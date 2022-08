Pourquoi la vidéo “Mardangiri” de l’acteur est à nouveau virale

S’il est partagé sur Internet, il reste sur Internet. Prenez par exemple la vieille publicité « virile » de Sanjay Dutt pour une marque de boissons. Dans la publicité qui est devenue virale (encore une fois) après l’interdiction permanente de l’influenceur Andrew Tate de TikTok, on voit Dutt expliquer ce que “la virilité” “devrait être” et comment “elle est en danger”. Il se plaint en outre de ces hommes qui passent plus de temps dans un salon de beauté que dans une salle de sport ou préfèrent s’occuper des bébés et cuisiner. Il a même genré les couleurs, disant que ces hommes portent des couleurs “girly” comme “violet, rose, mauve”.

“Ils veulent se sentir comme des behenjis… porter des vêtements comme des behenjis, mettre des lotions et des crèmes comme des behenjis”, dit l’acteur. « N’ayons rien à voir avec le gloss pour le visage et les lèvres, les crèmes pour les mains, le comptage des calories et les parfums fleuris… ou quoi que ce soit de fleuri. C’est le nouveau kranti (révolution) que je veux lancer pour les hommes… ça s’appelle Mardangiri (virilité) », dit-il, concluant sa diatribe. Il le termine avec la marque qu’il a été sponsorisée – Haywards 5000 soda.

Un utilisateur de Twitter a partagé la vidéo de Dutt en 2010 le comparant au tristement célèbre Andrew Tate après que ce dernier a été retiré de TikTok pour son contenu « misogyne » et notoire qui viole la politique de la plateforme.

Tate a fait à plusieurs reprises des commentaires misogynes, homophobes et autres nuisibles. En commençant par suggérer que les femmes devraient « assumer la responsabilité » d’avoir été violées, en les qualifiant de « propriété de l’homme » pour affirmer que la dépression n’est pas réelle, Tate a tout dit.

“La misogynie est une idéologie haineuse qui n’est pas tolérée sur TikTok. Nous supprimons les vidéos et les comptes violents depuis des semaines, et nous nous réjouissons d’apprendre que d’autres plateformes prennent également des mesures contre cet individu », a déclaré un porte-parole de TikTok cité par The Independent après l’interdiction de Tate.

Dutt, dans la publicité, essaie de généraliser le fait que les hommes ne devraient pas être à la maison pour cuisiner ou s’occuper des bébés – une vision familière du monde problématique de Tate qu’il a activement diffusée sur ses comptes de médias sociaux désormais interdits.

Sanjay Dutt était l’Andrew Tate avant même qu’Andrew Tate soit né pic.twitter.com/ZSEREWkwIa – Aman (@Humourlessly) 21 août 2022

Non pas qu’il faille le dire, mais Sanjay Dutt n’est pas un modèle ou un champion du féminisme et des droits des femmes. Considérant qu’il s’agissait d’une publicité, l’acteur était payé pour lire le scénario que quelqu’un d’autre avait peut-être écrit.

