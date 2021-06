ENID Blyton est une auteure britannique bien-aimée dont les fans font l’éloge de ses best-sellers, notamment Secret Seven, The Famous Five et The Faraway Tree.

Mais pour les critiques de la regrettée écrivaine, ses livres sont sexistes, racistes et trop simplistes.

Bien-aimé par beaucoup, mais vilipendé par d’autres – l’opinion est partagée sur le travail d’Enid Blyton Crédit : Alamy

Pourquoi la tendance « Enid Blyton raciste » est-elle tendance ?

English Heritage a mis à jour sa biographie Blue Plaque sur Enid Blyton.

Son site Web a inclus une section intitulée « Le racisme dans le travail de Blyton ».

L’association, qui gère plus de 400 monuments, bâtiments et lieux historiques, la loue comme une écrivaine « extraordinairement prolifique ».

Cependant, il ajoute: « Le travail de Blyton a été critiqué de son vivant et après pour son racisme, sa xénophobie et son manque de mérite littéraire.

« Un article du Guardian de 1966 a noté le racisme de The Little Black Doll (1966), dans lequel la poupée du titre, Sambo, n’est acceptée par son propriétaire qu’une fois que son ‘visage noir laid’ est lavé ‘propre’ par la pluie.

« En 1960, l’éditeur Macmillan a refusé de publier son histoire Le mystère qui n’a jamais été pour ce qu’elle a appelé sa » légère mais peu attrayante touche de xénophobie à l’ancienne « .

« Le livre, cependant, a été publié plus tard par William Collins. »

English Heritage a mis à jour sa biographie Blue Plaque sur Enid Blyton Crédit : © English Heritage

La biographie mise à jour ajoute: « En 2016, Blyton a été rejetée par la Monnaie royale pour une commémoration sur une pièce de 50 pence parce que, selon le procès-verbal du comité consultatif, elle était » une raciste, sexiste, homophobe et pas une écrivaine très appréciée « .

« D’autres ont fait valoir que même si ces accusations ne peuvent être rejetées, son travail a toujours joué un rôle essentiel pour encourager une génération d’enfants à lire. »

Il y a eu un énorme débat sur les réseaux sociaux à propos de la biographie d’EH, beaucoup la qualifiant d’autre exemple d' »annulation de la culture ».

Le diffuseur et scénariste Dr Karl Beattie a tweeté : « Alors maintenant, nous attaquons #EnidBlyton.

« Nous devons manquer de personnes à attaquer. Vous ne pouvez pas juger aujourd’hui de ce qui a été accepté hier, peu importe à quel point c’est mal maintenant. »

Un autre a tweeté : « Tout cela devient ridicule maintenant. Ensuite, ils diront que les histoires de Beatrix Potter sont de la cruauté envers les animaux ! »

Le débat fait rage sur Twitter à propos de l’auteur bien-aimé

Blyton a longtemps courtisé la controverse.

En 2013, The Sun a rapporté que ses classiques avaient été interdits dans une école primaire – pour remporter un prix d’égalité raciale.

Ils ont été licenciés par l’école primaire Huncoat près d’Accrington, Lancs, pour avoir contenu des « stéréotypes ethniques inappropriés ».

Parmi ceux considérés comme offensants figuraient The Children of Kidillin et Five Go to Mystery Moor.

Les chefs d’établissement ont déclaré au journal : « Il s’agit de s’assurer que les enfants ont une représentation équitable des différents groupes ethniques.

« Nous avons vérifié tous nos livres. Certains contenaient des références qui reflétaient des attitudes dépassées.

Enid Blyton a déjà été élue en tête d’un sondage Crédit : Alamy

Une source a expliqué qu’ils avaient offensé « ils avaient des références à des » gitans « , à des « golliwogs » et à un chien dont le nom commençait par « N ».

En 2019, Roisin O’Connor’s a commenté dans The Independent : « Les Noirs et les homosexuels existaient avant 1955, et l’ignorance n’est pas une excuse pour la discrimination et la cruauté pures et simples envers les autres.

« Être vieux ne vous donne pas un laissez-passer gratuit pour le fanatisme. »

Mais Emma Clayton a écrit dans York Press : « Il est assez bien documenté que [Enid Blyton] n’était pas exactement Mary Poppins – mais elle a une place dans mon cœur pour relancer mon amour de toujours pour la lecture.

