Pourquoi la vidéo Enjoying Rain de Drew Barrymore a-t-elle lancé une conversation sur la guérison ?

Pourquoi tout le monde sur Twitter parle-t-il de cette vidéo de Drew Barrymore profitant de la pluie ? Eh bien, faites confiance à Twitter pour tenir le discours sur les choses les plus improbables. Drew a posté une vidéo d’elle-même trempée sous la pluie, en profitant avec une émerveillement enfantin, riant et riant en disant aux gens: «Chaque fois que vous le pouvez, sortez sous la pluie. Ne manquez pas l’occasion!” Cela semble anodin, non ? Même si une écrasante majorité de personnes ont trouvé Drew appréciant la pluie absolument rafraîchissante dans un monde blasé, certains ont dit qu’il n’était pas possible de profiter autant des choses sans posséder une «richesse intergénérationnelle».

Heureusement, la majeure partie de Twitter a entièrement démystifié cette théorie et a pris la défense de l’acteur. Pourquoi tant de questions sur la thérapie et la guérison de votre « enfant intérieur » ont-elles fait leur chemin dans la conversation, demandez-vous ? Drew a eu une enfance difficile, après son rendez-vous avec la célébrité à l’âge de 7 ans. En fait, dans une interview avec The Guardian en 2015, elle a révélé qu’elle avait été en cure de désintoxication dès l’âge de 12 ans.

Je veux tout aimer autant que Drew Barrymore aime tout. La perfection. pic.twitter.com/Of3eptyp45 – Michael Brown (@boyinquestion) 17 juillet 2022

Dénigrer Drew Barrymore pour ressentir de la joie après les choses qu’elle a vécues est un comportement vraiment bizarre. Après tout ce que nous avons tous vécu ces dernières années, laissez-la se réjouir de la pluie. Semble épuisant d’être si cynique tout le temps. – Keah Brown (@Keah_Maria) 18 juillet 2022

Quand on y pense, le fait que les jeunes n’aient absolument aucune idée de l’émission d’horreur que Drew Barrymore a vécue et pensent qu’elle est juste une sorte de dame blanche maladroite à la télévision est en fait une énorme victoire et bonne pour elle – Trillian Astra (@ TrillianAstra12) 18 juillet 2022

Je suis assez vieux pour me souvenir des séjours en cure de désintoxication et des traumatismes sans fin de Drew Barrymore. Si elle veut profiter d’une putain de pluie, laissez-la faire. Je suis juste content qu’elle soit en vie pour en profiter. – Enfant d’hiver étrange (@WildYoungCharm) 18 juillet 2022

Madame, cette richesse n’a pas toujours rendu Drew Barrymore heureux. Si vous ne connaissez pas son histoire, google est libre de la rechercher. https://t.co/BM07mFAEDr — Imaginaire It is Biz’s Time !!! 🚩🚩🚩 (@ChristnaHuffman) 18 juillet 2022

personne ne guérit son enfant intérieur plus fort que draw barrymore – Ashley C. Ford (@iSmashFizzle) 17 juillet 2022

Certes, personne ne devrait reprocher à quelqu’un son émerveillement face à la pluie, peu importe si la richesse intergénérationnelle est impliquée ou non.

