Pourquoi la ville de Panama a éclaté lors de manifestations minières massives

PANAMA CITY — En apparence, les manifestations qui ont secoué le Panama au cours des deux dernières semaines concernent un contrat gouvernemental qui permet à une entreprise canadienne d’étendre ses opérations d’extraction de cuivre ici. Mais ce qui est en jeu, disent toutes les parties, est une question bien plus vaste : quel genre de pays sera cet isthme centraméricain – un pays qui préserve ses richesses naturelles ou les développe ?

Et si la réponse est le développement, une autre question se pose : un pays qui doit son existence à l’exploitation américaine – Theodore Roosevelt l’a séparé de la Colombie en 1903 pour que les États-Unis puissent achever et contrôler le canal de Panama – devrait-il continuer en 2023 à renoncer à ses avantages naturels ? aux investisseurs étrangers ?

Deux autres manifestants ont été tués mardi, a indiqué la police, portant le total des manifestations à au moins quatre. Les deux hommes, identifiés sur les réseaux sociaux comme étant des enseignants, se trouvaient devant une barricade érigée par des manifestants sur la route panaméricaine à Chame, à environ 80 kilomètres au sud-ouest de la capitale, lorsqu’un homme est sorti d’une voiture, a sorti une arme à feu et a ouvert le feu, L’agence de presse espagnole EFE a rapporté. Un suspect a été placé en garde à vue, a indiqué la police.

Les partisans affirment que l’accord avec First Quantum Minerals, basé à Toronto, financera des milliers d’emplois tout en versant au gouvernement au moins 375 millions de dollars par an – une aubaine pour ce pays de 4,4 millions d’habitants, où le PIB par habitant est inférieur à 19 000 dollars.

L’ingénieur minier Roberto Cuevas, président de la Chambre minière du Panama, un groupe industriel, affirme que cela résout un problème fondamental : le pays dispose d’abondance de ressources minérales mais manque d’investissements pour fournir des emplois à des milliers de Panaméens.

“C’est une ressource qui peut apporter beaucoup de bien au pays si elle est bien exploitée”, a-t-il déclaré. “C’est une ressource dont le Panama a besoin.”

Les manifestants ne sont pas d’accord. La constitution du Panama déclare que tous les gisements minéraux sont la propriété de l’État et ne peuvent être exploités que par concession. Le contrat, négocié à l’insu du public, donne à First Quantum le droit d’exploiter le cuivre sur une étendue de 32 000 acres dans le district de Donoso, sur la côte caraïbe du pays, pendant au moins 20 ans.

« Nous devons éliminer l’exploitation minière du Panama à la racine » » a déclaré dimanche l’avocat Cherly Santana lors d’un rassemblement sur la Cinta Costera, une passerelle au bord de l’océan à environ un mile du canal. « Notre principale ressource est la nature. »

First Quantum Minerals n’a pas répondu aux multiples demandes de commentaires. Bonita To, sa directrice des relations avec les investisseurs, a déclaré la semaine dernière que l’entreprise était fière de contribuer à la création de 8 000 emplois dans l’économie panaméenne et qu’elle s’engageait à exploiter la mine de manière « respectueuse de l’environnement ».

Elle a qualifié la mine Cobre Panama de plus grand investissement privé de l’histoire du pays et a déclaré qu’elle représente désormais près de 5 pour cent du PIB du Panama, qu’elle représente 75 pour cent des biens d’exportation du pays et qu’elle a créé au moins 40 000 emplois. “Nous croyons en ce projet et en son potentiel et nous apprécions l’opportunité d’avoir un dialogue constructif avec le peuple panaméen sur son avenir”, a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Le résultat? Il s’agit ici des plus grandes manifestations depuis la Croisade civique nationale de 1987, lorsque les Panaméens, vêtus de blanc, sont descendus dans la rue et ont frappé des casseroles et des poêles pour protester contre la dictature militaire du général Manuel Antonio Noriega.

Les manifestants ont désormais fermé les rues et des commerces vandalisés. Des centaines de personnes ont été arrêtées lors d’affrontements avec la police. Au plus fort des troubles, le ministère de l’Éducation a suspendu l’école. Les événements célébrant les Fiestas Patrias, une série de trois jours de jours fériés nationaux du 3 au 5 novembre, ont été reportés.

Le président Laurentino Cortizo, dont le gouvernement a négocié le contrat, le décrit comme un problème dont il a hérité.

« Lorsque j’ai pris le pouvoir en 2019 », a-t-il déclaré le mois dernier aux Panaméens, First Quantum « opérait dans notre pays en exploitant le cuivre et les minéraux associés ».

Lorsque la Cour suprême du pays a jugé le contrat inconstitutionnel en 2021, il a déclaré qu’il avait le choix : fermer la mine et mettre en péril les emplois et l’économie. ou négocier un nouvel accord.

