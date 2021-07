IJOEMA Ukenta est la victime présumée agressée par Abigail Elphick – la femme surnommée « Victoria’s Secret Karen » sur les réseaux sociaux.

L’altercation a été filmée et aurait montré Elphick, une femme blanche, se précipitant à Ukenta avant que la « Karen » ne semble subir une panne à l’intérieur du magasin de lingerie.

Ijeoma Ukenta, la victime présumée « agressée et harcelée » par « Victoria’s Secret Karen » Abigail Elphick, a lancé un GoFundMe pour l’aider à engager un avocat Crédit : gofundme.com

Dans des vidéos largement partagées en ligne, la femme blanche s’effondre sur le sol et se met à pleurer, tout en niant avoir tenté de frapper Ukenta, qui faisait ses courses dans le magasin à l’époque.

La police a déclaré que la femme blonde était « très bouleversée émotionnellement et a dit aux policiers qu’elle avait une » attaque de panique « parce que l’autre femme filmait la dispute avec son téléphone portable ».

Pourquoi la tendance GoFundMe d’Ijeoma Ukenta est-elle tendance ?

Ukenta, qui serait une native du New Jersey âgée de 24 ans, affirme avoir été « agressée et harcelée » par Elphick et a insisté sur le fait que « rien n’a été fait par la sécurité ni la police ».

Elle a lancé un GoFundMe, demandant une aide financière pour l’aider à « embaucher un excellent avocat » qui peut l’aider à « faire la lumière sur ce mal ».

Le compte GoFundMe est devenu viral sur les réseaux sociaux, avec plus de 3 500 personnes qui ont collecté plus de 75 000 $ en moins de 24 heures, dépassant son objectif initial de 20 000 $.

La communauté Twitter a immédiatement commencé à partager le compte GoFundMe d’Ukenta, en disant : « C’est Mama Africa Muslimah GoFundMe s’il vous plaît PARTAGEZ ET RT. »

Un autre partisan a écrit : « Je viens de faire un don à ce GoFundMe pour aider cette femme à obtenir justice. Le traitement qu’elle a reçu de la part de LE après cet incident est inexcusable, et je dis cela en tant que flic moi-même. Ils avaient un PC pour l’arrestation, tous ils avaient à faire est de regarder la vidéo. »

Un autre spectateur indigné a écrit : « Si vous étiez indigné par cela, envisagez de faire un don au Gofundme afin que la dame qui enregistre cette vidéo puisse avoir un avocat. Les flics n’ont rien fait pour elle ! Elle a dit dans une vidéo qu’elle avait peur de retourner au centre commercial. »

Abigail Elphick a été qualifiée de «Victoria’s Secret Karen» sur les réseaux sociaux à la suite de son incident viral Crédit : YouTube

Ukenta a-t-il été expulsé de TikTok ?

Selon son GoFundMe, Ukenta affirme avoir été expulsée de TikTok pour avoir publié sa rencontre avec la « Victoria’s Secret Karen ».

Ukenta a écrit: « J’ai été expulsé d’un tiktok pour avoir publié ce qui m’est arrivé et ils ont laissé quelqu’un d’autre publier et obtenir des millions et des millions de vues, mais ils ont supprimé 2 de mes comptes.

« Un que j’ai pour mon jardin qui était mon compte d’origine et un autre que j’ai créé après avoir supprimé mon compte principal », a ajouté le natif du New Jersey.

« On m’a fait du tort à Abigail Elphick (Karen dans mes vidéos), à la sécurité de Short Hills Mall, au service de police de Millburn et surtout à l’humanité. S’il vous plaît, aidez-moi! »

La police a-t-elle ouvert une enquête sur l’incident ?

Selon North Jersey, le service de police de Millburn lance une enquête interne sur la façon dont les agents ont géré la situation entre Ukenta et Elphick.

En outre, Victoria’s Secret a déclaré qu’elle lançait sa propre enquête sur l’incident, qualifiant la vidéo de « troublante », et a déclaré que les employés du magasin avaient suivi les protocoles de l’entreprise en appelant immédiatement leur centre des opérations d’urgence et la sécurité du centre commercial.

« Nous nous engageons à poursuivre cette conversation critique et à démontrer notre engagement en faveur de la diversité, de l’équité et de l’inclusion à travers nos actions et nos paroles », a déclaré Victoria’s Secret au point de vente.