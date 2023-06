Pourquoi la visite d’Elon Musk est importante pour la Chine

Lorsque les politiciens de Washington ne voient pas la raison, Pékin espère s’engager avec l’homme d’affaires le plus influent des États-Unis

Le propriétaire de Twitter et PDG de Tesla, Elon Musk, a effectué une tournée en Chine cette semaine. Il s’agissait de sa première visite dans le pays depuis 2019, après une interruption pendant la pandémie de Covid-19.

Musk a rencontré le ministre chinois des Affaires étrangères Qin Gang, avant de rencontrer plus tard le vice-Premier ministre Ding Xuexiang. Lors de ces rendez-vous, il a évoqué son usine Tesla à Shanghai pour les voitures électriques, ainsi que la chaîne d’approvisionnement des batteries au lithium.

Bien qu’en pratique, il s’agissait uniquement d’affaires, la symbolique politique du voyage des deux côtés est indubitable. Pékin n’a pas gardé la visite de Musk discrète ni ne l’a laissée de côté, mais l’a placée sur un mégaphone et l’a amplifiée de manière agressive via ses canaux médiatiques. Il voulait que le monde sache très clairement que non seulement il y avait une figure technologique et un entrepreneur américain majeur dans la ville, mais qu’il s’engageait avec ses dirigeants.

À quand remonte la dernière fois qu’un politicien ou un fonctionnaire américain s’est rendu à Pékin et a reçu un tel accueil ? Sans ignorer le fait que peu le feront pour des raisons politiques, même ceux qui le font, que ce soit Anthony Blinken ou Wendy Sherman, reçoivent un accueil glacial et hostile. En fait, depuis l’incident du « ballon espion » au début de l’année, la Chine est même allée jusqu’à geler complètement les communications de haut niveau avec les États-Unis. Le refus de rencontrer le secrétaire américain à la Défense Llyod Austin lors du dialogue Shang-ri-la à Singapour en est un exemple.

Mais cela ne signifie pas que la Chine n’est pas du tout intéressée à s’engager avec les États-Unis. Au contraire, la Chine considère l’engagement avec les politiciens américains comme une perte de temps, et voit plutôt un plus grand gain politique à utiliser des personnalités de premier plan telles qu’Elon Musk pour susciter un engagement pratique et axé sur les résultats. Le PDG d’Apple, Tim Cook, a également effectué un voyage similaire en Chine plus tôt cette année. Quel est le but et le message ? Malgré la montée des tensions et des incertitudes, Pékin continue de considérer la communauté des affaires américaine, qui n’est pas anti-chinoise par la nature de ce qu’elle fait, comme son meilleur pari.

En ce moment, la politique américaine est dans une course vers le bas concernant la Chine. L’atmosphère du débat sur la politique étrangère américaine est mortellement toxique, perdue dans un maelström de paranoïa, d’irrationalité et d’hystérie de masse autour de Pékin. Les politiciens rivalisent pour crier le plus fort sur qui peut vilipender la Chine, cherchent à provoquer régulièrement des tensions sur des questions telles que Taiwan, et bien sûr verrouillent le débat en accusant quiconque remet en question leur récit d’être indulgent envers Pékin. Cela a créé une chambre d’écho qui a rendu impossible l’amélioration des relations au niveau politique.

Mais le monde des affaires est différent, car les entreprises américaines voient des opportunités financières en Chine et sur son marché, avec lesquelles elles s’engagent depuis plus de 40 ans. Dans les coulisses, les hommes d’affaires tentent de faire pression sur les politiciens pour s’assurer que leurs intérêts sont préservés, même s’ils n’ont pas beaucoup de chance en ce qui concerne la Chine, et cela a fait d’eux peut-être la seule voix cohérente pour s’opposer à la rhétorique anti-chinoise poussée par Washington DC au cours des dernières années. Bien qu’ils soient bien sûr obligés d’envisager les risques politiques de l’engagement, un facteur qu’ils ne peuvent pas contrôler et que les politiciens peuvent utiliser pour les contraindre, ils sont une voix modératrice de la raison.

Et sur cette prémisse, quelqu’un comme Elon Musk est très important. Bien que son point de vue politique soit très à droite, et qu’il soit bien sûr sud-africain, plutôt qu’américain, il est indéniable qu’il s’est imposé comme l’un des hommes d’affaires les plus influents aux États-Unis en ce moment, et heureusement pour Pékin, il a une porte ouverte esprit et attitude amicale envers la Chine. En prenant le contrôle de Twitter, l’une des plateformes de médias sociaux les plus influentes au monde, Musk a poursuivi une politique de liberté d’expression qui a annulé les mesures anti-chinoises mises en place par son prédécesseur, le PDG Jack Dorsey.

Il n’est pas surprenant, compte tenu de ces facteurs, que la Chine ait fait un show politique en courtisant Musk, réalisant que des personnalités comme lui peuvent indirectement « orienter » la relation américano-chinoise vers un terrain plus sûr et créer un précédent pour d’autres hommes d’affaires également, envoyant le message que malgré tout ce qui se passe en Chine est toujours ouvert aux affaires. Ce faisant, Pékin considère la cooptation du monde des affaires comme une force essentielle pour résister à une poussée de « découplage » des États-Unis, ainsi que ce qu’il décrit comme une « mentalité de guerre froide » et donc un facteur modérateur. Si les politiciens sont devenus complètement déraisonnables, voici la réponse.

Ironiquement, cela a rendu Musk plus vital pour les relations américano-chinoises que l’ambassadeur américain lui-même, Nicholas Burns. Ainsi, alors que la Chine est politiquement furieuse contre les États-Unis en ce moment, elle ne perd pas espoir que dans de nombreux domaines, l’engagement avec les États-Unis peut toujours être dans ses intérêts fondamentaux.