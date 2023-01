Pourquoi la technologie des toilettes est une nouvelle frontière du fitness

La façon dont vous utilisez la salle de bain peut vous en dire beaucoup sur votre bien-être général, y compris votre niveau d’hydratation, la santé de votre microbiome intestinal et plus encore. Au CES 2023, les entreprises technologiques ont regardé votre voyage aux toilettes sous un angle différent, présentant des appareils qui prennent votre tension artérielle, vérifient les carences nutritionnelles et recueillent d’autres données.

Le suivi de votre santé devient plus facile chaque année, le catalogue de wearables et de montres intelligentes devenant de plus en plus intelligent et moins impliqué. Si vous recherchez des informations sur la santé qui nécessitent encore moins de travail que de porter une montre, la technologie de santé des toilettes est faite pour vous.

Voici les faits saillants.



Gadgets de toilette qui testent votre pipi directement à la source

Les tests d’urine à domicile ne sont pas un nouveau concept. Ils existent depuis un certain temps et peuvent tester une variété de choses, y compris la grossesse, la LH (l’hormone qui surgit avant l’ovulation), les infections urinaires et – dans le cas de la société appariée Vivoo – les carences nutritionnelles. Au CES de cette année, Vivoo a monté d’un cran et a annoncé un siège de toilette intelligent doté d’un testeur d’urine intégré.

Vivoo



Dans un siège à clipser qui peut se fixer à vos toilettes habituelles, Vivoo indique que son siège intelligent comprend un capteur qui se déplace avec le flux d’urine de l’utilisateur et fournira des résultats sur quelques paramètres de santé différents à la fois, envoyés à une application sur votre téléphone . Bien que les biomarqueurs exacts restent à déterminer, nous pouvons nous attendre à ce que le siège suive l’hydratation, le pH urinaire, les cétones et les apports en nutriments tels que le sodium, le magnésium et le calcium – niveaux dont Vivoo teste déjà dans son bandelettes de test d’urine à main.

Le siège intelligent n’est pas encore disponible – Vivoo travaille toujours sur les détails de fabrication et doit ensuite soumettre les détails à la Food and Drug Administration des États-Unis pour approbation de la vente de l’appareil. L’objectif est d’atteindre les marchés de consommation en 2025, a déclaré Vivoo, et avant cela, les sièges de toilette seront disponibles pour les maisons de retraite et les industries similaires qui desservent les personnes âgées.

Withing



Si vous êtes impatient d’acheter un capteur d’urine dans la cuvette, le Withings U-Scan pourrait être une valeur sûre et a fait notre liste de gadgets loufoques cette année. Le petit capteur se glisse facilement à l’avant de la cuvette de vos toilettes et s’adapte à l’une des deux cartouches de test : l’une destinée au suivi du cycle menstruel et de l’ovulation, et l’autre au suivi des informations métaboliques et nutritionnelles, telles que les niveaux de cétone et de vitamine C.

Le U-Scan a été soumis à la FDA pour examen, il n’est donc pas encore disponible. Withings dit que vous devriez pouvoir en obtenir un en Europe à partir de la mi-2023. En savoir plus ici.

Un siège de toilette qui prend votre tension artérielle pendant que vous êtes assis dessus

D’ici la fin de l’année, vous pourriez obtenir une ordonnance pour Siège du cœur de Casana – un siège de toilette réel qui peut mesurer votre fréquence cardiaque, votre oxygénation sanguine et votre tension artérielle grâce à des capteurs.

Casana



C’est vrai : un siège de toilette qui prend votre tension artérielle. La société affirme qu’elle nécessite une “assise standard” d’au moins 30 secondes sur le client, qui recherche passivement les tendances et les informations sur la santé, puis les transmet à votre médecin ou à votre équipe de soins de santé. Ensuite, le fournisseur disposera d’informations si votre tension artérielle ou votre fréquence cardiaque se situe en dehors d’une plage normale ou sûre, par exemple.

La FDA examine actuellement le Heart Seat, qui sera un dispositif médical et nécessitera donc une ordonnance pour en obtenir un. Mais si vous en avez besoin, Casana espère l’avoir sur le marché d’ici la fin de l’année.

En savoir plus sur la façon dont la prise de votre tension artérielle devient de plus en plus facile avec cet appareil au doigt, et pourquoi des moniteurs sans brassard comme celui-ci pourraient être l’avenir.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.