Pourquoi la Turquie ne veut pas que la Suède et la Finlande rejoignent l’OTAN

Lorsque la Finlande et la Suède ont annoncé leur intérêt à rejoindre l’OTAN, les deux États nordiques devaient être rapidement acceptés en tant que membres de l’alliance de défense. Mais l’adhésion à l’OTAN nécessite l’approbation consensuelle de tous les membres existants, et la Turquie – l’un des membres du groupe les plus importants sur le plan stratégique et militairement puissant – n’est pas contente. Les raisons sont compliquées, émotionnelles et ancrées dans des décennies d’histoire souvent violente.

Décision historique

Non alignés jusqu’à présent, la Finlande et la Suède le week-end dernier a annoncé son intention d’abandonner cette position et de rejoindre l’OTAN à la suite de l’invasion sanglante de l’Ukraine par la Russie. Partenaires officiels de l’alliance depuis les années 1990, l’idée que les États nordiques pourraient effectivement rejoindre le groupe a hérissé Moscou. L’expansion de l’OTAN est quelque chose qu’il a déjà cité pour justifier l’invasion de l’Ukraine, également partenaire de l’OTAN. Désormais, le président turc Recep Tayyip Erdogan a le pouvoir de déterminer l’avenir de l’alliance de l’OTAN – ainsi que sa puissance et sa taille face à la guerre de la Russie. En fait, Erdogan a déjà bloqué une première tentative de l’OTAN d’accélérer les candidatures de la Finlande et de la Suède, affirmant que leur adhésion ferait de l’alliance “un endroit où les représentants d’organisations terroristes sont concentrés”.

À partir de 2022, l'OTAN s'est élargie pour laisser entrer trois anciens États soviétiques et tous les anciens pays du Pacte de Varsovie. Bryn Bache | CNBC

L’affrontement a poussé les diplomates occidentaux à se démener pour rallier la Turquie, alors qu’Ankara a présenté une liste de griefs aux ambassadeurs de l’OTAN concernant ses problèmes avec les États nordiques, la Suède en particulier.

Quels sont les griefs de la Turquie contre la Suède et la Finlande ?

Quand Erdogan parle de “terroristes” dans ce contexte, il veut dire le Parti des travailleurs kurdes, ou le PKK – un mouvement séparatiste marxiste kurde qui combat les forces turques de manière intermittente depuis les années 1980. Il opère principalement dans le sud-est de la Turquie et dans certaines parties du nord de l’Irak. Le PKK est classé comme organisation terroriste par la Turquie, ainsi que par les États-Unis, le Canada, l’Australie et l’Union européenne. En fait, la Suède a été l’un des premiers pays à désigner le groupe comme une organisation terroriste en 1984. Cependant, la Turquie affirme que la Suède a soutenu les membres du PKK et leur assure une protection. La Suède nie cela, affirmant qu’elle soutient d’autres Kurdes qui ne font pas partie du PKK – mais les détails sont plus compliqués. Le ministère suédois des Affaires étrangères a refusé de commenter les accusations d’Erdogan lorsqu’il a été contacté par CNBC. Depuis 1984, entre On estime que 30 000 et 40 000 personnes sont mortes dans les combats entre le PKK et le gouvernement turc, selon Crisis Group. Le PKK a perpétré des dizaines d’attaques en Turquie.

Des membres des forces armées turques (TSK) poursuivent leurs opérations contre le PKK, répertorié comme organisation terroriste par la Turquie, les États-Unis et l’UE, et la milice kurde syrienne YPG, que la Turquie considère comme un groupe terroriste, dans le cadre de l’opération Peace Spring de la Turquie à Ras Al Ayn, Syrie le 17 octobre 2019. Forces armées turques | Agence Anadolu | Getty Images

En ce qui concerne la Finlande, l’opposition de la Turquie à son adhésion à l’OTAN semble être plus par association – le pays a une population kurde beaucoup plus petite que la Suède, mais sa politique étrangère a tendance à être similaire. La Finlande a également interdit le PKK en tant qu’organisation terroriste, mais s’est jointe à la Suède et à d’autres pays de l’UE pour arrêter les ventes d’armes à la Turquie en 2019 suite à l’action militaire d’Ankara contre des groupes kurdes en Syrie. Erdogan demande à la Suède d’extrader une liste de personnes que la Turquie a accusées de terrorisme. Il souhaite également que la Suède et la Finlande désavouent publiquement le PKK et ses affiliés et lèvent leur interdiction d’armes contre la Turquie. Pour Hakki Akil, ancien ambassadeur de Turquie, la perspective turque est “très simple”. “Si la Finlande et la Suède veulent rejoindre une alliance de sécurité, elles doivent renoncer à leur soutien à une organisation terroriste [PKK] et ne pas leur donner refuge. D’autre part, ils doivent également accepter les demandes turques d’extradition de 30 terroristes, [which are] des cas très particuliers.”

