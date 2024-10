Pourquoi la transmission du paludisme continue-t-elle à des niveaux élevés malgré la lutte universelle contre les vecteurs ? Quantification de la transmission persistante du paludisme par Anopheles funestus dans la province occidentale de Zambie | Parasites et vecteurs

Site d’étude et conception

Cette étude est une analyse secondaire des données collectées dans le cadre de l’essai randomisé en grappes de phase III des stations Westham Sarabi ATSB dans la province occidentale, en Zambie. [19, 20]. En bref, l’essai visait à évaluer l’impact des stations ATSB sur l’incidence clinique du paludisme chez les enfants âgés de 1 à 14 ans dans le contexte d’une couverture de contrôle vectoriel de haut niveau de soins. Au total, 70 clusters ont été conçus aux fins de l’essai dans les districts de Luampa, Kaoma et Nkeyema dans la province occidentale de Zambie, et assignés selon un rapport 1:1 pour recevoir l’intervention (deux stations ATSB déployées sur chaque structure résidentielle éligible) ou le contrôle (aucun ATSB). Une description complète du site d’essai en Zambie est disponible ailleurs [7]. L’ensemble de la zone d’essai a reçu les normes de soins anti-vectoriels conformément à la politique nationale de la Zambie : au moment de l’essai, cela impliquait l’attribution de bassins versants aux établissements de santé pour recevoir soit les MII, soit les PID. [21]. En outre, deux distributions supplémentaires de MII ont été effectuées pendant la période d’essai pour garantir une couverture élevée des ménages en MII : une moustiquaire Permanet 2.0 fournie à chaque foyer sur l’ensemble du site d’étude en février 2022, et une moustiquaire Veeralin PBO pour deux résidents du ménage en septembre 2022. aux 48 clusters non entièrement couverts par l’IRS. Sur l’ensemble du site d’étude, 95 % des ménages possédaient au moins une MII, et 67 % des ménages possédaient au moins une MII pour deux personnes ou IRS. [5].

Les sources de données de la présente analyse comprennent une cohorte saisonnière d’enfants âgés de 1 à 14 ans et une surveillance entomologique mensuelle par des méthodes de capture humaine, décrites plus en détail ci-dessous. Les données comportementales de l’ensemble de données de cohorte ont été combinées avec la moyenne Un. funestus les taux d’atterrissage et la positivité des sporozoïtes pour estimer les taux de morsure, décrits plus en détail dans la section analyse.

Tout au long de cet article, les taux de morsure et l’EIR « directement mesurés » font référence aux estimations générées directement par les collecteurs de HLC exposés. Les taux de morsures « ajustés au comportement humain » et l’EIR font référence aux taux de morsures estimés qui seraient subis par des individus en tenant compte de leur emplacement réel et de leurs comportements à différents moments de la nuit.

Procédures d’entomologie

La surveillance entomologique a été menée dans 20 des 70 groupes d’essais, dix dans le bras d’intervention et dix dans le bras témoin. Les HLC ont été menées chaque mois dans dix ménages sélectionnés au hasard par grappe pendant une nuit avec remplacement mensuel des ménages (200 nuits de collecte par mois dans les 20 grappes). Les procédures d’échantillonnage et de collecte sont décrites en détail ailleurs [6]. Les collectes de moustiques ont été effectuées mensuellement de novembre 2021 à juin 2022 (année d’essai 1) et de novembre 2022 à juin 2023 (année d’essai 2). En raison des stratégies d’atténuation de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), les collectes de moustiques en intérieur ont été suspendues en janvier et février 2022.

Des ménages sélectionnés ont été visités pour expliquer les procédures de collecte et obtenir le consentement pour effectuer des collectes HLC. Entre 18h00 et 6h00, un collecteur était assis à l’intérieur de la maison et un deuxième collecteur à l’extérieur, à moins de 5 à 10 m de la même structure de couchage. Chaque collecteur a utilisé une lampe de poche pour trouver tout hôte recherchant des moustiques atterrissant sur le bas de ses jambes exposées et a utilisé un aspirateur buccal pour collecter les moustiques et les transférer dans un gobelet de collecte. Les collecteurs ont travaillé pendant 45 minutes par période d’une heure. Les gobelets de collecte pour chaque foyer, heure et emplacement intérieur ou extérieur étaient étiquetés avec des codes uniques.

