Pourquoi la vente de MLSE met probablement fin au rêve d’une deuxième équipe de la LNH à Toronto

TORONTO — Un remaniement de la propriété dans le sport est généralement enregistré comme une histoire majeure pour les fans de l’équipe impliquée et ceux qui s’intéressent aux affaires du jeu. Cependant, celui qui se produit actuellement à Toronto a des implications pour les amateurs de hockey qui vont au-delà de cela.

Cela tue probablement un rêve qui fait partie du discours sur l’expansion de la LNH depuis des décennies.

À l’heure où plusieurs marchés américains se préparent à accueillir des équipes de la LNH, la vente imminente de la participation de 37,5 pour cent de Bell dans Maple Leaf Sports and Entertainment à Rogers pour 3,48 milliards de dollars (US) éteint toute flamme d’éventuellement une deuxième franchise à Toronto. , la ville qui se veut le centre de l’univers du hockey.

Comment? Suivez-moi ici.

Tout d’abord, au cours de ses 31 années à titre de commissaire de la LNH, Gary Bettman n’a jamais vu doubler la présence de la ligue dans la plus grande ville du Canada comme une option attrayante. Mais les initiés de l’industrie disent L’Athlétisme, si cela devait jamais arriver, ce serait à cause de l’alliance contre nature au sommet du MLSE.

Une éventuelle scission semblait inévitable presque à partir du moment où les féroces rivaux commerciaux ont acquis conjointement une participation de 75 pour cent dans la plus grande société de sport et de divertissement du pays en décembre 2011. Ils ont souvent dû s’appuyer sur le président de MLSE, Larry Tanenbaum, pour les aider à surmonter leurs divergences pendant le temps partagé au sein du groupe. suite de propriété.

Cependant, rares sont ceux qui s’attendaient à ce qu’une entreprise vende volontairement sa sortie de l’accord sans incitation. Quelque chose qui va au-delà des milliards que Bell consacrera à son bilan lorsque la transaction sera conclue à la mi-2025.

Obtenir le droit d’exploiter une franchise distincte de la LNH dans la cour des Maple Leafs aurait certainement été considéré comme une telle incitation.

Mais maintenant, la vente a lieu, plaçant le contrôle majoritaire de MLSE – qui possède et exploite les Leafs, les Raptors de la NBA et le Toronto FC de la MLS – entre les mains d’un géant canadien des télécommunications tout en excluant complètement l’autre du tableau en tant que propriétaire et exploitant d’une franchise de la LNH (sans parler des nombreuses autres propriétés sportives sous l’égide de l’entreprise).

Et une deuxième équipe de la LNH à Toronto ne fait pas partie de l’accord.

Il est difficile d’imaginer un scénario qui pourrait conduire à un réexamen.

Rappelons que la ligue s’est adressée aux tribunaux en 2009 pour défendre efficacement sa capacité unilatérale à déterminer où les franchises sont exploitées, remportant un procès contre Jim Balsillie qui a empêché le milliardaire canadien de la technologie de racheter les Coyotes de l’Arizona après la faillite et de les déplacer à Hamilton, en Ontario.

Avec trois équipes opérant dans et autour de New York et deux dans le Grand Los Angeles, la LNH est soucieuse de diviser davantage le gâteau des dollars disponibles sur n’importe quel marché. Ce n’est pas parce que la région du Grand Toronto, avec une population approchant les 7 millions d’habitants, pourrait soutenir une autre franchise que cela constituerait une victoire nette pour la ligue dans son ensemble. Cela nuirait aux résultats des Maple Leafs et potentiellement à ceux des Sabres de Buffalo également si un nouveau rival apparaissait soudainement sur le marché en vendant un ensemble de droits médiatiques régionaux, des commandites, des marchandises et 20 000 billets pour 41 matchs à domicile chaque année.

Considérez cela comme faire deux pas en arrière avant de faire un saut en avant.

Les Leafs ne peuvent pas explicitement empêcher une autre équipe de s’établir dans leur région – les équipes de la LNH se voyaient autrefois garantir un territoire exclusif s’étendant dans un rayon de 50 milles autour des limites de leur ville en vertu de la constitution de la ligue, mais cela a été supprimé il y a des années. – mais toute expansion ou déménagement de franchise nécessiterait un vote majoritaire du conseil des gouverneurs de la ligue.