Pourquoi le peuple kurde compte-t-il pour la Turquie ?

Le peuple kurde est souvent décrit comme le plus grand groupe ethnique sans patrie au monde – environ 30 millions de personnes. Majoritairement musulmans sunnites, ils ont leur propre langue et leurs propres coutumes. Près de 20% des 84 millions d’habitants de la Turquie sont kurdes, certains Kurdes occupant des postes importants dans la politique et la société turques, bien que beaucoup disent être victimes de discrimination et que leurs partis politiques soient réprimés par l’État turc. Répartis entre la Turquie, la Syrie, l’Irak et l’Iran, ils ont été lourdement persécutés, marginalisés et même victimes de génocide dans les comtés où ils vivent – voir les attaques au gaz chimique de Saddam Hussein qui ont tué près de 200 000 Kurdes en Irak à la fin des années 1980. Divers groupes kurdes ont fait pression pour l’autonomie et la création d’un État kurde au fil des décennies, certains pacifiquement et d’autres, comme le PKK, par la violence.

Les Kurdes célèbrent pour montrer leur soutien au référendum sur l’indépendance à Duhok, en Irak, le 26 septembre 2017. Ari Jalal | Reuter

Les combattants kurdes en Syrie liés au PKK ont joué un rôle majeur dans la lutte contre l’Etat islamique, recevant un soutien et un financement en armement des États-Unis et de l’Europe, y compris de la Suède. Cela a déclenché d’énormes tensions avec la Turquie, qui a ensuite lancé des attaques contre les Kurdes en Syrie. “Vous parlez de personnes qui combattent activement avec la Turquie depuis plus de 40 ans et tuent des dizaines de milliers de civils dans le processus”, a déclaré à CNBC Muhammet Kocak, spécialiste des relations internationales basé à Ankara. “La Turquie n’est pas contente du fait qu’ils deviennent soudainement de bons gars simplement parce qu’ils se sont révélés utiles contre l’Etat islamique.” Les gouvernements occidentaux ont salué les combattants kurdes comme des alliés, et plusieurs pays de l’UE ont imposé divers embargos sur la Turquie en raison de leur ciblage des milices kurdes en Syrie, soulignant les différences insolubles entre la façon dont chaque camp percevait les combattants.

Les relations de la Suède avec les groupes kurdes

La tension entre la Turquie et la Suède est sous-jacente à la façon dont chaque pays définit le «terroriste», explique Hussein Ibish, chercheur résident principal à l’Arab Gulf States Institute à Washington. “Ce n’est pas seulement une question de politiques libérales de la Suède envers les réfugiés kurdes et les dissidents et militants politiques. C’est aussi le reflet de définitions différentes sur qui et ce qui constitue l’extrémisme kurde intolérable”, a déclaré Ibish. “La Turquie classe essentiellement tous les groupes kurdes qu’elle n’aime pas du tout comme des organisations de façade du PKK. Cela inclut de nombreuses entités et organisations kurdes non-PKK à l’intérieur et à partir de la Turquie elle-même, mais aussi les Forces démocratiques syriennes (SDF) soutenues par l’Occident en Syrie et un certain nombre d’Irakiens. Des groupes kurdes aussi.” La Suède accueille depuis longtemps des réfugiés et des demandeurs d’asile kurdes, en particulier des réfugiés politiques. Plusieurs Kurdes ont même des sièges au Parlement suédois.

Alors que la plupart des Kurdes vivant en Suède – qui, selon les groupes locaux, sont au nombre de 100 000 – n’ont aucune affiliation avec le PKK, le gouvernement suédois a soutenu des membres d’autres organisations kurdes, en particulier l’aile politique de la branche syrienne du PKK, appelée le PYD. . La Suède dit que le PKK et le PYD sont différents – mais la Turquie dit qu’ils ne font qu’un. Stockholm soutient également politiquement et financièrement le Conseil démocratique syrien (SDC), l’aile politique du SDF, une milice dirigée par des Kurdes créée avec le soutien des États-Unis pour combattre l’EI en Syrie. Ankara affirme que le SDC est dominé par des terroristes du PKK. En 2021, le gouvernement suédois a annoncé une augmentation du financement des groupes kurdes en Syrie à 376 millions de dollars d’ici 2023, affirmant qu’il restait un “partenaire actif” des Kurdes de Syrie et que ses fonds visaient à “renforcer la résilience, la sécurité humaine et l’absence de violence”. et améliorer “les droits de l’homme, l’égalité des sexes et le développement démocratique”.

Que fera la Suède ?