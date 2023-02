Pourquoi la Turquie retarde les candidatures de la Finlande et de la Suède à l’OTAN

En juillet prochain, l’OTAN se réunira pour un sommet clé en Lituanie, une occasion de réunir les dirigeants et de montrer la force et le sens renouvelé de l’alliance dans le contexte de la guerre de la Russie contre l’Ukraine. Et l’OTAN veut le faire d’une manière très spécifique : en accueillant deux récalcitrants de longue date, la Suède et la Finlande, au sein de l’OTAN.

Sauf qu’en ce moment, le président turc Recep Erdoğan menace de tout gâcher.

Erdoğan, en particulier, soulève de nouvelles objections à l’ascension de la Finlande et surtout de la Suède sur ce que la Turquie perçoit comme la politique laxiste de cette dernière envers le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) et d’autres groupes que la Turquie considère comme des organisations terroristes. Plus récemment, Erdoğan a utilisé l’incendie du Coran par un politicien d’extrême droite devant l’ambassade de Turquie à Stockholm pour renforcer son opposition à la candidature de la Suède à l’OTAN.

Tous les membres de l’OTAN doivent en approuver de nouveaux, donc l’opposition d’Erdoğan est effectivement un veto. Le président turc n’est pas le seul à décliner son soutien – le Hongrois Viktor Orbán tient également le coup, pour l’instant – mais Erdoğan est considéré comme le barrage routier le plus légitime. Erdoğan fait preuve de pouvoir et d’influence en matière de politique étrangère et cherche à améliorer sa position politique intérieure, en particulier avant les élections difficiles de mai.

« Erdoğan pense que la Turquie a un effet de levier. Erdoğan pense que la Turquie a des griefs légitimes à propos de la politique suédoise. Erdoğan pense qu’il a la possibilité d’utiliser cet effet de levier pour répondre à ces griefs d’une manière qui serait bonne pour les intérêts nationaux de la Turquie. Et, en plus de tout cela, toute la question est bonne pour Erdoğan sur le plan politique », a déclaré Nicholas Danforth, rédacteur en chef de War on the Rocks et chercheur principal non résident à la Fondation hellénique pour la politique européenne et étrangère.

Compte tenu de tout cela, il n’est pas vraiment surprenant que cette querelle sur l’adhésion des pays nordiques à l’OTAN se prolonge. Mais ce n’est vraiment pas non plus ainsi que le scénario était censé se dérouler – du moins selon la plupart des autres membres de l’OTAN.

Ce à quoi la Turquie dit s’opposer et pourquoi

La Suède et la Finlande ont annoncé l’année dernière qu’elles chercheraient à rejoindre l’OTAN, un revirement historique pour deux pays qui sont restés militairement non alignés. L’invasion de l’Ukraine par la Russie a changé leur calcul, en particulier en Finlande, qui partage une frontière avec la Russie et a le souvenir de sa propre invasion par le pays. Les deux sont des démocraties européennes fortes, et les deux ont des armées modernes qui coopéraient déjà étroitement avec l’OTAN, donc l’ascension devait être relativement peu controversée et rapide, contrairement à d’autres offres récentes, qui ont suscité beaucoup plus de critiques sur les risques d’expansionnisme de l’OTAN. Peut-être plus important encore, le moment de leurs candidatures représentait une victoire stratégique et symbolique pour une alliance revigorée et unie contre l’agression russe.

Mais la Turquie a rapidement compliqué les choses, Erdoğan déclarant que le pays ne soutiendrait pas les candidatures finlandaise et suédoise. La Turquie s’est opposée à ce qu’elle considérait comme le soutien des deux pays — mais surtout de la Suède — ou rôle de refuge pour le PKK et d’autres réseaux que la Turquie a considérés comme des groupes terroristes. La Suède a traditionnellement accueilli de nombreux réfugiés kurdes, mais la Turquie considère la Suède comme un refuge pour organiser et financer des activités anti-turques. Le PKK a organisé des attentats terroristes en Turquie (il est désigné comme organisation terroriste par les États-Unis et l’Union européenne), mais Erdoğan a également arbitrairement réprimé des groupes kurdes et d’autres membres de l’opposition de la société civile. Erdoğan s’est également opposé aux embargos sur les armes des pays contre la Turquie, qui ont été mis en place après que la Turquie a envahi la Syrie en 2019.

“La Turquie a un certain nombre de griefs concernant le laxisme de la réponse suédoise pour lutter contre l’influence des entités liées au terrorisme, comme le PKK, sa collecte de fonds, ses manifestations publiques, etc.”, a déclaré Sinan Ülgen, chercheur principal à Carnegie Europe. . « Pendant assez longtemps, les autorités suédoises sont restées insensibles aux demandes de la Turquie d’en faire plus à ce sujet. Ainsi, lorsque la Suède a décidé de demander [NATO] l’adhésion, la Turquie a obtenu un effet de levier. Et maintenant, il a, et utilise, cet effet de levier.

