Pourquoi la Syrie et Israël ont échangé des attaques pendant la guerre entre Israël et Gaza

Commentez cette histoire Commentaire

La Syrie et Israël ont échangé des bombardements mardi, a annoncé l’armée israélienne, après qu’un certain nombre de mortiers ont été lancés vers le nord d’Israël depuis la Syrie, tombant dans une zone dégagée. Israël a répondu par des frappes d’artillerie. Après l’incursion du Hamas samedi, Israël et le Hezbollah, allié du président syrien Bachar al-Assad dans la guerre civile dans son pays, ont échangé des tirs près de la frontière libanaise, alimentant les craintes d’une escalade. Les États-Unis ont déclaré avoir envoyé un porte-avions en Méditerranée orientale spécifiquement à titre dissuasif pour avertir les ennemis d’Israël d’un élargissement de la portée de la guerre.

Mais les attaques au mortier depuis la Syrie sont largement considérées comme symboliques ; ils subissent rarement des dommages. La Syrie et Israël sont en conflit depuis plus d’un demi-siècle, et ces attaques de routine sont une continuation de ce conflit plutôt qu’une escalade.

Les attaques en provenance de Syrie font généralement suite à des flambées de violence et à des troubles en Israël et se déroulent pour la plupart en terrain découvert. Après des raids de la police israélienne sur l’un des sites les plus saints de l’Islam en avril, par exemple, Tsahal a déclaré que six roquettes avaient été tirées depuis la Syrie, dont trois traversaient le territoire israélien.

Les vidéos de guerre graphiques deviennent virales et testent les règles des médias sociaux

La Syrie considère Israël comme un ennemi et ces pays sont en guerre depuis la création d’Israël en 1948. Assad a affirmé cette année que les frappes israéliennes sont lancées sous prétexte de la présence iranienne, mais ciblent l’armée syrienne et se poursuivront aussi longtemps que deux sont des ennemis.

Israël donne rarement des détails sur des opérations spécifiques, mais a confirmé avoir frappé des positions iraniennes dans le passé, ainsi que des installations d’armes chimiques syriennes. L’Iran a une forte présence militaire dans diverses régions du pays. La Syrie, un proche allié militaire et politique de l’Iran, est devenue de plus en plus dépendante des importations, des lignes de crédit et du soutien militaire iraniens.

L’Iran et Israël sont ennemis depuis la révolution islamique iranienne de 1979, lorsque les dirigeants ont rapidement dénoncé Israël comme un État ennemi et une puissance impérialiste dans la région. Les tensions se sont accrues entre les deux à mesure que les capacités nucléaires de l’Iran se développaient, ce qu’Israël considère comme une menace existentielle.

L’Iran a profité du désarroi en Syrie depuis le début de la guerre civile en 2011, renforçant sa présence et ses capacités militaires, incitant Israël à frapper les positions iraniennes. La Syrie est une bouée de sauvetage stratégique pour l’Iran : elle fournit un couloir terrestre allant de l’Irak à l’est de la Syrie jusqu’au Liban au sud-ouest. Les attaques contre les troupes américaines – la dernière en mars – ont été imputées par les responsables de l’administration Biden aux milices entraînées et armées par Téhéran.

Le Hezbollah, pour sa part, a servi de rempart à Assad, aidant le dirigeant syrien à vaincre les forces rebelles depuis au moins 2013.

Les forces d’élite iraniennes, le Corps des Gardiens de la révolution islamique, disposent d’un réseau de mandataires dans diverses régions de Syrie. Les mandataires iraniens ont pour objectif de recruter des Syriens, offrant une alternative plus attrayante aux jeunes hommes qui auraient habituellement rejoint ou été enrôlés dans l’armée, qui est notoirement sous-financée, connue pour être en proie à la criminalité et dont les membres sont souvent employés comme fourrage de guerre. .

Les États-Unis ont également lancé des frappes contre ce qu’ils ont identifié comme des positions iraniennes en Syrie, sous les administrations Obama, Trump et Biden. Après l’attaque de mars, qui a tué un entrepreneur américain, Washington a lancé des frappes de précision sur « des installations utilisées par des groupes affiliés au Corps des Gardiens de la révolution islamique d’Iran », avait alors déclaré le secrétaire à la Défense Lloyd Austin.

Les frappes que la Syrie attribue à Israël ont également touché l’aéroport de Damas, le mettant hors service. L’armée israélienne a déjà reconnu avoir ciblé des postes d’observation, des systèmes de collecte de renseignements, des installations d’artillerie antiaérienne et un centre de commandement et de contrôle appartenant à l’armée syrienne.