Dans une réponse qui évoquait des souvenirs de la réception autrefois donnée à une statue déroutante censée montrer la superstar du football Cristiano Ronaldo, les lecteurs ne partageaient pas tout à fait l’admiration pour le travail qu’elle avait initialement reçu après avoir été mis en évidence par une page de l’UFC Québec.

Reproduisant la photo de l’ancien champion des poids mi-moyens de 40 ans posant avec sa prétendue ressemblance, le journaliste MMA très suivi Ariel Helwani, originaire de la même ville francophone de Montréal que GSP, a écrit : « C’est incroyable. Bravo, Georges. »

Mais tout le monde n’était pas d’accord avec la qualité de l’hommage, beaucoup préférant s’en moquer légèrement.

C'est incroyable. Bravo Georges !

Georges a rencontré l'Homme du Bicentenaire ! Malade!

« Georges a rencontré l’Homme du Bicentenaire. Malade, » a déclaré un sage, en référence au flop au box-office de 1999 de Robin Williams.

« Pourquoi la statue de GSP ressemble-t-elle à Barack Obama ? » a demandé un autre, mentionnant l’ancien président américain.

« Pourquoi mon gars se tient-il à côté d’une statue d’Obama ? » a posé un autre parieur qui avait repéré la ressemblance involontaire.

Pourquoi la statue de GSP ressemble-t-elle à Barack Obama ?

« Cette statue ressemble à tout sauf GSP », dit un critique plus sévère.

Le grappler lui-même était évidemment ravi, écrivant sur Instagram : « Je suis très ému par cet honneur que m’a accordé la municipalité de mon enfance.

« J’espère que la Place GSP sera un espace d’inspiration et de rencontres pour toutes les générations et un symbole de persévérance, notamment pour les jeunes qui ont de grands rêves.

De nombreuses personnalités respectées du sport sont intervenues, notamment l’ex-roi des poids moyens Chris Weidman et l’actuel dirigeant des poids lourds Francis Ngannou, qui a écrit en français : « [I’m] très content pour toi mon frère.

« La Place GSP sera sans aucun doute un symbole de persévérance et surtout de détermination, car GSP en soi est un symbole de foi et d’espoir pour cette génération et la génération future. »

ça aurait dû être fait il y a longtemps

Cette statue m’a eu comme .. pic.twitter.com/unnqKj2JIL – Capitaine DuhMerica (@EponymousMan) 10 juin 2021

« Cela aurait dû être fait il y a longtemps » a plaisanté un fan, qualifiant St-Pierre de plus grand artiste martial de tous les temps.

Mais un supporter de football a fait des comparaisons avec un horrible buste réalisé autrefois en hommage à l’icône portugaise Cristiano Ronaldo.

Installé dans l’aéroport de son île natale de Madère, Ronaldo a parlé avec fierté de sa patrie lors de son dévoilement.

Cette statue de Cristiano Ronaldo au nouvel aéroport Cristiano Ronaldo de Madère est absolument épouvantable.

Plus tard disposé aux appels de « RIP Legend », son créateur, Emanuel Santos, a affirmé que – semblable à GSP – Ronaldo était un admirateur de son hommage et « a seulement demandé de changer quelques rides qui lui donnent une certaine expression sur son visage quand il est sur le point de rire. »

« Aucun commentaire négatif ne m’est encore parvenu », a-t-il déclaré à l’époque. J’ai des amis sur Facebook et les retours ont été positifs. » Santos a insisté.

« Bien sûr, il y a le commentaire étrange de quelqu’un disant qu’il y a place à l’amélioration ici ou là. Mais c’est compliqué et le résultat final ne plaira jamais à tout le monde. »