En juin, la Suède, la Finlande et la Turquie ont conclu un protocole d’accord pour tenter d’apaiser certaines des inquiétudes d’Erdoğan. La Suède et la Finlande ont levé leurs blocus sur les armes et convenu d’une série d’étapes pour coopérer avec la Turquie sur les questions liées au terrorisme.

Mais Erdoğan fait pression pour plus de concessions, en particulier de la part de la Suède. Certaines des demandes sont totalement irréalistes, comme une demande d’extradition de 130 prétendus «terroristes» vers la Turquie. Comme l’ont souligné les experts, la Turquie fonctionne selon une définition assez fragile du terrorisme, et les choses qu’Erdoğan pourrait considérer comme du terrorisme ressemblent beaucoup plus à la liberté d’expression en Suède. De plus, même dans des cas comme l’extradition, la Suède et la Finlande ne peuvent pas simplement arrêter arbitrairement des personnes ; il doit passer par le système judiciaire, et les accusés bénéficient d’une procédure régulière.

Ensuite, les récentes manifestations anti-Turquie à Stockholm et l’incendie du Coran par un manifestant d’extrême droite ont encore aggravé les pourparlers. La Turquie a condamné l’incendie comme « anti-islam », le ministère turc des Affaires étrangères déclarant que permettre de tels actes « sous couvert de liberté d’expression est totalement inacceptable ». La Turquie a ensuite abandonné les pourparlers avec les responsables suédois.

La Suède a également condamné l’acte et les manifestations (qui étaient en fait des manifestations anti-OTAN). “Cet acte fait directement le jeu de la Russie et affaiblit notre pays, et il s’est produit pendant la situation de sécurité la plus grave depuis la Seconde Guerre mondiale”, a déclaré. Tobias Billström, ministre suédois des Affaires étrangères. (Le graveur de livres aurait été financé par un journaliste ayant des liens avec le Kremlin.) Mais, en même temps, la Suède a déclaré que tout cela n’était pas réellement contraire à la loi suédoise, même s’ils étaient également en colère à ce sujet.

Et c’est à peu près où l’impasse est maintenant. La Suède et la Finlande tentent toujours de trouver une solution, la Suède introduisant jeudi une loi interdisant certaines activités susceptibles de soutenir des organisations terroristes. Washington et Bruxelles sont de plus en plus agacés, certains dirigeants étant assez loquaces sur la déloyauté de la Turquie. Le Congrès a déclaré qu’Ankara n’obtiendrait pas de F-16 de fabrication américaine (plus à ce sujet plus tard) à moins qu’il n’approuve les offres du NATP. De plus en plus de gens disent également que l’OTAN devrait peut-être simplement expulser la Turquie (pas plus là-dessus parce que, bien que des politiciens remarquables en parlent même, les experts ont déclaré que ce n’était pas réaliste et les mécanismes pour le faire sont assez flous). La Turquie, quant à elle, a essentiellement déclaré que les pourparlers n’avaient aucun sens dans le climat actuel, bien qu’elle ait évoqué la possibilité de soutenir la Finlande pour l’OTAN, mais pas la Suède – ce que la Finlande a immédiatement rejeté, car les deux pays nordiques sont très proches, et ils ont délibérément cherché un accord conjoint. offre.

Et l’impasse pourrait rester ainsi, au moins jusqu’en mai, date à laquelle Erdoğan et son parti au pouvoir Justice et Développement (AK) sont confrontés à une élection difficile. L’économie est très, très mauvaise, et ce depuis un certain temps, avec une inflation incroyablement élevée. Erdoğan est au pouvoir depuis longtemps, et les sondages – même dans un environnement où Erdoğan contrôle une grande partie des médias – montrent que certains dirigeants de l’opposition le devancent.

Mais l’histoire de la non-Suède dans l’OTAN ? Ça joue. Erdoğan se plaint depuis longtemps que les partenaires de l’OTAN ne prennent pas au sérieux les préoccupations sécuritaires de la Turquie, en particulier autour du PKK. C’est un argument qui résonne chez lui – pas seulement avec sa base, mais avec de larges pans de la population. “C’est juste un problème qu’il aimerait garder en vie parce que cela joue bien, avec d’autres éléments de la politique étrangère, qu’il militarise, je pense”, a déclaré Sinan Ciddi, professeur d’études sur la sécurité nationale au Marine Corps. Université. “Cela excite les foules et donne aux gens une raison supplémentaire de voter pour lui.” Et si l’objectif est de garder cette question électorale, peu importe ce que proposent la Suède, la Finlande ou d’autres pays de l’OTAN.

