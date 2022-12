Pourquoi la Tesla Semi a-t-elle tant de sens

Cette histoire fait partie Branché, la plaque tournante de CNET pour tout ce qui concerne les véhicules électriques et l’avenir de la mobilité électrifiée. Des avis sur les véhicules aux conseils utiles et aux dernières nouvelles de l’industrie, nous avons ce qu’il vous faut.

Oublie le Cybertruck — Le camion le plus important de Tesla est beaucoup plus gros : le Tesla Semi. Voici de quoi il s’agit et pourquoi il est si important qu’il prenne la route en utilisation réelle pour la première fois.

Tesla



Comme une balle

La Tesla Semi ressemble “plus à une balle qu’à un mur de grange” comme le dit la société. Le style aérodynamique n’a rien de nouveau dans le secteur des gros gréements, mais le Semi ressemble plus au Vaisseau Shell futuriste que comme n’importe quoi sur la route aujourd’hui.

Coquille



Les roues, cependant, sont remarquablement ordinaires. Je soupçonne qu’il y a un règlement en jeu là-bas.

Plus pilote que chauffeur

Le siège du conducteur est centré, et non décalé comme dans les voitures et les camions conventionnels, offrant au conducteur une bonne vision uniforme des deux côtés et une vue vers l’avant qui semble presque comme si l’on était au sommet du capot incliné du camion, pas derrière. Deux écrans de 15 pouces de chaque côté de la roue remplacent la forêt habituelle de jauges et de commandes, à l’exception de quelques boutons de sécurité mandatés par le gouvernement fédéral. La cabine est assez haute pour se tenir debout. Aucune mention d’une radio CB définie par logiciel.

Tesla



500 miles sur une charge

Tesla a parcouru 500 milles dans le Semi sur une seule charge à 82 000 livres de poids total, une gamme qui devrait être disponible avec la version prévue de 180 000 $ du camion. Un modèle présumé de 150 000 $ pourrait ne fournir que 300 miles, bien que “seulement” soit un terme relatif dans un domaine où Le VNR électrique de Volvo livre 275 milles, eCascadia de Freightliner offre 230 milles, et le Nicolas TRE dispose de 330 miles d’autonomie.

Cinq cents milles s’accordent assez bien avec l’heure à laquelle les conducteurs sont obligés de faire une pause de 30 minutes après 8 heures de conduite, créant un temps naturel de charge. On dit qu’une charge de 70 % prend 30 minutes, ce qui n’est pas loin derrière les meilleures voitures d’aujourd’hui, mais cela n’arrivera pas à votre Superchargeur local.

Tesla



Découvrez le mégachargeur

Tesla Mégachargeurs sont un nouveau type de dépôt de charge avec plus d’espace, plus de tension et plus de stockage de batterie pour recharger les batteries des gros camions de manière renouvelable tout en amortissant la charge sur le réseau électrique local. Des semi-prototypes ont été vus se recharger sur des superchargeurs en connectant plusieurs câbles de charge au camion à la fois, mais cela semble être une solution de contournement de développement plutôt qu’une suggestion de mise sur le marché. J’ai pensé avoir mal entendu quand Elon Musk a dit que les mégachargeurs seraient capables de fournir un mégawatt de puissance, quatre fois la puissance délivrée par les superchargeurs les plus puissants installés aujourd’hui, mais cela a du sens étant donné la capacité présumée de la batterie du camion.

3 moteurs, mais seulement parfois

Ce jus alimente trois moteurs, seulement une dont est utilisé en croisière, tandis que les deux autres, jumelés sur l’un des essieux, n’interviennent que lorsqu’une accélération est nécessaire. Chaque moteur est le même type breveté que ceux des modèles Tesla Plaid. Vous pouvez rire du temps de 0 à 60 de 20 secondes, mais c’est impressionnant d’un camion qui pèse 17 fois un Plaid Model S et qui vise l’efficacité, pas la performance.

Tesla



Un clip Tesla de son camion soufflant par une plate-forme traditionnelle sur une pente ascendante comme s’il était attaché à un poteau est loin du camion habituel rampant sur une pente dans la voie lente. Et Tesla dit que les moteurs du Semi développent une régénération si puissante que le camion peut atteindre le bas d’une longue pente et avoir toujours des freins froids.

Alors que Pepsi et FritoLay se lancent dans les premiers exemples du Semi, les victoires qu’ils recherchent sont nombreuses :

Tesla



Les gros camions ne représentent que 1 % des véhicules sur les routes américaines, mais représentent 20 % des véhicules émissions et 36 % de toutes les émissions de particules, selon Tesla.

et 36 % de toutes les émissions de particules, selon Tesla. Anxiété de portée ne devrait pas être un problème puisque ces camions seront utilisés sur des itinéraires pré-planifiés.

ne devrait pas être un problème puisque ces camions seront utilisés sur des itinéraires pré-planifiés. Véhicule presque constant utilisation accélère radicalement les économies de carburant et de maintenance fournies par une plate-forme électrique, mais l’expérience du monde réel avec cela va être étroitement surveillée.

accélère radicalement les économies de carburant et de maintenance fournies par une plate-forme électrique, mais l’expérience du monde réel avec cela va être étroitement surveillée. Un fédéral moins connu de 40 000 $ crédit d’impôt est nouvellement disponible pour les gros camions électriques, avec moins de conditions qu’avec le crédit de 7 500 $ pour les véhicules légers.

Tesla a une forme de poussière de lutin similaire à celle d’Apple : elle valide les secteurs en y entrant, faisant du Semi plus qu’un simple lancement de produit et quelque chose d’une légitimation de catégorie. Cela ne se produira pas immédiatement, cependant, car Tesla n’atteindra probablement pas la fabrication en volume du Semi tant qu’une nouvelle chaîne de montage au Texas ne sera pas terminée et commencera à fonctionner à plein régime dans un an environ. Au cours du processus, des spécifications plus techniques, des prix confirmés et peut-être même quelques mauvaises surprises seront connues.