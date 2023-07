Pourquoi la visite du temple d’or de Parineeti Chopra avec Raghav Chadha était « spéciale »

Raghav Chadha et Parineeti Chopra ont échangé des bagues lors d’une grande cérémonie le 13 mai. (Crédits : Instagram)

Parineeti Chopra et son futur mari, Raghav Chadha, député du parti Aam Aadmi, ont récemment rendu visite au Temple d’or d’Amritsar. Le couple nouvellement fiancé a été vu en train de se jumeler en blanc lors de la visite du temple. L’actrice a été vue magnifique dans une kurta salwar blanche avec la tête couverte d’une dupatta. D’autre part, Raghav Chadha a été aperçu portant un ensemble kurta-pyjama blanc, associé à une veste Nehru grise. Il a également couvert sa tête avec un tissu orange à l’intérieur du temple. Avant cela, le couple avait été cliqué par les photographes arrivant ensemble à l’aéroport d’Amritsar.

Publication Instagram de Parineeti Chopra

Parineeti Chopra s’est rendue sur Instagram et a publié une jolie photo de sa visite au Temple d’or d’Amritsar.

Elle a légendé le message: «Ma visite cette fois était encore plus spéciale; avec lui à mes côtés. @raghavchadha88.





Les fiançailles de Parineeti Chopra et Raghav Chadha

Raghav Chadha et Parineeti Chopra ont échangé des bagues lors d’une grande cérémonie le 13 mai dans la maison Kapurthala de New Delhi. De nombreux invités de marque et des membres de leur famille proche étaient présents à la cérémonie. La cousine et actrice de Parineeti Chopra, Priyanka Chopra, s’est envolée pour Delhi pour la cérémonie. Le ministre en chef de Delhi Arvind Kejriwal, le ministre en chef du Pendjab Bhagwant Mann et P Chidambaram étaient présents.

Lâchant des aperçus de la cérémonie de fiançailles, Parineeti Chopra a écrit sur Instagram : « Quand vous savez, vous savez. Un petit-déjeuner ensemble et j’ai su que j’avais rencontré celui-là. L’homme le plus merveilleux dont la force tranquille serait apaisante, paisible et inspirante « . Son soutien, son humour, et son amitié sont une pure joie. Il est ma maison. Notre fête de fiançailles était comme vivre un rêve – un rêve qui se déroule magnifiquement au milieu de l’amour, des rires, de l’émotion et beaucoup de danse ! »

Parineeti Chopra et Raghav Chadha vont-ils se marier à Udaipur ?

Parineeti Chopra et Raghav Chadha ont récemment été repérés à la recherche d’une destination de mariage à Udaipur. Il est probable qu’ils optent pour un mariage à destination au Rajasthan, tout comme Priyanka Chopra et Nick Jonas. D’après les rapports, Parineeti Chopra et Raghav Chadha se connaissaient depuis des années avant de se mettre en couple.

Les prochains projets de Parineeti Chopra

Parineeti Chopra sera ensuite vue partager l’espace d’écran avec Diljit Dosanjh dans Chamkila d’Imtiaz Ali. Le film parle de deux célèbres chanteurs punjabi, Amarjot Kaur et Amar Singh Chamkila. Tous deux ont été abattus avant d’être sur le point de se produire lors d’un événement.