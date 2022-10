Pourquoi la violence contre des dirigeants politiques comme Nancy Pelosi s’intensifie

L’agresseur qui est entré par effraction vendredi au domicile de la présidente Nancy Pelosi et a fracturé le crâne de son mari n’est que le dernier d’une ère d’escalade de la violence politique, largement motivée par la violence de l’extrême droite.

Avant les élections de 2020, on s’inquiétait de plus en plus de la violence politique perpétrée par l’extrême droite, des craintes qui se sont multipliées après le 6 janvier. Depuis lors, des membres du Congrès, des juges et d’autres responsables publics ont fait face à des menaces de violence pointues, souvent de la part de ceux épousant des idéologies extrémistes.

L’agresseur de Pelosi a souscrit à de telles croyances, bloguant sur l’antisémitisme, les réflexions anti-démocrates et pro-Trump, les théories du complot sur la pédophilie et le racisme anti-blanc, comme l’a rapporté le New York Times.

Cette ligne de pensée, et la façon dont elle est diffusée, sont des éléments clés de ce qui a changé au sujet de la violence politique ces dernières années. La prolifération des médias sociaux – et leur utilisation par l’ancien président Donald Trump, ses acolytes et ceux qui ont des opinions d’extrême droite extrémistes – a approfondi la polarisation existante. En partie, c’est parce qu’un contact constant avec des messages extrémistes sur ces plateformes peut rendre les individus plus susceptibles de justifier des actions immorales, selon les recherches de Nathan Kalmoe et Lilliana Mason.

Tout cela a contribué à la recrudescence des menaces violentes contre les dirigeants politiques.

Les menaces contre les dirigeants politiques se multiplient

Les menaces de violence politique ont décuplé au cours des cinq années qui ont suivi l’élection de Trump, avec 9 625 incidents documentés en 2021, a rapporté le New York Times. Les membres et les responsables électoraux des deux partis ont signalé une augmentation des menaces violentes et des incidents de la part de personnes qui s’identifient comme républicains et démocrates. Les législateurs du Congrès, en particulier, ont exprimé leur inquiétude quant à leur sécurité.

“Je ne serais pas surprise qu’un sénateur ou un membre de la Chambre soit tué”, a déclaré Susan Collins (R-ME) au New York Times. “Ce qui a commencé par des appels téléphoniques abusifs se traduit maintenant par des menaces actives de violence et de véritable violence.”

Dans un rapport de mai 2021, la police du Capitole a déclaré que les législateurs fédéraux avaient subi une augmentation de 107% des menaces par rapport à 2020. Ces menaces ont été particulièrement pointues à la suite de l’insurrection du 6 janvier, lorsque des émeutiers – certains avec des liens zippés, des armes et des intentions de kidnapper ou tuer des politiciens – a recherché des législateurs. Pelosi était une cible particulière, les insurgés appelant : « Où es-tu, Nancy ?

L’attaque au domicile de Pelosi est l’une des attaques les plus récentes contre les démocrates et les valeurs démocratiques, mais ce n’est certainement pas le seul exemple. Il y a d’autres incidents troublants, comme le complot visant à kidnapper la gouverneure du Michigan Gretchen Whitmer en 2020 sur les protocoles Covid-19 de l’État et la série d’explosifs artisanaux que le fan de Trump, Cesar Sayoc, a envoyés à d’éminents démocrates avant les élections de mi-mandat de 2018. Vendredi, Le représentant Eric Swalwell (D-CA) a remercié les forces de l’ordre fédérales pour avoir déjoué les récentes menaces contre sa sécurité.

Une source clé de ce vitriol est la diabolisation de ses opposants politiques. Cela rend les personnes déjà prédisposées à ce type de comportement plus susceptibles d’agir, selon les recherches sur la violence politique de Nathan Kalmoe, professeur agrégé de communication politique à la Louisiana State University, et de Lilliana Mason, professeure agrégée de sciences politiques au SNF Agora Institute de l’Université Johns Hopkins. .

La diabolisation rend la violence plus probable. Mon livre avec @LilyMasonPhD analyse la diffamation partisane extrême (c’est-à-dire les mécanismes de désengagement moral : menace, mal, inhumain) et son lien étroit avec les attitudes violentes des partis. Mon livre sur la guerre civile américaine montre également la même chose. https://t.co/bMG7aDQyc2 —Nathan Kalmoe (@NathanKalmoe) 29 octobre 2022

Mais toutes choses étant égales par ailleurs, il y a une raison pour laquelle la violence à motivation politique s’est intensifiée ces dernières années et pourquoi elle est généralement associée à la droite, comme l’a souligné Zack Beauchamp de Vox l’année dernière :

Les campagnes soutenues de violence politique ne se produisent pas dans le vide ; elles ne deviennent plausibles que lorsque les sociétés sont déchirées par des clivages profonds et sérieux. La volonté du GOP de jouer avec le feu rhétorique – attisant le ressentiment racial, délégitimant le Parti démocrate et le processus démocratique, et même se livrant à des appels nus à des fantasmes violents – a créé un environnement qui peut encourager l’éclatement de la violence de droite. Cela cause déjà des dommages concrets à notre démocratie : plusieurs législateurs républicains ont déclaré qu’ils auraient soutenu [Trump’s] mise en accusation si cela ne constituait pas une menace pour la vie de leur famille.

