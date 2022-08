Pourquoi la technologie ne peut-elle pas résoudre son problème de genre ?

Les milliers de femmes qui ont travaillé dans les usines de fabrication de micropuces et d’autres installations de fabrication de la vallée des années 1960 au début des années 1980 n’ont pas participé à ces Jeux olympiques, mais ont tout de même contribué au succès de l’industrie. Certains étaient des Américains d’origine asiatique et mexicaine de la classe ouvrière dont les mères et les grands-mères avaient travaillé dans les vergers et les conserveries de fruits de la vallée d’avant-guerre. D’autres étaient des migrants récents de l’Est et du Midwest, blancs et souvent diplômés d’université, ayant besoin d’un revenu et intéressés par le travail technique.

Avec peu d’autres emplois techniques disponibles dans la vallée, les femmes travailleraient pour moins cher. La prépondérance des femmes sur les lignes a contribué à maintenir les salaires des usines de la région parmi le plus bas du pays. Les femmes continuent de dominer les chaînes de montage de haute technologie, bien que la plupart des usines soient désormais situées à des milliers de kilomètres. En 1970, une des premières chaînes de production mexicaines appartenant à des Américains employait 600 travailleurs, dont près de 90 % étaient des femmes. Un demi-siècle plus tard, le schéma se poursuit : en 2019, les femmes maquillent 90% de la main-d’œuvre dans une énorme usine d’assemblage d’iPhone en Inde. Les travailleuses de la production constituent 80% de l’ensemble de la main-d’œuvre technologique du Vietnam.

Entreprise : “Le club des garçons”

La culture managériale extrêmement compétitive et inhabituellement exigeante de la fabrication de puces s’est avérée très influente, filtrant à travers les millionnaires de la première génération de semi-conducteurs alors qu’ils déployaient leur richesse et leur expérience managériale dans d’autres entreprises. Mais le capital-risque était là où la culture des semi-conducteurs projetait son ombre la plus longue.

Les premiers investisseurs en capital-risque de la vallée étaient un groupe soudé, principalement de jeunes hommes gérant l’argent d’hommes plus âgés et beaucoup plus riches. Au début, ils étaient si peu nombreux qu’ils réservaient une table dans un restaurant de San Francisco, convoquant les fondateurs pour présenter tout le monde à la fois. Il y avait tellement d’opportunités que cela n’avait pas beaucoup d’importance si un accord allait à quelqu’un d’autre. Des membres fondateurs comme le capital-risqueur de la Silicon Valley, Reid Dennis, l’appelaient « le groupe ». D’autres observateurs, comme le journaliste John W. Wilson, l’ont appelé “The Boys Club”.

Les hommes qui ont quitté le premier fabricant de puces en silicium de la vallée, Shockley Semiconductor, pour fonder Fairchild Semiconductor en 1957 étaient appelés « les huit traîtres ». WAYNE MILLER/MAGNUM PHOTOS

L’entreprise de capital-risque se développait au début des années 1970, même si les marchés en baisse en faisaient une période terrible pour lever des fonds. Mais les entreprises fondées et dirigées par des vétérans des semi-conducteurs au cours de cette période sont devenues des entreprises déterminantes pour l’industrie. Gene Kleiner a quitté Fairchild Semiconductor pour cofonder Kleiner Perkins, dont la longue liste de succès comprenait Genentech, Sun Microsystems, AOL, Google et Amazon. Le maître intimidateur Don Valentine a fondé Sequoia Capital, investissant à un stade précoce dans Atari et Apple, puis dans Cisco, Google, Instagram, Airbnb et bien d’autres.

Générations : « Reconnaissance de formes »

Les investisseurs en capital-risque de la Silicon Valley ont laissé leur marque non seulement en choisissant dans qui investir, mais en conseillant et en façonnant la sensibilité commerciale de ceux qu’ils ont financés. Ils étaient plus que des banquiers. Ils étaient des mentors, des professeurs et des figures paternelles pour de jeunes hommes inexpérimentés qui en savaient souvent beaucoup sur la technologie et rien sur la façon de démarrer et de développer une entreprise.

“Ce modèle d’une génération qui réussit puis se retourne pour offrir à la prochaine génération d’entrepreneurs un soutien financier et une expertise managériale”, L’historienne de la Silicon Valley Leslie Berlin écrit, “est l’un des secrets les plus importants et les moins reconnus du succès continu de la Silicon Valley.” Les leaders technologiques sont d’accord avec l’évaluation de Berlin. Le cofondateur d’Apple, Steve Jobs – qui a appris la plupart de ce qu’il savait sur les affaires des hommes de l’industrie des semi-conducteurs – l’a comparé à passer le relais dans une course de relais.