Il est peu probable que les propriétaires d’équipes existants approuvent les changements dans la propriété des Leafs de Toronto qui n’étaient pas favorables, et il n’y a absolument aucune chance que Rogers accueille favorablement une nouvelle concurrence après avoir acheté une participation majoritaire dans MLSE pour une valeur projetée de 9,3 milliards de dollars (US) à moins qu’ils ne soient payés. un montant obscène pour le faire.

Des équipes existantes de la LNH ont déjà reçu des frais d’indemnisation de la part d’un nouveau rival s’installant à proximité. Les Rangers de New York ont ​​reçu 4 millions de dollars lorsque les Islanders ont rejoint la ligue en 1972. Les Rangers, les Islanders et les Flyers de Philadelphie se sont partagés 12,5 millions de dollars lorsque les Rockies du Colorado ont déménagé au New Jersey en 1982. Et les Kings de Los Angeles ont reçu la moitié des frais d’expansion de 50 millions de dollars. cédé par les Ducks d’Anaheim en 1993.

Trois décennies plus tard, quelle devrait être l’ampleur de l’offre d’indemnisation à Toronto pour que les Leafs y réfléchissent ? Plusieurs milliards ? Plus?

Et ce n’est là qu’un des obstacles théoriques qu’il faudra surmonter.

Parmi les facteurs les plus importants pris en compte par la LNH lorsqu’elle examine une situation d’expansion potentielle figurent l’emplacement, la force du groupe de propriété, la qualité des installations de l’aréna et la question de savoir si cela rendrait la ligue dans son ensemble plus forte.

Toronto 2.0 aurait un travail sérieux à faire pour satisfaire à ces critères.

En plus des préoccupations légitimes quant à savoir si cela améliorerait de manière significative les résultats globaux de la LNH, il est difficile d’imaginer que la Scotiabank Arena puisse accueillir un autre locataire avec les Maple Leafs, les Raptors de la NBA et un programme de concerts et de spectacles dynamique qui remplit déjà le calendrier du bâtiment. Et il n’y a pas de projet naissant dans la région pour la construction d’une autre arène.

Tout cela aide à expliquer pourquoi Bettman a si constamment versé de l’eau froide sur la possibilité d’une deuxième franchise à Toronto lorsqu’on l’a interrogé à ce sujet au cours de son mandat.

« La discussion a lieu dans votre monde (médiatique) plus que dans le nôtre », a déclaré Bettman aux journalistes en juin 2023. « C’est une question de spéculation ; il s’agit de diffuser les choses. Mais en termes d’intérêt, de réalité, ce n’est pas quelque chose qui semble résonner de la même manière que d’autres marchés et d’autres demandes de propriété. Pour quelque raison que ce soit – ou pour quelles raisons.

Avant le début de la finale de la Coupe Stanley en juin, le directeur général de l’AJLNH, Marty Walsh, a déclaré aux journalistes que ce n’était pas une question qu’il avait abordée directement avec Bettman au cours de sa première année à son poste.

« Non, je ne lui ai jamais posé cette question, mais beaucoup de gens à Toronto m’ont posé des questions à ce sujet », a déclaré Walsh.

Considérez cela comme le reflet de la durée incroyablement longue des probabilités. Et maintenant ? Encore plus longtemps.

Alors qu’autrefois Balsillie se battait pour déménager une équipe de la LNH à Hamilton et que d’autres groupes tentaient de faire construire des arénas de grande ligue dans la banlieue de Markham ou à Downsview Park au nord de Toronto, la ligue n’a pas suscité un intérêt crédible de la part d’un groupe intéressé à amener une deuxième équipe. dans la région depuis au moins une décennie, selon plusieurs sources de la ligue ayant une connaissance directe.

Il n’y a aucune raison de s’attendre à ce que cela change.

Ainsi, pendant que des hommes d’affaires bien nantis d’Atlanta, de Houston, de l’Arizona et de marchés encore plus petits comme Cincinnati et le Nebraska continuent de se battre pour décrocher une future franchise de la LNH, Toronto restera une ville réservée aux Maple Leafs.