“Nous avons pris la bonne décision”, a-t-il déclaré dans un communiqué. discours national télévisé. “Ce n’était pas le plus simple.” Après « des négociations difficiles et complexes » pendant deux ans, a-t-il déclaré, les parties sont parvenues à un accord qui offre au Panama « des conditions bien meilleures ».

Ces conditions, a-t-il déclaré, incluent 9 387 emplois directs, une masse salariale annuelle de 357 millions de dollars et des cotisations de sécurité sociale de 161 millions de dollars.

Lorsque le contrat a été présenté à l’Assemblée nationale en août, le législateur Juan Diego Vasquez a insisté pour que le débat s’intensifie.

“Pour la première fois, c’est devenu un espace où les arguments étaient diffusés à la télévision nationale”, a déclaré la militante écologiste de longue date Raisa Banfield, ancienne maire adjointe de la ville de Panama. « Et quand beaucoup de gens écoutaient les enjeux environnementaux, climatiques, économiques, judiciaires [and] arguments techniques, ils se sont réveillés.

Cuevas, de la Chambre minière, affirme que First Quantum travaille au Panama depuis 10 ans, mais que ce n’est que maintenant que le public a pris connaissance de ses opérations.

“Ce que cela signifie”, a-t-il déclaré, “c’est que ce projet n’a causé aucun effet négatif”.

L’assemblée approuva l’accord et Cortizo le signa.

«C’était comme la goutte d’eau qui a fait déborder le vase», a déclaré Banfield. « Les gens sont dans la rue parce qu’ils veulent un Panama sans exploitation minière. Nous ne pouvons pas céder, comme nous l’avons toujours fait, aux intérêts internationaux qui veulent contrôler nos ressources.»

Les adversaires ne sont pas intéressés par le meilleur contrat de Cortizo. Parmi ses dispositions, il permet à First Quantum de faire des offres sur les terrains qu’elle juge nécessaires à ses opérations. Si le propriétaire décline l’offre, précise le contrat, l’entreprise peut demander au gouvernement de la saisir en son nom.

« Tout au long du contrat, vous prenez conscience qu’il est rédigé avec beaucoup de protections et de points forts pour l’entreprise et de nombreuses faiblesses et incertitudes. pour l’État panaméen », a déclaré Banfield. « Comment un gouvernement pourrait-il négocier une chose pareille ?

“Les Panaméens se sont sentis complètement moqués”, a déclaré Conzuelo Hooker, un étudiant en droit de 24 ans. Hooker est membre de Sal de las Redes – plus vaguement « Descendez des médias sociaux » – une organisation fondée par de jeunes militants pour promouvoir l’engagement civique dans la vie réelle. Cela a aidé à organiser des manifestations.

Aujourd’hui, des personnes de tous âges et de toutes origines, convoquées par les enfants de ceux qui ont tenu tête à Noriega dans les années 1980, envahissent les rues de la capitale et les barrières maritimes de Donoso. Leur message : « Panama vale más sin mineria » — « Le Panama vaut plus sans exploitation minière. »

Les manifestants affirment que le gouvernement devrait plutôt promouvoir des secteurs tels que l’agriculture durable, la pêche et le tourisme. Une marche vers l’Assemblée nationale ressemblait à une fête de quartier, avec des costumes – un cochon, un rat – des vendeurs de glace pilée et des participants se balançant au rythme de « Patria » du panaméen Rubén Blades.

« L’or du Panama est vert », lit-on sur un panneau. « Le Panama ne peut pas être vendu », lit-on dans un autre. Une femme tenait un parapluie rouge portant un message peint à la main : « Pour éliminer les voleurs des rues, nous devons d’abord les retirer du gouvernement. »

“C’est un réveil collectif car nous sommes passés de derrière un écran à nous plaindre à sortir et à agir”, a déclaré Serena Vamvas, 32 ans. “C’est un moment historique.”

Cortizo, dans l’espoir d’apaiser les manifestants, a signé la semaine dernière un moratoire sur les nouvelles concessions minières. Il s’applique à 13 demandes en attente, mais pas à First Quantum, qui a déjà son accord.

Les manifestants ne sont pas apaisés.

C’est un « pansement », a déclaré Santana, l’avocat de la Cinta Costera. “Cela ne résout rien.”

Le contrat First Quantum est désormais devant la Cour suprême, qui pourrait se prononcer sur sa constitutionnalité dès le mois prochain.

“Si le tribunal déclare que l’ensemble du contrat est inconstitutionnel”, ancien magistrat de la Cour suprême Jerónimo Mejía a déclaré : « First Quantum se retrouve sans contrat. Je ne pense pas qu’il leur sera facile de gagner devant un tribunal d’arbitrage international.»

Une femme de la Cinta Costera attend avec impatience une solution.