Une collecte supplémentaire de moustiques à l’aide de pièges lumineux des Centers for Disease Control (CDC) (CDC Miniature Downdraft Blacklight UV Light Traps, Model 912, John W. Hock Co., Gainesville FL) a été réalisée, avec un piège intérieur et un piège extérieur installés dans une maison. voisin de chaque foyer HLC. Les densités de moustiques provenant des collections de pièges lumineux du CDC sont signalées ailleurs [6]. Pour la présente analyse, des femelles morphologiquement identifiées Un. funestus sensu lato (s.je.) provenant des collections de pièges lumineux du CDC ont été combinés avec Un. funestus s.je. provenant de HLC pour la détection des sporozoïtes, mais ne sont pas autrement inclus dans l’analyse. Comme détaillé dans Wagman et al., 93,5 % des 3 522 Un. funestus s.je. les échantillons testés par PCR ont été confirmés comme étant Un. funestus sensu stricto [6]. Étant donné que tous les spécimens inclus dans cette analyse n’ont pas eu de confirmation d’espèce moléculaire, nous rapportons les résultats parmi Un. funestus s.je.

Les moustiques collectés par la méthode HLC ont été transférés vivants au laboratoire de terrain peu après 6h00, renversés par agitation mécanique des gobelets de collecte, puis tous Anophèle ont été identifiés morphologiquement à une espèce ou à un groupe d’espèces à l’aide de la clé dichotomique appropriée [22]. Tous Anophèle spp. les moustiques ont été stockés sur du gel de silice dans des tubes de microcentrifugation individuels. Un sous-échantillon de Anophèle a subi une analyse ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) pour dépister les sporozoïtes dans les laboratoires du Macha Research Trust à Choma et du National Malaria Elimination Center de Lusaka en utilisant des méthodes ELISA sandwich standard pour détecter P.. falciparum protéine circumsporozoïte [23].

Procédures de cohorte

Deux cohortes saisonnières ont été recrutées et suivies jusqu’à 6 mois, coïncidant avec la saison des pluies et la haute saison de transmission du paludisme. L’inscription a eu lieu en novembre-décembre 2021 et 2022, et des visites de suivi mensuelles programmées ont eu lieu de janvier à juin 2022 et 2023. Au sein de chacun des 70 groupes d’essais, une cible de 35 enfants âgés de 1 à 14 ans a été invitée à participer à la cohorte, avec sélection aléatoire et recrutement répétés pour la deuxième saison. Tous les détails des procédures de recrutement des cohortes et des critères d’éligibilité sont décrits ailleurs. [5].

Lors de la visite d’inscription et à chaque suivi mensuel, un court questionnaire a été rempli pour recueillir des informations sur l’emploi du temps de l’enfant et l’utilisation des MII la nuit précédente. Lors de la visite d’inscription, des sections supplémentaires du questionnaire ont été remplies pour collecter des indicateurs démographiques et socio-économiques supplémentaires, ainsi que des informations sur la construction des ménages et des structures de couchage.

Approche analytique

Positivité aux sporozoïtes

Les résultats du dépistage des sporozoïtes ont été limités à Un. funestusdepuis Un. funestus s.je. étaient responsables de plus de 95 % des piqûres infectieuses sur le site d’étude [6]. En raison de la faiblesse des dénominateurs, il n’a pas été possible de décrire la positivité des sporozoïtes dans plus d’une classification temporelle ou géographique. Par conséquent, deux mesures récapitulatives distinctes des sporozoïtes ont été générées : (i) les sporozoïtes positifs par heure de collecte, générés en regroupant les échantillons des collections HLC sur toutes les grappes et les deux années d’étude afin de générer une seule estimation à l’échelle de l’étude pour chaque heure de piégeage de 18h00 à 05h00, et (ii) la positivité des sporozoïtes par cluster, générée en regroupant les échantillons des collections de pièges lumineux HLC et CDC au cours des deux années d’étude et de toutes les heures de collecte afin de générer une estimation unique pour chaque cluster.

Génération de taux de morsure et d’EIR directement mesurés

Les données de surveillance entomologique des HLC ont été redimensionnées pour estimer le nombre d’atterrissages pour une période de collecte d’une heure complète (les collecteurs se sont reposés pendant les 15 dernières minutes de chaque heure). Pour estimer la moyenne nocturne Un. funestus débarquements, total Un. funestus Les données collectées chaque nuit dans chaque foyer ont été calculées séparément pour les collectes intérieures et extérieures, puis la moyenne des collectes intérieures et extérieures a été générée pour chaque ménage et chaque nuit de piège. La moyenne globale du cluster chaque nuit Un. funestus les débarquements étaient la moyenne de la somme totale des débarquements dans tous les ménages et des nuits de piège de la grappe spécifique au cours de tous les mois de collecte. L’EIR nocturne directement mesuré a été estimé en multipliant le taux d’atterrissage nocturne moyen de la grappe par la proportion spécifique de la grappe positive aux sporozoïtes. Pour générer un EIR directement mesuré par personne et par saison de transmission de 6 mois, des taux d’atterrissage nocturnes moyens spécifiques au mois ont été générés pour janvier à juin inclus, multipliés par la proportion de sporozoïtes positifs, puis gonflés par le nombre respectif de jours dans le mois civil et additionnés. sur la période de 6 mois.

