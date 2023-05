Pourquoi l’AC Milan et l’Inter Milan veulent-ils que San Siro soit démoli ?

San Siro, ou le Stadio Giuseppe Meazza, si vous voulez son titre, est l’un des terrains de football les plus emblématiques au monde et approche rapidement des 100 ans depuis sa construction en 1925.

Abritant à la fois l’AC Milan et l’Inter Milan, San Siro a résisté à l’épreuve du temps, accueillant des matchs lors des Coupes du monde de 1934 et 1990, quatre finales de Coupe d’Europe et trois matches du Championnat d’Europe de 1980.

Cependant, il y a un risque que les deux parties démolissent le stade légendaire au profit de leurs propres maisons séparées. Le sous-secrétaire italien à la culture, Vittorio Sgarbi, a déclaré plus tôt cette année qu’une injonction serait accordée contre la démolition de San Siro, mais pourquoi les deux parties tiennent-elles tant à déménager ?

L’argument de base est le suivant : pour faire face à leur compétition européenne, Milan et l’Inter doivent augmenter leurs revenus. Pour ce faire, les deux clubs ont besoin d’un nouveau stade. Soit ils démolissent et reconstruisent à San Siro, soit ils partent et construisent ailleurs – auquel cas, le sol actuel devra probablement être détruit de toute façon, car il peut difficilement être laissé en décomposition.

Des projets de rasage et de remplacement de ce stade circulent depuis des années. Alors, qu’est-ce qui prend si longtemps ? Le feront-ils, ne le feront-ils pas, et pourquoi ? A la recherche de réponses, FFT s’est rendu à Milan pour une histoire de royauté footballistique et de majesté architecturale, d’impasse politique et d’inertie bureaucratique, de cyclomoteurs en feu et, inévitablement, de Silvio Berlusconi. Nous aborderons des questions et en soulèverons beaucoup d’autres, à la recherche d’une réponse à la plus difficile de toutes : comment résoudre un problème comme celui de San Siro ?

(Crédit image : Getty Images)

En 2022, Milan a été racheté par le groupe d’investissement américain Redbird Capital. Le prix de 1,2 milliard d’euros était un record pour un club de football européen en dehors de la Premier League. La perspective d’un nouveau stade, avec tout son potentiel de gain d’argent, constituait une part importante du projet – et les propriétaires veulent maintenant continuer avec ce pour quoi ils ont tant payé. Ils n’ont aucune tolérance pour les tergiversations ou les retards.

« Ils ont des connaissances et un savoir-faire sur la construction de stades », a déclaré Alessandro Jacobone, un journaliste rouge et noir qui dirige un fan club de Milan et consacre sa vie à suivre l’équipe. FFT

« Et ils sont américains : le temps c’est de l’argent.

« J’ai un cœur qui bat pour San Siro. J’ai grandi ici à l’époque d’avant le troisième niveau et le toit. Mais l’avenir de Milan doit passer en premier. »

Redbird Capital veut gagner de l’argent grâce aux droits de dénomination vendables, aux concessions lucratives, aux salons d’accueil, aux bureaux, aux concerts et aux matchs de la NFL – des sources de revenus dont le stade existant n’offre presque rien.

San Siro, avant la construction du troisième niveau (Crédit image : Getty Images)

San Siro dans sa forme actuelle n’est certainement pas submergé par les commodités. À l’intérieur comme à l’extérieur, il y a très peu à trouver en termes de confort ou de commerce. Le paysage aride qui entoure le terrain n’est troué que les jours de match par des fourgons à hamburgers et des vendeurs d’écharpes et de souvenirs.

« C’est un monument languissant au milieu de nulle part », a expliqué Jacobone, désignant le vide devant le stade.

Il n’y a pas de cafés, pas de magasins, pas de restaurants. Surtout pour Jacobone, il n’y a même pas de crèche.

« Vous pouvez venir ici pour voir le match, mais si vous avez votre femme et vos enfants, ils n’ont nulle part où passer du temps à vous attendre pour regarder le match », a-t-il déploré.

Luciano Mondellini, rédacteur en chef du journal italien de football et de finance Calcio e Finanza, résume bien la situation : « C’est très, très compliqué.

(Crédit image : Getty Images)

Dans une histoire de tant d’incertitudes durables, voici une sélection de faits simples. Le stade accueillera la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques d’hiver en 2026.

L’accord de bail actuel entre la ville et les deux clubs – la base de la location de Milan et de l’Inter à San Siro – expire en 2030. Il y a un grand nombre de fins possibles à cette palabre, dont beaucoup sont plausibles, et dont beaucoup impliquent un point culminant sombre pour Stadio Meazza.

Rien n’est encore joué, mais de sombres nuages ​​se forment sur San Siro et le temps n’est pas du côté du stade. Si vous n’y êtes jamais allé, partez vite. L’avenir d’une icône du football ne tient qu’à un fil.