Pourquoi la viande est si chère en ce moment

Au cours de la dernière année, vous avez probablement remarqué une forte augmentation de vos factures d’épicerie. Vous venez peut-être d’attribuer tout cela à l’inflation, et cela a certainement joué un rôle majeur. Mais la Maison Blanche et les groupes de protection des consommateurs allèguent que certains producteurs de viande augmentent les prix bien au-delà de l’inflation – une pratique connue sous le nom de prix abusifs.

Les prix des denrées alimentaires dans le pays ont augmenté de près de 11 % depuis avril dernier, soit plus que l’inflation globale (8,3 %), mais le coût de la viande, du lait et des œufs en particulier a grimpé bien au-delà de ces deux mesures. D’avril 2021 à avril 2022, les prix des œufs ont augmenté de 22,6 %, le poulet de 16,4 %, le lait et le bœuf de près de 15 % et le poisson et les fruits de mer de 11,9 %.

Mais la plupart des aliments de base à base de plantes – comme les haricots, le riz, le pain, les fruits et les légumes – ont augmenté plus lentement que le taux général d’inflation des produits d’épicerie (tout comme le fromage et le jambon, deux des rares exceptions dans les allées de la viande et des produits laitiers) .

Tyson Foods, le plus grand producteur de viande des États-Unis, attribue les hausses de prix de l’entreprise à une demande accrue de viande ainsi qu’à une augmentation des coûts de main-d’œuvre et de carburant combinée à la hausse du prix des céréales destinées aux animaux d’élevage. Pendant ce temps, l’industrie de la volaille a été ravagée par la grippe aviaire, qui a incité les producteurs à abattre près de 38 millions d’oiseaux cette année – principalement des dindes et des poules pondeuses en utilisant des méthodes plutôt macabres.

Les défenseurs de la protection des consommateurs affirment que ces facteurs liés à l’offre sont en partie à blâmer pour les hausses de prix, mais ils soupçonnent également que les grands producteurs de viande comme Tyson Foods font payer davantage les consommateurs pour engraisser leurs bénéfices.

Claire Kelloway de l’Open Markets Institute, une organisation à but non lucratif anti-monopole, souligne les bénéfices de Tyson au deuxième trimestre pour comprendre comment il pourrait utiliser l’inflation comme couverture pour gagner plus d’argent.

« [Tyson had] environ 1,5 milliard de dollars de coûts plus élevés, mais cela correspond à 2 milliards de dollars d’augmentations de prix », m’a-t-elle dit. « C’est donc un solide demi-milliard de dollars qui n’est pas lié à une augmentation du coût des affaires. C’est purement un exercice de leur pouvoir de marché et de leur capacité à facturer plus, et leurs bénéfices en parlent vraiment.

John Hansen du Nebraska Farmers Union, qui défend les intérêts des éleveurs et des agriculteurs indépendants, l’a dit plus crûment : « Il ne fait aucun doute qu’il y a eu des prix abusifs pendant la catastrophe de Covid, et il ne fait aucun doute que ces prix abusifs se poursuivent.

Tyson Foods a refusé une demande d’entretien, mais m’a dirigé vers des économistes et des analystes qui réfutent l’idée que les emballeurs de viande sont des prix abusifs, et le témoignage du PDG de Tyson Foods, Donnie King, remis au US House Agriculture Committee fin avril sur la question. King a répété que la forte demande et l’augmentation des coûts de la main-d’œuvre et des intrants ont été les principales raisons de la hausse des prix de la viande.

« Les entreprises de viande ne fixent pas les prix pour les consommateurs », m’a dit Sarah Little du North American Meat Institute par e-mail. « Les détaillants font ça. » Elle a cité un économiste du Texas A&M qui a déclaré que le prix de certaines coupes de bœuf en gros avait baissé tandis que leur prix de détail avait augmenté. Tyson’s King a également déclaré au comité de la Chambre que les prix élevés n’avaient rien à voir avec la consolidation de l’industrie.

Mais c’est quelque chose que des experts comme Hansen et Kelloway – et le président Biden – contestent.

Kelloway dit qu’il y a aussi une forte concentration du marché dans certaines parties de l’allée des produits, mais ce n’est généralement pas aussi intense que pour la viande : Dans un article pour Vox l’année dernière, elle a rapporté que les quatre principales sociétés de chaque industrie abattaient 73 % de tout le bœuf, 67 % de tout le porc et 54 % de tout le poulet aux États-Unis. « Quand il y a si peu de joueurs, il n’est pas difficile de garder une trace de tout le monde et ce qu’on appelle une » connivence tacite « et tous évoluent dans la même direction sur le prix. … Je pense donc que cela semble définitivement se produire », m’a-t-elle dit. « Même si c’est la preuve d’un pouvoir de marché excessif, ce n’est pas réellement une violation des lois antitrust. »

« Nous avons essentiellement quatre transformateurs de viande dans tout le pays », a déclaré le président Biden il y a quelques semaines. « Ils transforment la viande qui entre dans les hamburgers que vous achetez, ils fixent donc le prix. Lorsqu’il n’y a pas de concurrence, ils peuvent fixer le prix de plus en plus haut.

