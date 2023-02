Pourquoi la Turquie enquête sur les entrepreneurs après le tremblement de terre

La Turquie est toujours au milieu d’une situation d’urgence, sous le choc du tremblement de terre qui a tué au moins 35 000 personnes. Mais le doigt pointé a déjà commencé.

La ruée vers la punition survient au milieu du chagrin, mais aussi de la fureur et de la frustration croissantes suscitées par la réponse du gouvernement turc au tremblement de terre. Une grande partie de cela se concentre sur l’intervention d’urgence – en attendant les équipes d’aide et de sauvetage – mais cela s’étend également à la colère contre les politiques avant le tremblement de terre, sur la façon dont la construction de bâtiments de mauvaise qualité peut avoir exacerbé la dévastation de la catastrophe.

Le ministère turc de la Justice a déclaré ce week-end que 134 personnes faisaient l’objet d’une enquête pour leur rôle dans la construction de bâtiments qui se sont effondrés lors du tremblement de terre – certains annoncés comme conformes aux réglementations en matière de construction. Au moins 10 personnes ont été arrêtées et une poignée d’autres se sont vu interdire de voyager à l’étranger, selon le New York Times. Certaines des personnes arrêtées avaient tenté de fuir. Le ministère turc de la Justice a également déclaré qu’il était en train de créer des bureaux d’enquête sur les crimes liés aux tremblements de terre pour enquêter sur les morts et les blessés. (Vox a envoyé un courriel au ministère pour commentaires, mais n’a pas encore reçu de réponse.)

“Nous suivrons cela méticuleusement jusqu’à ce que le processus judiciaire nécessaire soit conclu, en particulier pour les bâtiments qui ont subi de lourds dommages et les bâtiments qui ont causé des morts et des blessés”, a déclaré le vice-président Fuat Oktay aux journalistes lors d’un briefing samedi.

Cela ressemble à un effort de responsabilisation, mais c’est loin d’être un bilan solide des échecs du tremblement de terre en Turquie.

La Turquie se trouve le long de deux lignes de faille majeures et, après un tremblement de terre meurtrier en 1999, le pays a adopté des codes de construction plus stricts, mais ils n’ont pas été systématiquement appliqués. Et cela va au-delà des constructeurs et des entrepreneurs qui prennent des raccourcis ou utilisent des matériaux de qualité inférieure. Il y a aussi probablement des inspecteurs et des fonctionnaires municipaux et étatiques qui ont délivré des permis alors qu’ils n’auraient pas dû le faire, ou qui ont détourné le regard. Il y a ceux qui ont fait pression (et les politiciens qui ont soutenu) des lois d’amnistie pour les bâtiments, annulant essentiellement les ordonnances au nom de la construction rapide et du profit.

« Les tremblements de terre sont un phénomène naturel. Oui, ça arrive. Mais les conséquences du tremblement de terre sont assez, je dirais, gouvernementales, politiques et administratives », a déclaré Hişyar Özsoy, vice-président du Parti démocratique des peuples et membre de l’opposition au Parlement représentant Diyarbakır, une ville proche de la dévastation du tremblement de terre.

Tout cela s’est produit sous le règne du président Recep Tayyip Erdoğan, qui, avec son Parti de la justice et du développement (AKP), est au pouvoir depuis environ deux décennies. Erdoğan a fait du boom de la construction la pièce maîtresse de la croissance économique de la Turquie. Parallèlement, il a consolidé son pouvoir sur les institutions, la presse et la justice. Cette croissance économique rapide, qui s’est produite parallèlement à l’érosion démocratique, a créé des couches de corruption et de mauvaise gestion gouvernementale qui ont permis aux entrepreneurs de construire les bâtiments comme ils l’ont fait.

“Il s’agit en grande partie de l’ensemble du système qu’Erdoğan a construit – pas seulement de la politique, mais aussi des économies qui le sous-tendent”, a déclaré Sebnem Gumuscu, professeur agrégé de sciences politiques au Middlebury College qui a étudié la démocratie et l’autoritarisme en Turquie. “L’ensemble du système est construit autour de ces réseaux corrompus, des réseaux de copains, et c’est à tous les niveaux : niveau local, niveau national, branches locales du parti, construction locale, développeurs – ils sont tous dans le même bateau.”

Responsabilité après le tremblement de terre – mais pour qui ?

En 2019, lors de la campagne électorale, Erdoğan a vanté les efforts pour accorder l’amnistie aux constructeurs. “Nous avons résolu les problèmes de 205 000 citoyens de Hatay avec la paix de zonage”, a-t-il déclaré, selon la traduction de NPR du site d’information turc Diken. Ces politiques d’amnistie étaient une sorte de réduction des formalités administratives qui permettait de construire et de certifier des bâtiments même s’ils ne répondaient pas aux exigences de sécurité et du code. Les développeurs ont dû payer une amende, mais il s’agissait essentiellement d’une exemption aux règles.

