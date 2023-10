Pourquoi la vague de protestation des années 2010 a échoué

Lorsqu’un vendeur ambulant du nom de Mohamed Bouazizi s’est immolé pour protester contre le gouvernement tunisien en 2010, il a inspiré une révolution dans son pays et finalement une cascade de révoltes à travers le Moyen-Orient, l’Europe, l’Asie, l’Amérique latine et même aux États-Unis. .

Les années 2010 ont été une décennie de protestation de masse, comme l’écrit le journaliste Vincent Bevins dans son nouveau livre Si nous brûlons : la décennie des protestations de masse et la révolution manquante. Mais les mouvements manifestant sur les places publiques des capitales mondiales ont perdu, et de nombreux pays se sont retrouvés avec des dirigeants encore plus répressifs que les autocrates renversés par les manifestations.

Comprendre pourquoi bon nombre de révolutions ne se sont jamais matérialisées a depuis tourmenté les militants.

C’est la tâche que Bevins, ancien correspondant du Los Angeles Times et du Washington Post, entreprend d’explorer dans plus de 250 entretiens dans 12 pays. Le résultat est le genre d’enquête d’envergure qu’il était impossible aux journalistes de capturer en plein milieu de ces soulèvements. Il existe des tendances et des déclencheurs communs : après que les gouvernements ont réprimé un petit groupe de manifestants, les places se remplissent de plus en plus de manifestants ; qu’au milieu d’une éruption de gauche, l’extrême droite récupère souvent rapidement l’élan ; que les médias eux-mêmes portent une part de responsabilité dans les carences des mouvements ; que, désormais, les militants sont impatients de raconter les subtilités de leurs efforts afin que la prochaine génération de manifestants puisse faire les choses correctement.

Concernant le rôle des médias, il revient sur l’époque où il couvrait les manifestations de 2013 au Brésil du point de vue d’un Américain. « Des gens comme moi se sont retrouvés dans cette position que nous n’avions pas gagnée et que nous ne méritions pas, celle d’être appelés à expliquer au monde ce qui se passait réellement dans les rues », m’a dit Bevins. « Nous n’avions pas les ressources intellectuelles et matérielles pour le faire correctement. … Et nous avons trop souvent vu ce que nous souhaitions voir dans les explosions massives de protestation.»

Y a-t-il des leçons pour ceux qui sont prêts à se relever aujourd’hui ou demain ? « Si, comme moi, vous regardez la décennie avec cette vision large, vous voyez le copier-coller de tactiques qui ont été développées dans des circonstances très différentes », dit-il. « L’une des nombreuses leçons qui ressortent de ces conversations est la suivante : accordez une très grande attention à ce qu’est votre société, à la manière dont vous essayez de la changer et à l’applicabilité des tactiques que vous adoptez à votre situation donnée. »

D’une certaine manière, malgré toutes les pertes et les révolutions ratées, c’est une histoire pleine d’espoir.

Notre conversation a été éditée et condensée pour plus de clarté.

Jonathan Guyer

Ce qui m’a frappé dans ce livre, c’est le nombre de ces manifestations qui se déroulaient simultanément. Juste pour parler de ma propre expérience, j’étais en Égypte lors du coup d’État de 2013 qui a été en partie déclenché par un mouvement astroturf, et j’ai quitté le pays pour Istanbul, en Turquie, alors que se déroulaient les manifestations du parc Gezi. Et les manifestations générales à Hong Kong ont été inspirées par Occupy Wall Street. Parlez-moi des liens entre ces mouvements.

Vincent Bevins

La connectivité a apporté des avantages inattendus et des dangers inattendus lorsqu’il s’agissait de la possibilité d’observer, d’apprendre et de transférer des connaissances et une solidarité au-delà des frontières nationales.

Parce que d’une part, l’avantage d’Internet est que vous pouvez voir immédiatement ce qui se passe n’importe où. Les mouvements peuvent être en contact les uns avec les autres.

