Le Bangladesh a une fois de plus failli bouleverser l’Inde lors d’une Coupe du monde T20 mercredi, mais les Men in Blue ont gardé leurs nerfs et ont enregistré une victoire cruciale sur l’équipe de Shakib Al Hasan à l’Anneau d’Adélaïde pour (presque) s’assurer une place en demi-finale. finales du tournoi de chapiteau. Alors que les fans indiens étaient sans aucun doute ravis du retour de leur pays après que le Bangladesh ait également pris un bon départ, passant à 66/0 en 7 overs à un moment donné tout en poursuivant les 185 de l’Inde, les fans et les joueurs de cricket du Bangladesh, cependant, n’étaient pas si heureux de la façon dont les choses se sont déroulées au milieu.

Nurul Hasan, s’adressant aux journalistes après le match perdu, a parlé du “faux alignement” de Virat Kohli, qui, selon lui, aurait dû entraîner 5 pénalités.

“Nous avons tous vu que c’était un sol humide”, a déclaré Nurul. “Finalement, quand on parle de ces choses, il y a aussi eu un faux lancer. Cela aurait pu être une pénalité de cinq points. Cela aurait également pu nous convenir, mais malheureusement, même cela ne s’est pas concrétisé.

Cher @ICC ce n’est pas un faux fielding ?

Honte sur. ICC = Conseil indien de cricket.

Ensuite, le match a été brièvement arrêté en raison d’averses à Adélaïde. Mais alors que les pluies diminuaient, les supporters du Bangladesh et du Pakistan ont accusé les officiels du match de se précipiter et de reprendre le match “trop ​​​​tôt” car ils pensaient que le champ extérieur mouillé désavantageait les Tigres.

Une photo de Shakib Al Hasan et Rohit Sharma « agités » parlant aux arbitres Marais Erasmus et Chris Brown juste avant le début du jeu a alimenté le feu en ligne.

Alors que le jeu reprenait, le frappeur en forme Litton Das a glissé deux fois et s’est fait manquer lors du deuxième bégaiement, grâce au brillant lancer dans le mille de KL Rahul depuis les profondeurs. Le départ de Das n’a pas non plus été bien accueilli par son peuple, qui a remis en question le “parti pris” et le “désespoir” des officiels de match qu’ils croyaient favorables à l’Inde. Le Bangladesh a connu un effondrement au bâton par la suite et n’a pas atteint l’objectif révisé de l’Inde de 151 par 5 points.

Le capitaine du Bangladesh, Shakib, a révélé lors de la post-conférence du match que lui et son homologue Rohit Sharma avaient été informés par les arbitres (cliqués ensemble sur la photo virale) de la cible révisée et des nouvelles règles DLS qui entreraient en jeu.

Avec le drame tout autour, les fans ont commencé à avoir tendance à “tricher” sur le site de microblogging Twitter après que l’Inde soit sortie victorieuse.

Être fier de recevoir un billet vaut mieux que tricher.

L’Inde dans ce #T20WorldCup: Performances : 20 %

L'Inde dans ce #T20WorldCup: Performances : 20 %

Tricher et payer les arbitres : 80 %

Itne #La triche pour fredonner Exam may nhi karty thy jitne ye arbitre Ground may kar rhy pic.twitter.com/BhXo3F63yV — Mustafa Cheikh (@Mustafa75944971) 2 novembre 2022

Shakib a également eu une rencontre avec Virat Kohli plus tôt lors des manches indiennes lorsque Kohli, croyant que Hasan Mahmud avait renversé deux videurs dans son over, a signalé un no-ball vers l’arbitre Erasmus après avoir tiré vers la jambe carrée. Bien que, l’arbitre a convenu, le skipper du Bangladesh a été troublé. Il a fait part de sa déception à Kohli avant de reprendre son poste sur le terrain.

Les Indiens, bien sûr, ont rejeté l’indignation.

“Le Pakis et le Bangladesh ppl l’appelant #tricherie dans cette situation est enfantin, le Bangladesh naviguait à 66-0 et seulement 84 étaient nécessaires sur 54. Si une équipe ne peut pas poursuivre ce total avec 10 guichets en main, elle ne mérite pas du tout de gagner », a écrit un utilisateur de Twitter.

"Le Pakis et le Bangladesh ppl l'appelant #tricherie dans cette situation est enfantin, le Bangladesh naviguait à 66-0 et seulement 84 étaient nécessaires sur 54. Si une équipe ne peut pas poursuivre ce total avec 10 guichets en main, elle ne mérite pas du tout de gagner », a écrit un utilisateur de Twitter.

Puis il y a eu les mèmes.

En attendant moi à ceux qui sont tendance #La triche pic.twitter.com/JK9O17nxot – Tout en un (@mayankm94847123) 2 novembre 2022

Pourquoi les fans pakistanais étaient-ils contrariés, demandez-vous ?

La victoire de l’Inde mercredi a mis son grand rival pakistanais dans une situation difficile pour passer à l’étape suivante. Non seulement ils doivent gagner gros contre l’Afrique du Sud et le Bangladesh lors de leurs prochains matchs, mais ils ont également besoin de grandes faveurs du reste des équipes pour réserver une place en demi-finale.

Pendant ce temps, l’épuisement de Das a déclenché un changement d’élan et l’Inde a profité de l’occasion pour resserrer l’étau. Un effondrement a suivi et le Bangladesh a finalement terminé avec 145/6 en 16 overs.

Cependant, le concours s’est déroulé sur le fil avec le Bangladesh exigeant 20 sur la finale. Le stimulateur du bras gauche Arshdeep Singh a concédé un simple sur le premier avant que Nurul Hasan ne lance le deuxième haut dans le ciel nocturne pour un six pour maintenir le concours en vie.

