Pourquoi l’abbaye de Westminster est-elle célèbre ? L’église où se sont déroulées les funérailles de la reine Elizabeth est un lieu de choix pour les événements royaux

L’abbaye de Westminster à Londres, en Angleterre, est le site de nombreux événements royaux qui remontent à près de 1 000 ans. Tous les monarques régnant depuis 1066 ont été couronnés à l’abbaye de Westminster. Même s’il est le lieu de nombreux événements royaux, il est toujours utilisé comme lieu de culte.

L’abbaye de Westminster est également une attraction touristique populaire et attire plus d’un million de visiteurs chaque année.

Le monarque britannique régnant le plus longtemps de l’histoire, la reine Elizabeth II, a passé de nombreux moments monumentaux de sa vie dans l’église. Le 20 novembre 1947, elle épouse le prince Philip à l’abbaye. Le 2 juin 1953, elle a été couronnée à l’abbaye de Westminster après avoir vu son père être couronné dans la même église alors qu’elle avait onze ans. Après sa mort le 8 septembre 2022, ses funérailles ont eu lieu le 19 septembre 2022 à l’abbaye de Westminster.

Qui est enterré à l’abbaye de Westminster ?

Selon le Site Web de l’abbaye de Westminster, il y a 30 rois et reines qui sont enterrés à l’abbaye de Westminster. Le premier à y être enterré fut Edouard le Confesseur.

Les autres qui y ont été enterrés comprennent Elizabeth I, Mary Queen of Scots, Queen Anne, Edward V & Richard Duke of York, Mary I, Henry VII et Elizabeth of York, Mary II, William III, Edward VI, Anne Neville, Henry Frédéric, prince de Galles, Jacques Ier et Anne de Danemark, Édouard III et Philippa de Hainaut, la princesse Amélie, Marie de Savoie, reine de France, Henri (fils d’Henri VIII), George II et Caroline, Édouard Ier et Aliénor de Castille , Henri III, Anne de Clèves, Charles II, Henri V et Catherine de Valois, Richard II et Anne de Bohême, Mathilde (épouse d’Henri Ier), Elizabeth Stuart, reine de Bohême, princesse Marie d’Orange, prince Rupert du Rhin , Jean d’Eltham, comte de Cornouailles, prince Eugène de Savoie, Frederick Louis, prince de Galles, Henry Frederick, duc de Cumberland, William, duc de Cumberland, Edmund, comte de Lancaster et Aveline de Fortz.

Au total, plus de 3 000 personnes sont enterrées à l’abbaye de Westminster. Certaines autres personnes célèbres qui y ont été enterrées sont Sir Isaac Newton, Charles Darwin et Stephan Hawking.

Quel âge a-t-il?

L’abbaye de Westminster remonte à près de 1 000 ans, mais elle a subi des changements au cours de cette période.

Il a d’abord été construit par le roi Édouard, qui est devenu plus tard saint Édouard le Confesseur dans les années 1040. Le roi Henri reconstruisit l’abbaye et l’église fut consacrée le 13 octobre 1269.

Un autre ajout à l’abbaye était la chapelle de la Dame qui a été construite par le roi Henri VII, qui a été commencée en 1503 et achevée en 1516.

Quelles cérémonies s’y déroulent ?

L’abbaye de Westminster est le site de nombreux événements royaux, notamment des mariages, des couronnements et des funérailles. En fait, chaque couronnement qui s’est produit depuis 1066 a eu lieu à l’abbaye de Westminster.

Au total, 16 mariages royaux ont eu lieu à l’abbaye de Westminster, y compris lorsque le prince William et Kate, le prince et la princesse de Galles s’y sont mariés en 2011. Feu la reine Elizabeth II s’est également mariée à son mari Philip Mountbatten en la célèbre église. D’autres mariages qui ont eu lieu à l’abbaye de Westminster incluent le roi George VI, la princesse Margaret et la princesse Alexandra.

Les mariages royaux à l’abbaye de Westminster n’ont rien de nouveau et remontent à Henri Ier qui épousa la princesse Mathilde à l’abbaye en 1100.

Les funérailles sont un autre service qui a lieu à l’abbaye de Westminster, y compris les funérailles de la reine Elizabeth II le 19 septembre 2022. C’est également là que les funérailles de la princesse Diana et de la reine mère ont eu lieu.