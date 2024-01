Pourquoi la « viabilité » divise le mouvement pour le droit à l’avortement

JEFFERSON CITY, Missouri (AP) — Les militants des droits reproductifs du Missouri conviennent qu’ils souhaitent obtenir une mesure de vote avant les électeurs cet automne pour annuler l’une des interdictions de l’avortement les plus strictes du pays et garantir l’accès. Le point délicat est de savoir jusqu’où ils doivent aller.

Les groupes sont en désaccord sur l’opportunité d’inclure une disposition qui permettrait à l’État de réglementer les avortements une fois que le fœtus est viable, une concession qui, selon les partisans de cette formulation, sera nécessaire pour convaincre les électeurs de l’État conservateur.

C’est un fossé qui ne se limite pas au Missouri.

Les défenseurs affirment que les désaccords dans ce pays et dans d’autres États où les militants envisagent des mesures en faveur du droit à l’avortement cette année ont refait surface des ruptures de longue date entre les défenseurs des droits reproductifs. Les divisions sont plus aiguës dans les États à tendance républicaine ou très divisés, où certains craignent que le fait de ne pas inclure de limites liées à la viabilité fasse échouer les mesures.

Le conflit a été particulièrement aigu dans le Missouri, où les stratégies de duel ont compliqué les efforts visant à faire avancer une mesure électorale visant à rétablir le droit à l’avortement.

“Le mouvement est aux prises avec son système de valeurs”, a déclaré Bonyen Lee-Gilmore, vice-président des communications de l’Institut national pour la santé reproductive, basé à Kansas City, qui s’oppose aux clauses de viabilité.

La viabilité est généralement utilisée pour désigner la phase, généralement vers 23 ou 24 semaines de grossesse, au cours de laquelle un fœtus serait capable de survivre en dehors de l’utérus. Mais les experts médicaux affirment que cela crée une ligne de démarcation arbitraire et stigmatise les avortements tardifs au cours de la grossesse, qui sont extrêmement rares et résultent généralement de complications graves, telles que des anomalies fœtales, qui mettent en danger la vie de la femme ou du fœtus.

Pamela Merritt, directrice exécutive de Medical Students for Choice, qui s’oppose aux clauses de viabilité, la qualifie de « construction sociale, de ligne arbitraire dans le sable ». Ce n’est pas un terme médical, et nous devons éviter de perpétuer ces termes préjudiciables qui sont un héritage de Roe que nous n’avons pas besoin de ressusciter.

La décision Roe c. Wade de la Cour suprême de 1973 a établi un droit constitutionnel à l’avortement, mais a également créé un cadre permettant aux États de réglementer les avortements à certains moments de la grossesse. Depuis que le tribunal actuel l’a annulé en 2022, « Roe est le plancher, pas le plafond » est devenu un cri de ralliement pour les militants qui se sont engagés à rétablir l’accès, en particulier pour les communautés marginalisées, a déclaré Merritt.

Pourtant, les mesures proposées pour le scrutin de cette année dans le Missouri, la Floride et l’Arizona ont reproduit le cadre de viabilité de Roe, tout comme l’a fait un projet de l’Ohio. amendement constitutionnel garantissant le droit à l’avortement, adopté l’année dernière.

Peu de temps après cette élection, une femme noire de l’Ohio qui avait fait une fausse couche dans sa salle de bain a été accusé avec abus d’un cadavre. La clause de viabilité de l’amendement a été citée comme justification pour permettre à l’affaire d’avancer, malgré un grand jury. a finalement rejeté l’affaire.

Merritt a déclaré que les accusations faisaient partie d’un effort plus large des forces anti-avortement dans l’Ohio visant à utiliser la clause de viabilité pour limiter la portée de l’amendement. Beaucoup de ces efforts aboutiront au système judiciaire largement conservateur de l’Ohio, a-t-elle ajouté.

« Lorsque vous leur tendez le scalpel, vous ne pouvez pas vous retourner et être surpris lorsqu’ils commencent à couper », a-t-elle déclaré.

Dans le Dakota du Sud, l’affilié local Planned Parenthood s’est retiré des efforts de vote en faveur d’une proposition permettant aux législateurs de restreindre l’avortement après le premier trimestre. Dans un communiqué, le groupe a déclaré que la proposition ne parvenait pas à protéger le droit à l’avortement.