De manière inattendue, je suis devenu viral au Brésil lorsque j’ai tweeté à propos d’un chant de protestation concernant la Turquie, et les Turcs m’envoient des messages à transmettre aux manifestants au Brésil. J’étais très mal à l’aise avec cette dynamique à l’époque, non seulement parce que j’étais journaliste dans les grands médias et que j’étais censé être objectif à propos de ce mouvement, mais je ne suis pas censé en faire partie. Et deuxièmement, je me dis : « Eh bien, attendez une minute, ce sont des pays vraiment différents. »

Si, comme moi, vous regardez la décennie avec ce large objectif, vous voyez le copier-coller de tactiques qui ont été développées dans des circonstances très différentes. Vous voyez l’application de quelque chose qui a été développé, par exemple, pour tenter de destituer un dirigeant autocratique en Afrique du Nord employé dans des démocraties imparfaites – mais démocratiques – comme le Brésil et l’Ukraine.

Vous l’avez également vu se produire après qu’il soit devenu clair dans le pays d’origine que cette tactique particulière ne fonctionnait même pas.

Le mouvement des parapluies de 2014 à Hong Kong s’est inspiré du mouvement Occupy Wall Street, inspiré de l’Égypte et de la Tunisie. En réalité, c’est la mondialisation du modèle de la place Tahrir. Mais au moment où ils l’ont mis en pratique à Hong Kong en 2014, l’Égypte s’était déjà retrouvée dans un désastre ; L’Égypte avait déjà connu le coup d’État de Sissi, qui installe sans doute un dictateur, encore pire que le gouvernement Moubarak que le mouvement de protestation cherchait initialement à renverser.

L’idée d’écrire un livre qui identifie cette inadéquation entre les tactiques et les objectifs est d’identifier la manière dont vous pouvez remédier à cette inadéquation. Ainsi, ce qui ressemble à une lecture pessimiste de l’histoire peut rapidement devenir un projet optimiste tourné vers l’avenir, car il suffit d’adapter la tactique à ce désir immense et démontrable de changement dans le système mondial ; alors vous avez quelque chose sur lequel vous pouvez travailler au cours de la prochaine décennie.

Jonathan Guyer

Depuis que vous avez commencé à écrire ce livre, les réseaux sociaux se sont fondamentalement transformés, on pourrait même dire qu’ils sont morts. Dans quelle mesure les médias sociaux ont-ils joué un rôle central dans la série de manifestations que vous couvriez ? Cela pourrait-il se produire avec les médias sociaux dans l’état où ils se trouvent aujourd’hui ?

Vincent Bevins

Les types de mouvements de protestation de masse que j’examine dans ce livre sont des explosions qui deviennent si importantes, au cours desquelles tant de personnes descendent dans les rues, que les gouvernements sont soit renversés, soit fondamentalement déstabilisés. Et souvent, pour franchir cette ligne, il faut que de très nombreux facteurs entrent en jeu, agissent les uns sur les autres et se combinent de manière explosive. Et sans les réseaux sociaux, je pense que beaucoup moins d’entre eux auraient franchi cette ligne.

La raison pour laquelle les médias sociaux n’ont pas fonctionné comme promis n’est pas due à une mauvaise compréhension de la nature d’Internet et des possibilités de connectivité numérique, mais à la mainmise des oligarques sur l’espace numérique.

Souvent, lorsque j’explique ce livre à des personnes plus jeunes, à mes cousins, nièces et neveux, ils sont souvent choqués d’entendre quelque chose dont vous ou moi nous souvenons peut-être il y a 10 ou 15 ans, la sagesse du bon sens, l’opinion dominante, et fondamentalement, c’est ce qui était partagé presque partout dans les médias anglophones, c’est que tout ce qui se produirait dans les médias sociaux allait être fondamentalement, nécessairement progressiste, plus démocratique et conduire à un monde meilleur.

Aujourd’hui, 10 à 15 ans plus tard, si l’on peut imaginer un mouvement de jeunes hommes prenant d’assaut la capitale d’un pays à cause de quelque chose qu’ils ont vu sur Internet, notre première réaction sera probablement exactement le contraire. Notre première réaction va être whoa, attendez, cela pourrait être très dangereux. Notre première réaction est de réfléchir à toutes les façons dont cela peut mal tourner. Et encore une fois, je pense que ce n’est pas parce qu’Internet n’a pas la promesse que nous pensons qu’il a fait. C’est parce que les oligarques l’ont conquis et en ont assassiné les meilleures parties.

