaient qu’il se réservait pour eux. Personne n’aime être levé, encore moins Florentino Perez. Peut-être, mais c’est Mbappe et on ne devient pas milliardaire comme Florentino en ayant un ego sur ces choses. Si vous pouvez signer gratuitement le meilleur joueur du monde (ou à peu près) à 25 ans, alors vous le faites, même s’il vous a peut-être utilisé comme la méchante fille dans un film de John Hughes deux ans plus tôt.

Certains s’inquiètent du fait que Vinicius, le présent et l’avenir du Real Madrid, joue également sur l’aile droite, comme Mbappe, et que ce dernier n’aime pas jouer au milieu. Je ne pense pas que ce soit un gros problème. Ce n’est pas gravé dans la pierre que Madrid doit jouer en 4-3-3, vous pouvez y trouver des solutions.

Le plus grand indicateur est cependant les alternatives potentielles. Si Mbappe ne s’engage pas au Real Madrid cet été ou le prochain et s’il ne tire pas un autre Mbappe 2022 et ne prolonge pas avec le PSG, où peut-il aller ?

Et c’est l’ironie de la situation. L’approche à court terme de Mbappe lui donne la liberté et le contrôle… mais la liberté de faire quoi ? Dans le paysage actuel, à moins qu’il ne veuille accepter une réduction de salaire ou évoquer une sorte de nouvel accord de partage des revenus avec la MLS ou déménager en Arabie saoudite, ses options sont en fait quelque peu limitées : le PSG ou le Real Madrid.

Attendez-vous à ce que cela dure pendant longtemps, mais il serait surprenant que le résultat soit autre chose que les clubs cités ci-dessus.