Pourquoi la théorie de l’attachement est à la mode, selon le Dr Amir Levine

Bien qu’il ait été publié il y a plus de dix ans, “Attached : The New Science of Adult Attachment and How It Can Help You Find — and Keep — Love” est n°4 sur la liste des best-sellers des livres de sciences sociales d’Amazon.

C’est en partie parce que le livre a gagné du terrain sur TikTok, où le hashtag #attachmentstyles a 91,7 millions de vues et #attachmenttheory a 142,4 millions de vues.

Dans le livre, l’auteur, le Dr Amir Levine, postule que les styles d’attachement des enfants, lancés pour la première fois par John Bowlby dans les années 1950, peuvent être appliqués aux relations amoureuses entre adultes.

Les trois styles d’attachement, tels que définis dans le livre de Levine, sont :

Sécurisé les gens se sentent à l’aise avec l’intimité et sont généralement chaleureux et aimants

les gens se sentent à l’aise avec l’intimité et sont généralement chaleureux et aimants Anxieux les gens sont souvent préoccupés par leurs relations et ont tendance à s’inquiéter de la capacité de leur partenaire à les aimer en retour

les gens sont souvent préoccupés par leurs relations et ont tendance à s’inquiéter de la capacité de leur partenaire à les aimer en retour Évitant les gens assimilent l’intimité à une perte d’indépendance et essaient constamment de minimiser la proximité

“Pendant très longtemps, je ne savais même pas que ‘Attached’ était si populaire sur TikTok”, a déclaré Levine.

L’attrait durable du livre, dit-il, est peut-être dû au fait que le monde semble beaucoup plus effrayant qu’il y a 10 ans. Une pandémie qui s’isole et une planète qui se détériore a amené les gens à se concentrer davantage sur eux-mêmes et leurs relations. Il espère également que les gens trouveront simplement que c’est une bonne lecture utile.