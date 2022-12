Pourquoi la visite américaine de Zelenskyy est si cruciale pour la guerre de l’Ukraine contre la Russie

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, portant des treillis, a effectué une visite de guerre aux États-Unis. Cet après-midi, il a rencontré le président américain Joe Biden et son équipe à la Maison Blanche, et plus tard dans la soirée, il s’adressera au Congrès à un moment où les législateurs débattent de dizaines de milliards d’aides supplémentaires à son pays.

“Nous soutiendrons l’Ukraine dans la poursuite d’une paix juste”, a déclaré Biden à Zelenskyy. “Vous êtes l’homme de l’année”, et en effet, beaucoup de choses ont changé au cours de l’année écoulée depuis que la Russie a commencé à rassembler des troupes à la frontière ukrainienne.

Les États-Unis sont le premier pays depuis l’invasion russe que le président ukrainien visite. Zelenskyy, à certains égards, était en retard pour une visite, d’autant plus que Biden et son équipe ont mobilisé une aide militaire et financière sans précédent pour l’Ukraine.

Le Congrès est sur le point d’approuver une aide supplémentaire de 45 milliards de dollars à l’Ukraine et aux alliés de l’OTAN, en plus des plus de 65 milliards de dollars d’aide humanitaire et militaire déjà envoyés depuis le début du conflit. Parallèlement à la visite de Zelenskyy, Biden annoncera également un ensemble militaire de 1,85 milliard de dollars comprenant une batterie de missiles Patriot pour renforcer les défenses de l’Ukraine contre les attaques russes. “Merci de nos gens ordinaires à vos gens ordinaires”, a déclaré Zelenskyy à la Maison Blanche.

Depuis que la Russie a attaqué l’Ukraine il y a près d’un an, Biden a également rajeuni l’OTAN et s’est efforcé d’assurer le soutien continu des partenaires européens à l’Ukraine. Sur le plan international, l’administration Biden a utilisé les prouesses et le poids diplomatiques des États-Unis comme rassembleur au profit de l’Ukraine. Les États-Unis ont connu un succès extraordinaire sur ce front, imposant des sanctions économiques intensives à la Russie ; les efforts transnationaux pour endiguer les effets d’entraînement de la guerre, notamment sur la sécurité énergétique et alimentaire ; et les votes des Nations Unies qui ont parfois embarrassé la Russie.

Mercredi, le secrétaire d’État Tony Blinken a publié un mème sur les réseaux sociaux qui m’a dit, “Le monde entier est aux côtés de l’Ukraine.” Ce n’est pas tout à fait vrai. La Chine et l’Inde font partie des puissances montantes qui n’ont pas pris parti, et le fait que tant de pays n’aient pas adhéré aux sanctions contre la Russie rappelle le mouvement des non-alignés pendant la guerre froide.

Tout cela signifie que si l’Ukraine a de puissants alliés dans sa guerre contre la Russie, le pays, comme l’a dit Zelenskyy lors d’événements virtuels à travers le monde cette année, a besoin de tout le soutien possible. D’où le voyage à Washington, DC.

Pourquoi le président ukrainien se rend aux États-Unis

Du point de vue du timing, c’est le meilleur moment pour visiter étant donné l’immobilisme relatif actuel de la guerre. Après la contre-offensive époustouflante de l’Ukraine cet automne, le conflit se poursuit, la Russie lançant des attaques contre les infrastructures civiles en Ukraine. Mais la guerre s’est stabilisée à certains niveaux et Zelenskyy a apparemment décidé que ces agressions ne nécessitaient pas l’attention présidentielle dans le pays.

Le déluge d’attaques russes en cours suggère que davantage de soutien monétaire et diplomatique sera nécessaire. La guerre n’est pas exactement dans une impasse, mais il semble de plus en plus qu’un combat prolongé est probable. Les infrastructures et les industries de l’Ukraine ont souffert, et le pays a besoin d’au moins 3 milliards de dollars par mois uniquement pour maintenir son économie en marche. Et c’est pourquoi le rôle durable de Washington est si important.

Dans l’ensemble, le message de Zelenskyy est que l’Ukraine est reconnaissante du soutien des États-Unis – et qu’elle en aura besoin de beaucoup plus.

Cet engagement va au-delà des systèmes d’armes spécifiques. Cette visite vise à “préparer le public américain et le Congrès au potentiel que cela va durer pendant un certain temps et que l’Ukraine devra être une priorité d’aide à long terme”, explique Samuel Charap, politologue à la Rand Corporation. .

Cela a été une journée intensive de messagerie publique, mais ce qui est peut-être plus important, c’est la teneur des conversations à huis clos entre Biden et Zelenskyy. Nous n’avons pas une idée approfondie de leur relation, et l’administration Biden a été particulièrement étanche, ce qui nous donne encore moins d’informations que d’habitude sur le fonctionnement interne d’une relation d’un niveau aussi élevé. Il y a eu des tensions dans les coulisses. En juin, Biden s’est emporté lors d’un appel téléphonique alors que Zelenskyy demandait de plus en plus d’aide, selon un rapport de NBC.

