Pourquoi la visite proposée de Pelosi à Taiwan augmente les tensions américano-chinoises

Et au cours de l’année écoulée, les avions militaires chinois ont de plus en plus sondé l’espace aérien près de Taïwan, incitant les avions de combat taïwanais à se précipiter.

Certains analystes américains ont clairement indiqué que les capacités militaires de la Chine ont augmenté au point qu’une victoire américaine dans la défense de Taiwan n’est plus garantie.