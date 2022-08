Pourquoi la visite de Nancy Pelosi à Taïwan a-t-elle mis la Chine en colère ?

WASHINGTON –

Lorsque la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, s’est rendue à Taïwan à bord d’un avion de passagers de l’Air Force mardi, elle est devenue la plus haute responsable américaine en 25 ans à visiter l’île autonome. La Chine a annoncé des manœuvres militaires en représailles, alors même que des responsables taïwanais l’accueillaient et qu’elle se dirigeait vers son hôtel.

La raison pour laquelle sa visite a fait monter les tensions entre la Chine et les États-Unis : la Chine revendique Taïwan comme faisant partie de son territoire et considère les visites de représentants de gouvernements étrangers comme reconnaissant la souveraineté de l’île.

Le président américain Joe Biden a cherché à calmer cette plainte, insistant sur le fait qu’il n’y avait aucun changement dans la “politique d’une seule Chine” américaine de longue date, qui reconnaît Pékin mais autorise des relations informelles et des liens de défense avec Taipei.

Pelosi décrit son voyage très médiatisé comme faisant partie de l’obligation américaine de se tenir aux côtés des démocraties contre les pays autocratiques et de Taïwan démocratique contre la Chine.

Un aperçu de certains des problèmes en jeu :

POURQUOI PELOSI EST-IL ALLÉ À TAIWAN ?

Pelosi s’est donné pour mission pendant des décennies de montrer son soutien aux mouvements démocratiques en difficulté. Ceux-ci incluent un voyage en 1991 sur la place Tiananmen, où elle et d’autres législateurs ont déroulé une petite banderole soutenant la démocratie, alors que des agents de sécurité chinois fronçant les sourcils tentaient de les fermer. Les forces chinoises avaient écrasé un mouvement démocratique local au même endroit deux ans plus tôt.

L’oratrice inscrit son voyage à Taïwan dans le cadre d’une mission plus large à un moment où “le monde est confronté à un choix entre l’autocratie et la démocratie”. Elle a dirigé une délégation du Congrès dans la capitale ukrainienne de Kyiv au printemps, et son dernier effort sert de pierre angulaire à ses années de promotion de la démocratie à l’étranger.

“Nous devons nous tenir aux côtés de Taïwan”, a-t-elle déclaré dans un article d’opinion publié par le Washington Post à son arrivée à Taïwan. Elle a cité l’engagement que les États-Unis ont pris envers un Taiwan démocratique en vertu d’une loi de 1979.

“Il est essentiel que l’Amérique et nos alliés indiquent clairement que nous ne cédons jamais aux autocrates”, a-t-elle écrit.

QUELLE EST LA POSITION AMÉRICAINE SUR TAIWAN ?

L’administration Biden et Pelosi affirment que les États-Unis restent attachés à leur “politique d’une seule Chine”.

Taïwan et la Chine continentale se sont séparées lors d’une guerre civile en 1949. Mais la Chine revendique l’île comme son propre territoire et n’a pas exclu d’utiliser la force militaire pour la prendre.

La Chine a augmenté la pression diplomatique et militaire ces dernières années. Il a coupé tout contact avec le gouvernement taïwanais en 2016 après que le président Tsai Ing-wen a refusé d’approuver son affirmation selon laquelle l’île et le continent forment ensemble une seule nation chinoise, le Pékin communiste étant le seul gouvernement légitime.

Pékin considère le contact officiel américain avec Taiwan comme un encouragement à rendre permanente l’indépendance de facto de l’île, vieille de plusieurs décennies, une étape que les dirigeants américains disent ne pas soutenir.

COMMENT LES MILITAIRES CHINOIS GÉRENT-ILS LE VOYAGE DE TENSION ?

Peu de temps après l’arrivée de Pelosi, la Chine a annoncé une série d’opérations et d’exercices militaires, qui ont suivi ses promesses de “mesures résolues et fortes” si Pelosi allait jusqu’au bout de sa visite.

L’Armée populaire de libération de Chine a déclaré que les manœuvres auraient lieu dans les eaux et le ciel près de Taïwan et incluraient le tir de munitions à longue portée dans le détroit de Taïwan.

L’agence officielle chinoise Xinhua News a déclaré que l’armée prévoyait de mener des exercices de tir réel de jeudi à dimanche dans plusieurs endroits. Une image publiée par l’agence de presse indiquait que les exercices devaient avoir lieu dans six zones différentes des eaux entourant Taïwan.

Le ministère taïwanais de la Défense a déclaré mercredi matin que la Chine avait envoyé 21 avions volant vers Taïwan, dont 18 avions de chasse. Le reste comprenait un avion d’alerte avancée et un avion de guerre électronique.

COMMENT LES ETATS-UNIS ONT-ILS REPONDU ?

Alors que Biden a exprimé une certaine méfiance à propos du voyage de Pelosi, l’administration ne s’y est pas ouvertement opposée et a déclaré qu’il appartenait à Pelosi de décider d’y aller ou non.

Avant la visite de Pelosi, l’armée américaine a intensifié ses mouvements dans la région indo-pacifique. Le porte-avions USS Ronald Reagan et son groupe de frappe se trouvaient lundi dans la mer des Philippines, selon des responsables qui se sont exprimés sous couvert d’anonymat pour discuter des opérations militaires.

Le Reagan, le croiseur USS Antietam et le destroyer USS Higgins ont quitté Singapour après une escale et se sont dirigés vers le nord en direction de leur port d’attache au Japon. Le porte-avions dispose d’une gamme d’avions, y compris des avions de chasse et des hélicoptères F/A-18, ainsi que des systèmes radar sophistiqués et d’autres armes.

LE CONFLIT ARMÉ EST-IL UN RISQUE ?

Le président chinois Xi Jinping et Biden ont tous deux clairement indiqué qu’ils ne le voulaient pas. Lors d’un appel avec Biden la semaine dernière, Xi a fait écho à un thème de Biden – leurs pays devraient coopérer dans les domaines où ils le peuvent.

Le plus grand risque est probablement un accident si la Chine tente le genre de manœuvre provocatrice qu’elle exécute de plus en plus avec d’autres armées autour de la mer de Chine méridionale. Ceux-ci incluent des survols rapprochés d’autres aéronefs ou des navires confrontés en mer.

Cependant, en ce qui concerne les États-Unis, avec l’armée la plus puissante du monde, “malgré un chœur de rhétorique nationaliste, la Chine veillera à ne pas tomber dans un conflit avec des dégâts colossaux sur tous les fronts”, a déclaré Yu Jie, chercheur principal. au groupe de réflexion de Chatham House.

Pour la Chine, la meilleure approche est la patience et le temps, a déclaré Jie – se préparer au jour où son économie et son armée pourraient être trop importantes pour que les États-Unis puissent les défier.