Pourquoi la toute première amende pour débris spatiaux est si grave

Bien qu’il n’existe pas de lois formelles pour éliminer les déchets spatiaux aux États-Unis ou ailleurs, la FCC et d’autres régulateurs nationaux qui approuvent le lancement de satellites commencent à adopter des lignes directrices pour empêcher les organisations d’encombrer l’espace. La FCC dispose désormais d’une règle de cinq ans pour retirer les satellites en orbite terrestre basse, à moins de 2 000 kilomètres au-dessus de la surface de la planète, après la fin de leur mission.

Pour les satellites sur des orbites plus élevées, une telle suppression n’est pas toujours possible. Le satellite de Dish, appelé EchoStar-7 et lancé en 2002, était en orbite géostationnaire, à environ 35 000 kilomètres au-dessus de la surface de la Terre. En 2012, Dish a convenu d’un plan avec la FCC visant à déplacer son satellite 300 kilomètres plus haut sur une soi-disant « orbite cimetière », où les satellites défunts sont laissés en orbite autour de la Terre, à l’écart des autres satellites. Cependant, en 2022, Dish a révélé qu’il ne restait au satellite que suffisamment de carburant pour atteindre une orbite d’environ 122 kilomètres, ce qui a abouti à un accord négocié avec la FCC.

« Le règlement comprend une reconnaissance de responsabilité de la part de l’entreprise et un accord pour adhérer à un plan de conformité et payer une pénalité de 150 000 dollars », a indiqué la FCC dans un communiqué. Un porte-parole de Dish a déclaré au MIT Technology Review que la société « a une longue expérience en matière de pilotage en toute sécurité d’une grande flotte de satellites et prend au sérieux ses responsabilités en tant que titulaire de licence FCC ». Il a ajouté que la FCC « n’a fait aucune conclusion spécifique selon laquelle EchoStar-7 pose des problèmes de sécurité en matière de débris orbitaux ».

Hanlon ne pense pas que l’amende soit allée assez loin. Cependant, elle dit que le point crucial est que Dish ait reconnu sa responsabilité. Si le satellite EchoStar-7 heurte un autre satellite, la société pourrait faire face à de nouvelles poursuites judiciaires.

En outre, un porte-parole de la FCC a déclaré au MIT Technology Review que l’agence pourrait à l’avenir infliger une amende de plus de 150 000 $ aux contrevenants aux règles sur les débris spatiaux. « Il s’agit d’une pénalité fixée dans le cadre d’un règlement négocié », a déclaré le porte-parole. « Cela n’indique pas nécessairement un montant confisqué. »

Des poursuites judiciaires ont déjà été intentées dans l’espace. En 1978, le Canada a poursuivi la Russie pour des débris tombés sur son territoire provenant d’un satellite à propulsion nucléaire, pour finalement régler un montant de plus de 2 millions de dollars. En 1979, la ville australienne d’Espérance a infligé en plaisantant une amende de 400 dollars à la NASA après la chute de morceaux de sa station spatiale Skylab dans la région ; un DJ de radio américain a finalement payé en 2009. En 2018, la startup américaine Swarm Technologies a été condamnée à une amende de 900 000 dollars par la FCC pour avoir lancé des satellites sans autorisation.

Mais de nombreux incidents restent non résolus. En 2009, un satellite américain actif de la société technologique Iridium s’est écrasé sur un satellite russe mort, explosant en milliers d’éclats de métal. Aucun règlement n’a jamais été trouvé. Et le grand nombre de satellites inactifs et de fusées vides en orbite aujourd’hui signifie que le risque de nouvelles collisions reste élevé. « C’est un problème », déclare Hugh Lewis, expert en débris spatiaux à l’Université de Southampton. La nouvelle volonté de la FCC d’agir pourrait signifier que les opérateurs de satellites « doivent mettre en place des plans pour garantir que les engins spatiaux soient désorbites avec succès », dit-il.

Hanlon affirme que d’autres mesures pourraient être prises pour décourager les entreprises de ne pas se débarrasser correctement des satellites. « Honnêtement, j’aimerais voir que si vous ne remplissez pas les conditions de votre licence, vous serez interdit de lancement pendant plusieurs années », dit-elle. « Si vous conduisez sous influence, votre permis peut être retiré. C’est le genre de mesures que nous devons voir.

Chris Johnson, conseiller en droit spatial à la Secure World Foundation aux États-Unis, affirme que la perte de réputation de Dish concernant la situation des satellites pourrait être pire que toute amende qu’elle aurait pu recevoir. « Ils avaient promis de le supprimer et ils ne l’ont pas fait », dit-il. « C’est comme le premier conducteur d’une voiture à recevoir une contravention pour excès de vitesse. »

La chute du cours de l’action de la société semble être une indication de cette atteinte à la réputation. L’amende n’a peut-être pas été aussi sévère qu’elle aurait pu l’être, mais les actions de la FCC peuvent être considérées comme un avertissement aux autres entreprises pour qu’elles s’attaquent aux déchets spatiaux. «Cela figurera dans leur bilan et dans leur réputation», déclare Johnson. « Ce n’est pas anodin. »