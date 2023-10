Pourquoi la ville de New York adopte des solutions low-tech pour résoudre des problèmes difficiles

Ainsi, l’unité applique ce qu’elle appelle des « tactiques de campagne » à la mise en œuvre des politiques, en s’engageant de manière proactive auprès des New-Yorkais par le biais de porte-à-porte, de services bancaires par téléphone, de messages texte, de courriels et d’événements publics pour partager des informations sur les services de la ville comme l’aide au loyer, les subventions aux transports publics et — bien sûr — les soins de santé et aider les gens à y souscrire.

« Mon objectif et celui de mon équipe est de limiter la complexité technique et, autant que possible, de minimiser également le nombre de fois où vous devez fournir la même information. Matt Fraser, directeur de la technologie à New York

L’approche spécifique de sensibilisation dépend de la population concernée. Pour les jeunes de la ville, les textes seuls pourraient faire l’affaire. Si l’unité souhaite cibler les personnes âgées, elle pourrait également commencer par une campagne de SMS de masse, puisque la plupart des gens sont à l’aise avec les téléphones portables, et passer rapidement au porte-à-porte et au soutien en personne pour ceux qui ne répondent pas aux SMS. Pour atteindre ceux qui ne sont pas accessibles par téléphone ou à domicile, le personnel travaille avec des organisations communautaires et dans des espaces publics comme les bibliothèques pour rencontrer les gens en personne.

J’ai récemment testé le système du PEU, envoyant un SMS à l’unité pour demander de l’aide concernant mes options d’assurance maladie. J’ai reçu un SMS immédiat et deux appels de suivi le même jour. Comme je ne répondais pas, j’ai continué à recevoir des SMS et des appels tout au long de la semaine jusqu’à ce que je les informe que je n’avais plus besoin d’aide. C’était presque ennuyeux, mais c’était efficace.

Le PEU a constaté que les gens sont beaucoup plus susceptibles de s’inscrire à des programmes gouvernementaux lorsque la ville s’adresse à eux, que ce soit par SMS, appels ou toute autre approche. Dans une étude portant sur une campagne visant à inscrire les New-Yorkais au programme Fair Fares, le PEU a ciblé les personnes déjà inscrites au programme d’assistance nutritionnelle supplémentaire (SNAP), car les conditions d’éligibilité sont similaires. L’étude a révélé que les personnes à qui elle avait envoyé des SMS étaient 46 % plus susceptibles de s’inscrire à des tarifs équitables que celles à qui elle n’avait pas contacté. Et les New-Yorkais éligibles qui ont répondu par SMS étaient 168 % plus susceptibles de s’inscrire.

Éviter les pièges techno-solutionnistes

Le PEU prouve qu’une technologie plus complexe ou plus complexe n’est pas toujours la solution. Les projets gouvernementaux brillants et à la pointe de la technologie vantés par les politiciens peuvent s’avérer être des déceptions radicales. Prenez le vote blockchain, que la Virginie occidentale a brièvement piloté lors des élections de 2020 ; Après une grande attention médiatique, l’expérience a été abandonnée lorsqu’il est devenu clair que la technologie ne pouvait pas offrir une sécurité accrue pour le vote électronique.

Ou pensez à l’essor, et à la chute rapide, des programmes de technologie éducative pendant la pandémie ; Au début, Zoom et les cours personnalisés en ligne semblaient être un excellent moyen de remplacer l’enseignement en personne, mais les indicateurs d’apprentissage de base ont considérablement chuté à travers le pays.

Dans de nombreux cas, les progrès technologiques censés contribuer à la mise en œuvre des politiques publiques ont en réalité porté préjudice aux personnes qu’ils étaient censés aider. Pensez aux dossiers de santé électroniques, qui ont conduit à des atteintes à la vie privée des patients, voire à des décès, causés par des erreurs de données. Ou encore l’utilisation de la reconnaissance faciale dans le maintien de l’ordre, qui est moins précise pour les personnes noires et brunes, conduisant à de fausses arrestations et réduisant en réalité la sécurité publique pour de larges pans de la population.

Mais cela n’a pas empêché les dirigeants politiques de faire dépendre le sort de leur administration des nouvelles technologies, même à New York.