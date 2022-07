Pourquoi la vague de chaleur au Royaume-Uni n’est pas comme l’été 1976

D’autres, sans faire spécifiquement référence à la chaleur de 1976, ont suggéré que la Grande-Bretagne moderne s’est adoucie face à cette vague de chaleur. Un législateur conservateur, John Hayes, qui a fait sensation en se plaignant des Britanniques “flocons de neige”, est resté coincé par ses propos dans des commentaires à son journal local, The Lincolnshire Free Press. « Nous ne pouvons pas créer une société où les gens ne prennent pas la responsabilité d’eux-mêmes ou de leurs voisins », a-t-il déclaré.

Et même le Premier ministre sortant, Boris Johnson, a déclaré mardi lors d’une réunion du cabinet que, à l’arrivée de la canicule, il était important de « trouver un équilibre entre les risques et la nécessité de maintenir notre pays, notre société et notre économie en mouvement », a déclaré Downing Street. .

Pourtant, la comparaison avec 1976 est trompeuse. La température la plus élevée enregistrée était alors de 35,9 degrés Celsius, alors que mardi elle dépassait les 40 degrés.

Selon le Met Office, aucun des 10 jours les plus chauds du pays ne s’est produit en 1976.

Et d’autres données montrent le contraste des conditions entre 1976 et 2022, celui qui, selon les scientifiques, est le reflet d’un changement climatique implacable.