« J’ai juste aimé lire les aventures des pensionnats, qui, je dirais, sont beaucoup moins nocives que les ordures violentes, effrayantes et misogynes auxquelles les enfants sont souvent exposés aujourd’hui.

« Je ne me sens pas coupable d’avoir lu ces trucs, ou d’avoir défendu Blyton, parce que je ne vois pas le passé à travers le prisme du présent. »

English Heritage dit que le travail de Blyton est «raciste et xénophobe»

En plus du fait que Blyton soit une « raciste, sexiste, homophobe », les parents ont également remis en question la façon dont elle a écrit sur la punition brutale des enfants.

Par exemple, en mai 2021 sur le site Web de l’Enid Blyton Society, Cathleen a demandé : « Pourquoi est-il acceptable que les adultes giflent ou battent les enfants dans les histoires d’Enid Blyton ?

« Cette question vient de ma jeune fille et pourriez-vous publier une réponse pour tous les petits qui ont cette question? »

Elle a reçu cette réponse : « Les personnages de fiction ont tendance à agir d’une manière qui reflète les attitudes et les coutumes habituelles de la période dans laquelle l’histoire se déroule.

« À l’époque d’Enid Blyton, l’idée que les parents et les enseignants utilisent les châtiments corporels sur les enfants pour mauvaise conduite grave était généralement acceptée.

« Cependant, même à cette époque, il y avait des critiques si cela était utilisé injustement, par exemple la bastonnade de M. Goon de son neveu Ern dans Le mystère de la maison cachée s’est avérée injuste.

« La lecture de livres plus anciens peut nous apprendre beaucoup sur l’histoire, en montrant comment la société a changé au fil du temps. »

Des millions de ses livres se sont vendus au fil des décennies Crédit: News Group Newspapers Ltd

Qui était Enid Blyton ?

On se souvient surtout d’Enid Blyton pour sa série de livres pour enfants, les Cinq célèbres et les Sept secrets, selon English Heritage.

Une plaque bleue commémore son ancienne maison au 207 Hook Road à Chessington, où elle a commencé à développer ses talents de conteur.

Née à East Dulwich, Blyton s’est tournée vers l’écriture à l’adolescence, mais a décidé en 1915 de suivre une formation d’enseignante.

En janvier 1920, elle travailla comme gouvernante pour Horace et Gertrude Thompson au 207 Hook Road, alors connu sous le nom de Southernhay.

On lui a donné sa propre petite pièce à l’arrière de la maison et Blyton a commencé à développer des histoires pour ses enfants.

Blyton – toujours controversé

Écrivain à plein temps à partir de 1924, Blyton était « extraordinairement prolifique », ajoute EH.

En 2008, l’agence de presse Reuters a écrit que Blyton avait été élu en tête d’un sondage pour trouver l’auteur le plus aimé de Grande-Bretagne.

En deuxième place se trouvait l’auteur de « Charlie et la chocolaterie » Roald Dahl, avec Rowling troisième.

À l’époque, Blyton avait vendu plus de 500 millions de livres dans le monde.

Elle est décédée en 1968 et était l’une des écrivaines pour enfants les plus réussies du 20e siècle, ajoute Reuters.

Enid Blyton était une ancienne gouvernante Crédit : Alamy

Quels sont les livres les plus célèbres d’Enid Blyton ?

Plus de 10 millions d’exemplaires de ses livres sont vendus chaque année, attirant les lecteurs dans un monde révolu d’enfants insouciants et d’adultes « bestiaux ».

Enid Blyton est surtout connue pour ses livres « Famous Five » des années 40 et 50 dans lesquels Julian, Dick, Anne et George et Timmy les kidnappeurs et contrebandiers de chiens ont été aidés par des « coups de fouet » de bière au gingembre et de petits pains à la crème.

Elle a également écrit The Magic Faraway Tree, The Enchanted Wood, The Adventures of the Wishing Chair et The Secret Seven.

The Guardian a expliqué en 2010 que sa série Famous Five avait subi une « cure de jouvence du 21e siècle ».

En faisant glisser les livres hors des années 1940, les changements comprenaient « la maîtresse de maison » devenant « enseignante », « l’affreux swotter » devenant « le rat de bibliothèque », « la mère et le père » devenant « la mère et le père », «la tunique de l’école» devenant «l’uniforme» et le commentaire de Dick « elle doit être joyeuse seule toute seule » étant changé en « elle doit se sentir seule toute seule ».