Jonathan Guyer

J’ai aimé cette phrase où vous avez dit : « Se faire gazer des lacrymogènes est excellent pour l’engagement. » Je me demande si vous pourriez prendre du recul et me parler de la façon dont vous vous situez dans cette histoire. C’est plus personnel que ton dernier livre, La méthode de Jakarta : la croisade anticommuniste de Washington et le programme d’assassinats de masse qui ont façonné notre monde.

Vincent Bevins

C’est un peu plus personnel que La méthode Jakarta, je pense, pour deux raisons. La première est parce que j’ai vécu les événements de cette décennie, notamment au Brésil. Et je pense qu’à certains moments, j’étais si proche des événements qui se déroulaient que j’ai exigé mon inclusion afin d’être pleinement honnête.

Mais une réponse plus complète, la plus difficile, est que ce type particulier de réponse à une injustice perçue ; ce type d’explosion ; ce répertoire de conflits ; les manifestations de masse apparemment spontanées, coordonnées numériquement et organisées horizontalement dans les espaces publics finissent par se rencontrer, s’appuyer sur, donner le privilège d’interpréter ces événements à des gens comme moi.

Des gens comme moi se sont retrouvés dans cette position que nous n’avions ni gagnée ni méritée, celle d’être appelés à expliquer au monde ce qui se passait réellement dans les rues.

Les participants et les organisateurs originaux de ces événements de protestation de masse, nombreux parmi eux, reconnaissent désormais qu’il s’agit d’un défaut fondamental de ce type particulier de contestation, qu’il s’appuie sur quelqu’un d’autre pour lui imposer un sens de l’extérieur, car le sens du mouvement lui-même est incapable de parler d’une seule voix cohérente. Mais quelle que soit la raison de cela, des gens comme moi, des correspondants étrangers, en particulier des pays les plus puissants du monde, en particulier des médias d’affaires dominants, qui ont le plus grand micro sur la scène mondiale, ont été appelés à expliquer un ensemble infiniment complexe de d’explosions à travers le monde, et nous avons échoué.

Nous n’avions pas les ressources intellectuelles et matérielles pour le faire correctement. Nous avons trop souvent été guidés par des préoccupations idéologiques ou carriéristes étroites. Nous ne disposons souvent pas des connaissances approfondies nécessaires pour replacer ces mouvements dans leur contexte. Et nous avons trop souvent vu ce que nous souhaitions voir dans les explosions massives de protestation.

Donc, pour raconter cette histoire honnêtement, je pense que nous devons parler du rôle de la représentation médiatique, non seulement dans la définition de la signification historique mondiale de ces explosions, mais aussi dans la reconfiguration de la forme concrète des mouvements sur le terrain. rue. Parce que souvent, le type particulier de couverture médiatique dont bénéficiaient ces mouvements, que ce soit dans les médias traditionnels ou sur les réseaux sociaux, dictait qui descendait dans la rue et ce qu’ils comprenaient qu’ils allaient y trouver. L’écart entre ce que les organisateurs initiaux pensaient faire et ce que les arrivants ultérieurs pensaient trouver se terminait souvent par des violences ou des tragédies.

Jonathan Guyer

Selon vous, quel est le principal point à retenir de ces histoires variées d’activistes issus de nombreux contextes différents et s’organisant dans un grand nombre de sociétés différentes ?

Vincent Bevins

Ce livre n’est pas structuré comme une argumentation, c’est vraiment un ouvrage d’histoire. Et je pense qu’en lisant ce qui se passe, en suivant chronologiquement comment la décennie commence en Tunisie et comment les choses se déroulent tout au long de la décennie, différents lecteurs parviendront à des conclusions différentes et à des interprétations différentes de ce qui s’est réellement passé.

L’une des nombreuses leçons qui ressortent de ces conversations est la suivante : accordez une très grande attention à ce qu’est votre société, à la manière dont vous essayez de la changer et à l’applicabilité des tactiques que vous adoptez à votre situation donnée.

La décennie des protestations de masse, comme je l’appelle, démontre qu’il existe un énorme désir de changer le monde pour le mieux, d’influer sur les transformations de notre système mondial. Et tout l’intérêt de ce livre, la raison pour laquelle des centaines de personnes ont voulu s’asseoir et me parler, était d’aider les générations futures à associer les bonnes tactiques aux bons objectifs et à réussir à créer un monde meilleur.