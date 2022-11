Pourquoi la Toyota Prius 2023 ressemble à elle, à l’intérieur comme à l’extérieur

Cette histoire fait partie Branché, la plaque tournante de CNET pour tout ce qui concerne les véhicules électriques et l’avenir de la mobilité électrifiée. Des avis sur les véhicules aux conseils utiles et aux dernières nouvelles de l’industrie, nous avons ce qu’il vous faut.

La Toyota Prius 2023 est une énorme rupture avec son passé en termes de style, de design d’intérieur et de capacité à affirmer que les hybrides sont sous-estimés. Quand le drap a été tiré vers l’arrièreil a également révélé comment le monde plus grand constructeur automobile pense que Tesla et d’autres obsédés par les véhicules électriques ont le plus souvent tort.

L’anti-Tesla

Toyota est enthousiasmé par tous les principaux systèmes de propulsion : hybride, hybride rechargeable, pile à combustible, combustion interne et électrique à batterie pure. À peu près le seul système qui manque à l’entreprise est une voiture solaire. Ce spread bet est basé sur la position de Toyota en tant que le plus grand constructeur automobile grand public et un avec les ressources nécessaires pour poursuivre de manière crédible autant de visions.

La technologie de propulsion mise à part, cela aide certainement si une voiture verte a l’air bien: ils ne peuvent pas beaucoup aider l’environnement si les gens évitent les modèles parce qu’ils sont moche. La première chose que vous remarquez à propos de la Prius 2023, c’est qu’elle porte sans doute son premier costume de tôle souhaitable.

Toyota



Wow, c’est une Prius?

La nouvelle voiture roule plus bas, a un empattement plus long (la distance entre les roues avant et arrière) et peut accueillir des roues de 19 pouces pour la première fois. Ses courbes de carrosserie sont subtiles et ont tendance à couler de l’avant vers l’arrière, ce qui donne un véhicule qui semble plus long et plus prêt à avancer, pas bossu. Le style de la Prius précédente semblait être davantage une question de déclaration sociale, de célébrités qui pouvaient s’offrir des Lambos et des Bentley mais a choisi d’arriver à quelque chose de contraire, de d’autres qui roulent du charbon comme la leur lorsqu’ils croisent une Prius.

Primauté sous le capot

La nouvelle Prius est alimentée par un plus gros moteur à combustion de 2,0 litres qui utilise une conception à cycle Atkinson à combustion propre et, malgré la taille accrue du moteur, l’efficacité globale atteint 57 miles par gallon, une coche supérieure à la voiture sortante la plus efficace. Il peut être installé dans les versions FWD ou AWD qui atteignent 60 mph en 7,3 secondes.

Cette cote attendue de 57 mpg et la arrêt de la Hyundai Ioniq Blue hybrideanciennement l’hybride le plus efficace vendu aux États-Unis, rétablira la Prius comme la voiture la plus élevée en mpg que vous puissiez acheter. C’est un bon titre dans un marché où les voitures à essence domineront pendant un certain temps.

Une voiture électrique gratuite ?

Pour les curieux de l’électricité, la nouvelle Prius continuera d’être disponible en tant qu’hybride rechargeable, dont Toyota promet qu’elle aura 50 % d’autonomie en plus avec batterie uniquement, soit environ 37 milles sans utiliser d’essence. C’est une autonomie suffisante pour effectuer une journée entière de conduite pour de nombreux propriétaires, ce qui crée un argument selon lequel l’achat d’une Prius vous offre la voiture la plus élevée en mpg sur le marché avec un véhicule électrique gratuit.

Adieu voiturette de golf

À l’intérieur de la Prius 2023 se trouve un autre grand changement : un véritable tableau de bord pour le conducteur. Les générations précédentes confrontaient le conducteur à une étendue de tableau de bord vierge, attirant l’attention sur un affichage haut au milieu du tableau de bord qui faisait que la Prius se sentait plus comme une voiturette de golf que comme la voiture du conducteur.

Toyota



Le nouveau tableau de bord LCD aide à encaisser le chèque que l’extérieur de cette voiture écrit. Il y aura un écran LCD sur la console centrale, comme cela devient de rigueur dans les véhicules modernes. D’autres nouvelles touches incluent un toit en verre panoramique en option et des couleurs à la mode comme le jaune et le gris laiteux qui auront probablement l’air démodées dans quelques années… mais qui sont à la mode maintenant et loin d’être les choix de couleurs pour la plupart stables de la voiture sortante.

Toyota



Toyota affirme que la nouvelle Prius est une voiture sans compromis, mais elle en fait un gros : ce n’est pas un utilitaire, le genre de véhicule que 80 % des acheteurs de voitures américains veulent. Bien que la nouvelle version ne comblera probablement pas une grande partie de l’écart entre elle et la des hybrides RAV4 qui se vendent beaucoup mieux, son évolution majeure reste importante en tant qu’icône de la catégorie. Je pourrais voir en posséder un.