L’octroi de ces amnisties de construction est antérieur à Erdoğan, et également antérieur au tremblement de terre de 1999 qui a incité la Turquie à réformer ses normes de sécurité et de construction pour mieux résister au prochain tremblement de terre.

Après le la loi d’amnistie la plus récente a été adoptée en 2018, des dizaines de milliers d’amnisties ont été accordées, y compris dans les zones touchées par le tremblement de terre. Pelin Pınar Giritlioğlu, le chef d’Istanbul de l’Union des chambres d’ingénieurs et d’architectes turcs de la Chambre des urbanistes, a déclaré la semaine dernière que le nombre pourrait atteindre 75 000 dans la zone du tremblement de terre. (Vox a contacté Giritlioğlu pour un commentaire et mettra à jour avec ses commentaires si nous avons une réponse.)

Une autre loi d’amnistie était en attente d’approbation au parlement avant le tremblement de terre, rapporte la BBC.

L’amnistie est une fenêtre sur le type de pratiques qui ont permis l’inadéquation entre les réglementations et les codes qui existaient et ce qui était réellement appliqué – et ce qui a permis cet écart to être si répandu. Même ces politiques individuelles, comme l’amnistie, sont difficiles à séparer de la dynamique plus large de ce qui se passait dans l’économie et la politique.

Comme l’ont dit les experts, la construction était le moteur de l’économie et donc tout a été fait pour que cela fonctionne.

Cela signifiait toutes les couches de la structure politique et économique, du bas au sommet. La construction était également une source de pouvoir politique pour Erdoğan et l’AKP, car les grandes entreprises de construction turques se sont enrichies de contrats gouvernementaux et se sont rapprochées du régime. Ce boom de la construction, qui a alimenté d’autres secteurs de l’économie, a contribué à rendre Erdoğan et l’AKP populaires ; cela lui a permis de renforcer sa propre autorité et a contribué à mettre l’AKP au pouvoir à tous les niveaux du gouvernement, y compris les bureaux des États et des municipalités – souvent ceux chargés de superviser les permis ou d’appliquer les codes de construction.

Les politiciens étaient incités à approuver des choses comme les lois d’amnistie. Les gens se sont enrichis grâce à cet écosystème de copinage, il n’y avait donc aucune incitation à s’assurer que les normes antisismiques étaient appliquées. Et les institutions qui pourraient tenir ces acteurs et politiciens responsables – la presse, la fonction publique, les tribunaux – étaient évidées et érodées par le penchant de plus en plus autoritaire d’Erdogan.

Donc, oui, les promoteurs et les entrepreneurs ont probablement été négligents, construisant des bâtiments avec des matériaux bon marché ou des conceptions qui ne pouvaient pas résister à un séisme de magnitude 7,8. Mais ces raccourcis ne pouvaient se faire sans la complicité ou les encouragements des institutions gouvernementales, qui connaissaient toutes les vulnérabilités du pays et allaient quand même de l’avant.

“Rassembler les entrepreneurs est un acte pour répondre au tollé public”, a déclaré Taner Yuzgec, ancien président de la Chambre des ingénieurs de la construction, au New York Times. “Les vrais coupables sont le gouvernement actuel et les gouvernements précédents qui ont maintenu le système tel qu’il est.”

Les enquêtes du ministère de la justice sont également potentiellement un effort pour soulager la pression non seulement des méfaits passés, mais aussi des critiques et des plaintes concernant la réponse du gouvernement au tremblement de terre. Erdogan a centralisé tant d’institutions sous son contrôle, ce qui signifie que de nombreuses fonctions de l’État passent par lui. Les experts et les critiques ont dit cela a probablement contribué à certains retards dans la réponse aux catastrophes, y compris de la part des militaires.

Ces questions concernant la réponse de la Turquie – ressenties avec le plus d’acuité par les personnes qui attendent de retrouver des êtres chers ou qui dorment dans le froid – suscitent le plus de fureur en ce moment. Pourtant, les enquêtes ciblant des constructeurs individuels pourraient soulager une partie de la pression sur Erdoğan, son parti et ceux liés à son gouvernement. “Il fait du bon travail en poursuivant certaines des cibles faciles, pour montrer qu’il est sérieux. “Je veille aux intérêts de mon peuple et je vais rendre ces gens responsables de tout ce qu’ils ont fait”, a déclaré Gumuscu.

La question est maintenant de savoir si le bouc émissaire de quelques personnes de bas niveau suffira, ou si cela pourrait potentiellement représenter un facteur décisif dans la défaite politique d’Erdoğan. Des élections sont prévues pour mai, et la crise économique du pays et la longue emprise d’Erdoğan au pouvoir l’ont déjà rendu vulnérable, même avec son érosion démocratique délibérée.

La question de savoir si le tremblement de terre remet entièrement en cause l’emprise d’Erdoğan sur le pouvoir est une question ouverte, mais ce qui se passera après le tremblement de terre déterminera l’avenir de la Turquie. Des millions de personnes se sont retrouvées sans abri après l’effondrement de milliers d’immeubles et d’appartements. Ces maisons doivent être remplacées. La Turquie reconstruira. Mais comment?