Ce n’est pas la première visite de Zelenskyy à la Maison Blanche de Biden, et il s’est étroitement coordonné avec les États-Unis tout au long du conflit. Le conseiller à la sécurité nationale de Biden, Jake Sullivan, s’est rendu à Kyiv le mois dernier. Zelenskyy s’est adressé virtuellement au Congrès en mars et la première dame ukrainienne Olena Zelenska s’est adressée aux chambres en juillet. Les deux s’opposent au discours de 2014 du président ukrainien de l’époque, Petro Porochenko, qui appelait les États-Unis à fournir des armes à son pays au moment où l’administration Obama limitait son aide aux articles non létaux. « On ne peut pas gagner la guerre avec des couvertures. On ne peut pas maintenir la paix avec des couvertures », a déclaré Porochenko.

Zelenskyy doit s’assurer que l’administration Biden et le Congrès dirigeront la coalition que les États-Unis avaient mise en place jusqu’en 2023 et après. Il aura eu une visite réussie si les Américains – en particulier les républicains au Congrès – saisissent l’urgence immédiate de fournir à l’Ukraine des armes avancées et le sens plus profond de la persévérance à long terme de l’Ukraine face à l’intransigeance russe.

“La fin de partie la plus probable implique un nouveau conflit gelé”, déclare Charles Kupchan, chercheur au Council on Foreign Relations. “Au moins pour l’instant, Poutine semble doubler et ne pas reculer.”

Pourquoi Zelenskyy est venu maintenant

Bien que l’Ukraine ait besoin d’une aide continue, la visite de Zelensky intervient à un moment où le soutien futur des États-Unis est quelque peu incertain.

Outre les informations sur l’appel téléphonique de juin entre Zelenskyy et Biden, rien n’indique que l’exécutif envisage de réduire son engagement envers son allié d’Europe de l’Est. Le Congrès est une autre histoire, cependant – et cette branche est finalement celle qui décide combien d’argent l’Ukraine recevra.

Les républicains, dont certains sont moins ouverts à l’aide de l’Ukraine, sont sur le point de reprendre la Chambre l’année prochaine. Alors qu’un haut responsable de l’administration a déclaré que la Maison Blanche restait convaincue que le soutien à une aide militaire et humanitaire supplémentaire continuerait d’être bipartisan, un segment du caucus républicain de la Chambre a déjà exprimé son opposition.

Les législateurs conservateurs, dont les représentants Chip Roy (R-TX) et Marjorie Taylor Greene (R-AG) font partie de ceux qui ont remis en question la nécessité d’une aide supplémentaire, tandis que d’autres républicains de premier plan, dont le représentant du Texas Michael McCaul, le membre du GOP le plus haut gradé de la commission des affaires étrangères de la Chambre, ont soutenu la décision d’envoyer plus de soutien. Cette scission au sein de la conférence pourrait affecter l’aide future à l’Ukraine compte tenu de l’étroitesse de la majorité républicaine dans le nouveau mandat.

Auparavant, 57 républicains de la Chambre, soit environ un quart de la conférence, avaient voté contre l’envoi de 40 milliards de dollars d’aide en mai dernier, invoquant la nécessité de réduire les dépenses dans un contexte d’inflation élevée. Le président probable de la Chambre, Kevin McCarthy, a également exprimé des réserves quant à l’envoi d’un “chèque en blanc” à l’Ukraine à l’avenir, bien qu’il ait expliqué plus tard qu’il voulait dire qu’il devrait y avoir plus de surveillance et de responsabilité des fonds.

La Maison Blanche soutient que la visite de Zelenskyy vise uniquement à souligner la solidarité continue des États-Unis avec l’Ukraine alors que le conflit persiste dans sa deuxième année, selon le responsable de l’administration. “Il ne s’agit pas d’envoyer un message à un parti politique en particulier, il s’agit d’envoyer un message à Poutine et d’envoyer un message au monde que l’Amérique sera là pour l’Ukraine aussi longtemps qu’il le faudra”, a déclaré le responsable aux journalistes. a demandé si les remarques visaient les républicains réticents à approuver davantage d’aides. Cependant, il sera essentiel de faire participer le GOP à toute future demande de financement pour maintenir l’aide militaire.

L’année prochaine, la Chambre dirigée par le GOP et le Sénat dirigé par les démocrates devront probablement faire des compromis afin de faire progresser l’aide à l’Ukraine ; dans quelle mesure ils seront en mesure de le faire est quelque peu incertain. De nombreux républicains, y compris des dirigeants clés comme le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, ont exprimé leur ferme soutien à l’Ukraine. Mais l’opposition que ces projets de loi pourraient rencontrer à la Chambre pourrait compromettre leur adoption.

Pour leur part, les démocrates ont souligné cette semaine que les enjeux sont importants si le Congrès devait mettre fin, voire limiter, son soutien à l’Ukraine. “L’Amérique et nos alliés ont fièrement répondu à votre appel : imposer des sanctions dévastatrices à Poutine et s’assurer que l’Ukraine dispose des ressources dont elle a besoin pour gagner cette guerre”, a écrit la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, dans une lettre invitant officiellement Zelenskyy à prendre la parole. “Le combat pour l’Ukraine est le combat pour la démocratie elle-même.”