Et les efforts d’Erdoğan pour déjouer les plans les mieux conçus de Washington et d’autres puissances occidentales au sein de l’OTAN pourraient également avoir un écho au niveau national. Comme l’ont dit les experts, cela correspond à la façon dont Erdoğan se voit – et la Turquie – comme un acteur et une puissance dans un monde multipolaire. “Il voit une opportunité de démontrer qu’il s’agit d’une Turquie qui est disposée et capable de s’engager dans la corde raide pour obtenir ce qu’elle veut”, a déclaré Howard Eissenstat, expert en Turquie à l’Université Saint-Laurent et chercheur non résident au Middle East Institute. « C’est une Turquie qui peut dire « non ». C’est une Turquie qui s’attend à ce que ses intérêts soient pris au sérieux – et à ne pas laisser ses alliés supposer qu’elle se conformera simplement parce qu’ils l’ont dit.

Le reste de l’OTAN est de plus en plus en colère, ce qui pourrait rendre la décision d’Erdoğan plus risquée à long terme

La Turquie considère l’OTAN comme un instrument de sa politique étrangère, un moyen d’obtenir un siège à la table de la Turquie et de se disputer ce qu’elle veut des grandes puissances également assises là. À l’heure actuelle, l’adhésion à l’OTAN est un moyen d’y parvenir.

“Il comprend l’importance de l’élargissement de l’OTAN à ces pays [Sweden and Finland]pour les États-Unis, pour l’Europe, il voulait donc tirer le maximum de ces pays », a déclaré Gönül Tol, chercheur principal au Middle East Institute et auteur de La guerre d’Erdoğan: la lutte d’un homme fort chez lui et en Syrie .

Mais l’obstination d’Erdoğan provoque une réelle frustration à Washington et dans toutes les capitales européennes. Ce n’est pas exactement nouveau; même avant Erdoğan, la Turquie a toujours été une sorte d’inadapté à l’OTAN – incroyablement utile à l’alliance en raison de sa position unique, mais aussi une puissance dont les intérêts et les perspectives ne s’alignaient pas toujours sur le reste des membres de l’alliance.

Cela a été mis en évidence tout au long de la guerre d’Ukraine. Erdoğan est le rare dirigeant de l’OTAN qui a une ligne ouverte vers Moscou – mais aussi vers Kyiv. La Turquie a essayé à plusieurs reprises et a proposé à plusieurs reprises de négocier des pourparlers, et la Turquie a aidé à négocier l’accord qui a fait sortir le grain de la mer Noire. Erdoğan a maintenu ses liens avec Vladimir Poutine et il achète beaucoup de produits russes, malgré les sanctions. Dans le même temps, il parle toujours à Volodymyr Zelenskyy et vend des armes essentielles à l’Ukraine, notamment des drones, qui ont eu une grande influence sur le champ de bataille. La Turquie a également condamné la guerre et fermé une route de la mer Noire, ce qui a finalement rendu très difficile le passage des navires de guerre russes. Ce sont toutes des choses que Washington et Bruxelles veulent voir rester en place, et cela a permis à Erdoğan de gagner une certaine marge de manœuvre par rapport aux autres alliés de l’OTAN.

Mais l’approche continue d’Erdoğan pourrait saper cela. Comme l’a dit Tol, le leader turc peut maintenant surjouer sa main. “En traînant les pieds sur la Finlande et la Suède, je pense qu’il a perdu cet élan et il a perdu la bonne volonté qu’il avait construite”, a-t-elle déclaré.

Le reste de l’OTAN essaie d’être patient avec Erdoğan, adoptant une approche attentiste avec l’élection avec l’espoir que si Erdogan gagne, il n’aura peut-être pas la motivation électorale pour continuer à bloquer. Pourtant, Washington a une certaine influence : en particulier, les avions de combat F-16, dont la Turquie veut aussi vraiment. La Turquie était expulsé du programme après avoir acheté un système d’armes à Moscou, et Erdoğan a toujours voulu y revenir. À l’heure actuelle, les législateurs du Congrès restent extraordinairement opposés – en particulier à cause des bouffonneries d’Erdoğan – et il est peu probable que l’administration Biden contourne le Congrès. Ce qui signifie que la Turquie ne s’approchera pas des armes qu’elle veut si elle continue à contrecarrer le grand moment de l’OTAN.

La plupart des responsables semblent convaincus que la Turquie finira par s’aligner. Mais plus il martèle ses exigences maximalistes, plus il est probable qu’Erdogan prive l’OTAN de sa capacité à accueillir rapidement la Finlande et la Suède. Et plus Erdogan traîne cela, plus il peut être difficile de réparer les dégâts entre alliés. “Erdogan utilise son influence, nous verrons avec quelle efficacité”, a déclaré Danforth. “Mais à long terme, cela crée vraiment des doutes beaucoup plus profonds sur la valeur réelle de la Turquie au sein de l’OTAN.”