Michael Mitchell de Groundwork Collaborative, un groupe de politique économique progressiste, affirme que certains éleveurs sont également malmenés. De plus en plus, le bœuf américain provient d’éleveurs qui signent des contrats avec des conditionneurs de viande pour vendre leur viande à des tarifs fixes, et Mitchell affirme que les conditionneurs n’augmentent pas ces tarifs en même temps que leurs bénéfices records : « Cela crée vraiment un environnement dans lequel les éleveurs sont pressés, », a déclaré Mitchell. « Parce que la demande de viande est encore relativement forte… les conditionneurs de viande peuvent faire un profit très, très sain et les éleveurs ne le voient pas. »

Des efforts du Congrès sont en cours pour freiner les prétendues hausses de prix sur le marché de la viande, qui sont bien antérieures à cette période de forte inflation. Et le mois dernier, l’USDA a proposé des modifications de règles tant attendues à la Packers and Stockyards Act, une loi de 1921 destinée à prévenir les comportements anticoncurrentiels dans l’industrie de la viande, qui, selon les défenseurs de la concurrence, a été faiblement appliquée. Les nouvelles règles créeraient plus de transparence autour des contrats des agriculteurs dans l’industrie de la volaille, et d’autres changements de règles proposés sont attendus.

Mais quel que soit le prix, la demande de viande reste forte car elle a tendance à être inélastique – économiste-parler pour le fait que les augmentations de prix ont peu d’effet sur les ventes globales. Alors que démêler les problèmes de concurrence dans l’industrie de la viande pourrait prendre des années, pour ceux qui cherchent à économiser sur leurs factures d’épicerie maintenant, le moyen le plus rapide est de passer à des aliments à base de plantes moins chers.

Mangez des plantes, à moindre coût

Le chercheur de l’Université d’Oxford Marco Springmann et ses collègues ont publié l’année dernière une étude qui a révélé que dans les pays à revenu élevé, un régime flexitarien – un régime pauvre en viande et en produits laitiers – réduit les coûts alimentaires de 14 pour cent en moyenne. « Dans le [US]c’est même un peu plus – plutôt 25 % [cost savings] parce que les régimes américains contiennent tellement de viande et de produits laitiers, il y a donc beaucoup de potentiel d’économies », m’a-t-il dit. Les régimes entièrement végétariens et végétaliens réduisent encore plus les coûts alimentaires que le flexitarisme.

Cependant, il y a une mise en garde majeure. Les régimes flexitariens, végétariens et végétaliens analysés par le les chercheurs comprennent des aliments à base de plantes entières, tels que des fruits, des légumes, des céréales et des légumineuses, qui nécessitent presque tous une cuisson et une préparation. Ils n’incluent pas les produits de remplacement de la viande, du lait et des œufs à base de plantes emballés qui bordent maintenant les étagères des épiceries et qui ont en fait tendance à coûter plus cher que leurs homologues d’origine animale.

Ils ne sont pas plus chers en raison des ingrédients de base, qui sont généralement des composants peu coûteux comme le blé, le soja, les pois et les huiles végétales. Au contraire, les startups qui fabriquent des produits à base de plantes ne bénéficient pas des économies d’échelle dont bénéficient les grands producteurs de viande.

La viande, le lait et les œufs d’origine animale sont également relativement bon marché, en partie grâce au soutien du gouvernement. Pendant des décennies, le maïs et le soja nourris aux animaux d’élevage ont été fortement subventionnés par le gouvernement américain, et l’industrie a bénéficié de recherches approfondies financées par le gouvernement sur la façon de rendre l’élevage industriel plus efficace. L’industrie de la viande bénéficie également d’une réglementation favorable aux entreprises.

Malgré le coût élevé des alternatives végétales, les prix commencent à baisser. Les startups à base de plantes disent souvent que la parité des prix avec la viande conventionnelle est un objectif principal, et au moins une prétend s’en approcher: Rebellyous Foods à Seattle, qui fabrique du poulet à base de plantes.

Des groupes de défense d’usines affirment que davantage de financements gouvernementaux pour la R&D, comme l’industrie de la viande en a bénéficié, aideraient des startups comme Rebellyous à y arriver plus rapidement. Cela pourrait donner un avantage aux startups, car une enquête récente a révélé que des prix plus bas dans l’allée à base de plantes pourraient attirer plus de consommateurs.

Springmann affirme également que ses conclusions devraient apaiser les inquiétudes financières des décideurs politiques concernant les mesures visant à augmenter l’alimentation à base de plantes, telles que la mise à disposition de plus de repas à base de plantes dans les écoles ou la mise à jour des directives alimentaires fédérales. « Les gens sont souvent préoccupés par le coût [flexitarian, vegan, vegetarian] les régimes le sont, mais notre étude montre qu’en fait, s’ils sont plus sains, plus durables et plus à base de plantes, vous n’avez pas à vous soucier beaucoup de [cost].”

Même si les ventes de viande d’origine végétale ont bondi ces dernières années, la consommation de viande aux États-Unis a régulièrement augmenté avec elle, atteignant un record de 224,8 livres par personne l’année dernière, avec des prévisions encore plus élevées en 2022. Ce n’est pas une loi immuable de la nature — l’Allemagne, le pays des saucisses, a connu une baisse constante de la consommation de viande ces dernières années malgré une économie forte, à l’instar de certains autres pays européens.

Mais ceux d’entre nous ici au pays des cheeseburgers et des ailes de poulet ont la possibilité à la fois d’aider l’environnement et de réduire leur facture d’épicerie. Suivez simplement les paroles immortelles des parents du monde entier : « Mangez vos légumes. Et j’en ajouterai une de plus : « N’oubliez pas les légumineuses. »

