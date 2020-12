BATTLE CREEK, Michigan., 10 décembre 2020 / PRNewswire / – Au cours du récent Forum annuel des Nations Unies sur les entreprises et les droits de l’homme, deux thèmes principaux ont émergé: le COVID-19 et le changement climatique. Mais un troisième fait qui donne à réfléchir a également été présenté: la pandémie du COVID-19 a annulé bon nombre des progrès en matière de droits humains que les entreprises ont réalisés ces dernières années. Et les travailleuses et les enfants courent un risque disproportionné encore plus grand. Kellogg, les organisations homologues, les gouvernements et la société civile ont tous un rôle majeur à jouer pour continuer à protéger et faire progresser les droits de l’homme. Amy Senter, Kellogg Company Chief Sustainability Officer, explique comment les derniers efforts de l’entreprise visent à générer une action et un impact encore plus grands.

Petits producteurs de cacao en Équateur

Amy Senter

Directeur du développement durable

Nous nous engageons depuis longtemps à protéger, respecter et faire avancer la cause des droits de l’homme tout au long de notre chaîne de valeur, ce qui continue de contribuer à notre Meilleurs jours plate-forme à vocation mondiale. Cela est essentiel pour maintenir une entreprise responsable, éthique et équitable. Nous avons fait des progrès constants vers notre engagement et sommes heureux d’annoncer que nous avons fait évoluer notre stratégie des droits de l’homme et mis à jour notre politique des droits de l’homme pour permettre une action et un impact plus importants.

Nous soutenons activement les droits de l’homme tout au long de notre chaîne de valeur en:

Protéger les droits des agriculteurs et des travailleurs, lutter contre le travail forcé et le travail des enfants et garantir un lieu de travail sûr et sain pour tous.

Favoriser l’équité, la diversité et l’inclusion dans l’ensemble de notre entreprise grâce à des engagements de leadership renforcés pour une représentation équitable, en investissant dans la formation et le développement continus et en renforçant les partenariats multiculturels externes.

Cette responsabilité a été observée tout au long de notre réponse COVID. De plus, nous nous efforçons de garantir la protection des droits de l’homme non seulement dans nos opérations, mais dans toute notre chaîne d’approvisionnement. Notre stratégie et notre politique améliorées reflètent une approche encore plus active pour s’engager avec nos fournisseurs et nos installations internes afin de nous assurer que nous sommes positionnés pour générer le plus grand impact sur l’ensemble de notre entreprise.

Pour éclairer notre stratégie, nous avons consulté des parties prenantes externes, des fournisseurs, des organisations non gouvernementales de confiance et des experts du secteur pour identifier les opportunités d’amélioration – et nous prenons plusieurs mesures à cause de cela, telles que:

Lancement d’une application numérique de la Hotline d’éthique externe pour améliorer le reporting et le suivi des problèmes de droits de l’homme et la mettre à la disposition de nos fournisseurs et employés.

Faire appel à un cabinet de conseil international pour mener des évaluations continues des risques liés aux droits de l’homme dans notre chaîne d’approvisionnement et établir une vérification de la protection des droits de l’homme dans les sites à haut risque avec des fournisseurs de niveau 1 et au sein de nos opérations internes

Éduquer et impliquer les employés et les fournisseurs sur cette question grâce à une formation à l’échelle de l’entreprise et à intégrer les protections des droits de l’homme dans les activités quotidiennes.

Investir dans des programmes à l’origine des ingrédients qui s’attaquent aux causes profondes des problèmes de droits humains.

Élargir les rapports annuels et les communications sur les progrès des droits de l’homme aux parties prenantes, aux clients et aux consommateurs.

Ce travail s’appuie sur des jalons positifs que nous avons déjà atteints.

En 2020, nous nous sommes classés 13e dans le référentiel mondial des droits humains Know the Chain et 14e dans le Corporate Human Rights Benchmark dans tous les secteurs. Tous deux reflètent nos efforts continus pour renforcer nos programmes et activités en matière de droits humains tout au long de notre chaîne d’approvisionnement et de nos opérations internes.

Cela inclut, par exemple, notre travail de soutien aux producteurs de cacao Equateur et Ghana, Les producteurs malgaches de vanille, les producteurs de blé Inde et les petits producteurs de palmiers Malaisie – les zones et les personnes qui sont généralement les plus exposées aux violations des droits de l’homme.

Pandémie ou non, nous restons fidèles à notre engagement à identifier les risques liés aux droits de l’homme et à éradiquer les violations dans notre chaîne d’approvisionnement, maintenant et à l’avenir.

Vous pouvez en savoir plus sur nos progrès en matière de droits humains dans nos jalons annuels. Consultez notre politique mise à jour sur notre site Web d’entreprise.