Les semaines à venir présentent un potentiel particulier de violence : la violence a tendance à augmenter autour des élections car elles représentent une compétition intense pour le statut et le leadership. C’est particulièrement le cas lorsque les deux parties au concours ont des points de vue différents qui ont été enflammés dans la guerre culturelle.

“Je pense que nous devrions nous attendre à ce que la situation empire, à la fois avant et après les élections de mi-mandat”, a déclaré Mason à Vox.

La rhétorique de droite légitime la violence politique

Dans les années 1970, des groupes de gauche ont commis une grande partie de la violence à motivation politique. Des groupes comme le Weather Underground ont attaqué le siège du Département d’État, le Pentagone et le Capitole des États-Unis.

Bien qu’il y ait eu quelques incidents notables de violence politique de gauche ces dernières années – comme l’homme californien arrêté en juin après s’être rendu dans le Maryland pour tuer le juge de la Cour suprême Brett Kavanaugh, et l’homme qui a tiré et gravement blessé le représentant Steve Scalise ( R-LA) — la terreur de gauche a considérablement diminué dans les années 1980. Dans les années 1990, la fréquence et la létalité de la terreur de droite, séparatiste et anti-avortement ont augmenté, une tendance qui s’est poursuivie.

Selon un briefing de 2020 du Center for Strategic and International Studies, ainsi que de multiples autres sources, le terrorisme d’extrême droite est actuellement la menace idéologique la plus importante aux États-Unis. Comme l’a rapporté Beauchamp, le type de violence que nous voyons aujourd’hui, planifié ou perpétré par des groupes comme les Oath Keepers, les Three Percenters, les Proud Boys et les émeutiers du 6 janvier, est différent des attaques terroristes des décennies précédentes.

S’il devait y avoir une campagne terroriste soutenue dans le style des années 70 de la part de ces militants, les résultats seraient probablement plus meurtriers. Selon l’UMD-START, bien qu’il y ait eu environ huit fois plus d’attentats terroristes dans les années 1970 qu’entre 2010 et 2016, cette disparité ne se reflète pas dans les décès (172 contre 140). C’est en partie le résultat des choix tactiques des militants des années 70 eux-mêmes, dont certains préféraient les bombardements symboliques de bâtiments inoccupés aux meurtres réels.

Comme Mason l’a dit à Vox, ses recherches montrent que les personnes qui s’identifient comme démocrates ou républicains montrent à peu près les mêmes niveaux de tolérance à la violence pour provoquer une fin politique.

«Ce sont des gens ordinaires dans des communautés ordinaires», a-t-elle déclaré. Ils ne vont pas nécessairement commettre des violences, mais même l’approbation d’une violence potentielle indique un changement dans les normes globales – y compris le sentiment croissant que la violence politique n’est pas immorale ou injustifiable.

Mason et Kalmoe ont trouvé un moyen de mettre fin à la violence par la “rhétorique du leader” – que si un leader de confiance dit que la violence doit cesser, ceux qui sont enclins à la violence écoutent. Les dirigeants de droite, cependant, sont moins susceptibles de s’exprimer.

“Même avec la situation de Paul Pelosi”, a déclaré Mason à Vox, “Ils disent:” C’est terrible “, mais personne ne dit:” La violence n’est jamais acceptable. Les dirigeants républicains ne condamnent pas la violence en tant que tactique, ils disent simplement : “Désolé, Paul a été blessé”.

Même les dirigeants qui utilisent une rhétorique violente ambiguë – un refus de dénoncer la violence ou un langage codé qui ne préconise pas explicitement la violence mais la suggèrent subtilement – influencent les gens à poursuivre des tactiques violentes à des fins politiques. Kurt Braddock, professeur adjoint de communication publique à l’American University, a expliqué cela sur Twitter en mai. Cela se traduit par ce qu’il appelle le terrorisme stochastique, ou des événements violents qui ne sont pas prévisibles individuellement, mais qui se produisent de manière fiable en raison de l’ensemencement par un leader de confiance.

De l’avis de Mason, ce type de violence va par cycles – c’est un contrecoup des progrès que la société américaine a réalisés sur des questions sociales critiques comme la race et le sexe. Cependant, ce n’est pas parce qu’il existe des schémas de progrès et de violence qu’ils se produisent naturellement et que la politique américaine finira par repartir de l’avant. La fin de ces schémas dépendra de la décision des Américains de participer aux institutions démocratiques et de la manière dont ils le feront – ou si nous pouvons même arriver à comprendre ce qu’est la démocratie.

“Nous avons en quelque sorte perdu le contact avec ce qui est légitime” dans une démocratie, a déclaré Mason. “Le fait que nous n’ayons pas les mêmes normes de légitimité démocratique entre les deux partis signifie qu’aucune conversation rationnelle ne peut avoir lieu en cas de conflit sur le résultat.”