En Oklahoma, la viabilité a été au cœur des discussions sur une éventuelle mesure électorale visant à abroger l’interdiction de l’avortement dans l’État, a déclaré Rebecca Tong, co-directrice exécutive de Trust Women, qui fournit des soins d’avortement. Tong a déclaré que la viabilité n’est « pas quelque chose que nous voulons inscrire dans la Constitution de l’Oklahoma ».

Mais Lauren Brenzel, directrice de campagne pour Floridians Protecting Freedom, a déclaré que la viabilité n’était pas un objectif majeur dans les conversations autour du langage des mesures électorales dans un État qui actuellement interdit la procédure après six semaines de grossesse. La campagne récemment atteint le nombre nécessaire de signatures vérifiées pour qualifier une mesure sur le droit à l’avortement pour le scrutin de cette année qui inclut une clause de viabilité.

“La viabilité est le cadre que la Floride a utilisé jusqu’à ce que les législateurs commencent à interdire l’avortement”, a déclaré Brenzel. “Ce que nous savons, c’est que les électeurs comprennent cela, et nous le considérons comme un langage clair et concis qui correspond à ce qu’était la norme en Floride depuis longtemps.”

Le langage sur la viabilité dans la mesure proposée par la Floride a déjà ouvert la porte à un contestation judiciaire du procureur général républicain de l’État, qui a demandé à la Cour suprême de l’État de retirer la mesure du scrutin en raison du flou sur le sens du terme.

Quelques États, dont la Californie et le Vermont, ont inscrit le droit à l’avortement dans leur constitution sans limite de viabilité. Les amendements proposés dans le Maryland et à New York ne mentionnent pas non plus la viabilité.

Le Missouri s’est retrouvé au centre du débat national sur la question alors que les groupes de défense du droit à l’avortement se sont divisés sur laquelle des 11 versions d’une mesure soutiendraient le scrutin. Les requêtes sont restées bloquées devant les tribunaux pendant des mois après avoir été contesté par le secrétaire d’État républicain Jay Ashcroft.

Pour compliquer les efforts, une autre pétition d’initiative est proposée par le stratège républicain Jamie Corley. Il autoriserait les avortements jusqu’à 12 semaines de grossesse et inclurait des exceptions en cas de viol, d’inceste ou pour protéger la vie de la mère jusqu’à sa viabilité.

Corley a déclaré que ces restrictions étaient ce qu’il était possible d’adopter dans le Missouri, où les républicains avortements interdits sauf en cas d’urgence médicale.

« Beaucoup d’électeurs pro-vie et anti-avortement sont toujours d’accord avec un accès légal mais limité », a déclaré Corley.

Certains groupes de défense des droits reproductifs préconisant des versions d’une mesure de vote plus permissive avec une clause de viabilité ont exprimé leur inquiétude quant au fait que les forces anti-avortement attaqueraient les propositions sans une telle clause en affirmant qu’il s’agissait d’une tentative de légalisation. l’avortement « jusqu’à la naissance » ou « avortement sur demande », termes considérés comme trompeurs par les experts médicaux.

Sarah Standiford, directrice des campagnes nationales du Planned Parenthood Action Fund, a déclaré que les groupes de défense des droits reproductifs doivent équilibrer leur désir d’un accès le plus étendu avec des propositions qui peuvent résister aux contestations juridiques et se qualifier pour le scrutin.

Elle a reconnu qu’une telle approche « pourrait finalement faire avancer une politique qui est bien loin de l’idéal ».

D’autres militants se disent de plus en plus frustrés par les compromis qu’ils considèrent comme fondés sur la peur et la répétition des erreurs du passé dans l’affaire Roe v. Wade qui empêchait l’accès à l’avortement pour les plus vulnérables, notamment les personnes ayant des grossesses à plus haut risque, celles ayant de faibles revenus, les personnes de couleur. et les personnes vivant dans les communautés rurales.

“Il s’agit d’une restriction sous couvert de liberté reproductive”, a déclaré Jennifer Villavicencio, directrice principale des affaires publiques et du plaidoyer à la Society of Family Planning.

Dans le Missouri, il reste à voir comment et si les militants divisés sur la viabilité se rassembleront. Pour beaucoup, il est urgent de restaurer au moins certains droits.

“De vraies vies sont en jeu, et cela doit faire partie de ces considérations politiques”, a déclaré Mallory Schwarz, directeur exécutif d’Abortion Action Missouri. « Nous devons considérer à la fois ce qui est politiquement possible et aussi pourquoi cela est possible à ce moment-là. »

Fernando a rapporté de Chicago.