Générer des taux de morsure et un EIR ajustés au comportement humain

Les données de cohorte ont été limitées aux 20 groupes ayant participé à la surveillance entomologique et aux individus lors de chaque visite de suivi avec des informations complètes décrivant : l’heure à laquelle ils sont entrés dans la structure de couchage la nuit et en sont sortis le matin, s’ils ont dormi sous une MII la nuit précédente, et s’il s’agit d’un utilisateur de MII, à quelle heure il est passé sous une MII la nuit et est sorti de la MII le matin. Pour le suivi de chaque enfant, l’utilisation déclarée de MII et les heures d’entrée/sortie de la structure de couchage et les MII ont été utilisées pour classer la proportion de chaque heure entre 18h00 et 06h00 pendant laquelle chaque enfant était (i) à l’extérieur, (ii) à l’intérieur et sous un ITN et (iii) à l’intérieur mais pas sous un ITN. Il n’a pas été signalé que les MII étaient utilisées à l’extérieur dans ce contexte. Les enfants qui ont passé du temps à dormir sous une MII la nuit précédant la visite ont été classés comme utilisateurs de MII pour le mois civil spécifié. Les visites de cohorte effectuées en janvier et février 2022 ont été exclues en raison de la suspension du HLC intérieur liée au COVID-19 au cours de ces 2 mois.

Les données de surveillance entomologique des HLC ont été redimensionnées pour estimer le nombre d’atterrissages pour une période de collecte d’une heure complète. Signifier Un. funestus les taux d’atterrissage ont été générés séparément pour les emplacements intérieurs et extérieurs pour chaque combinaison spécifique d’heure, de mois, d’année et de grappe. L’ensemble de données de cohorte décrivant la proportion de chaque heure passée par chaque enfant à l’extérieur, à l’intérieur mais sans MII et sous MII a été lié à la moyenne pertinente. Un. funestus taux d’atterrissage pour l’emplacement extérieur/intérieur et heure, cluster, mois et année spécifiques. Il a été supposé qu’aucune piqûre n’avait été ressentie sous une MII. Les estimations des piqûres accumulées au cours de chaque heure de la période de 18h00 à 06h00 ont été regroupées pour générer le nombre total de piqûres subies par chaque enfant lors de chaque visite, ainsi que la proportion de toutes les morsures survenues à l’extérieur.

Le TIE nocturne ajusté au comportement humain au sein de chaque groupe a été estimé en multipliant le nombre total de piqûres par nuit spécifiques à l’enfant par la proportion de sporozoïtes positifs spécifique au groupe, puis en agrégeant le TIE moyen ajusté au comportement pour chaque groupe. Les piqûres ajustées sur le comportement subies par saison de 6 mois ont été estimées à partir des piqûres spécifiques au mois subies par les enfants de chaque groupe, gonflées par le nombre respectif de jours dans le mois civil, puis additionnées à un total pour la période de 6 mois de janvier à juin. .

Toutes les analyses ont été effectuées dans la version R 4.2.2 (R Foundation for Statistical Computing, Vienne, Autriche). Les incertitudes sur le taux de piqûre infectieuse ont été propagées à partir des estimations pertinentes du taux de piqûre et de la positivité des sporozoïtes à l’aide de la méthode des séries de Taylor du premier ordre, en utilisant le package « erreurs » de R. [24].

Considérations éthiques

Un consentement éclairé écrit a été recueilli auprès des ménages où le HLC a eu lieu, des collectes intérieures ont été effectuées dans des structures où les résidents endormis étaient du même sexe que le collecteur de moustiques. Les collecteurs étaient des membres formés de la communauté qui ont subi un test de dépistage du paludisme par RDT pour confirmer qu’ils étaient indemnes de paludisme avant chaque cycle de collecte mensuel, puis ont reçu une cure de dapsone-pyriméthamine (Deltaprim™, Zimbabwe Pharmaceuticals Ltd) pour les protéger du paludisme. P.. falciparum pendant HLC. Les collecteurs testés positifs par RDT ont reçu un traitement complet d’artéméther luméfantrine et ont été exclus de cette ronde de collecte mensuelle. Le consentement éclairé écrit pour la participation des enfants à la cohorte a été fourni par un parent ou un tuteur, et les enfants âgés de 7 ans et plus ont fourni un consentement écrit. Les données présentées dans ce manuscrit ont été collectées dans le cadre de l’essai de phase III ATSB en Zambie, qui a reçu l’approbation éthique du comité d’éthique de la recherche biomédicale de l’Université de Zambie (réf. 1197-2020), PATH REC (réf. 1460046-5) et Tulane. Université (réf # 2019-595). L’essai est enregistré sur ClinicalTrials.gov (NCT04800055).